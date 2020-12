Il GE H-Series aerobatic engine effettua il suo primo volo sul Diamond DART-550

Il 4 dicembre 2020, il Diamond Aircraft DART-550 ha effettuato il suo primo volo con il nuovo fully aerobatic GE Aviation H75-A engine presso il Wiener Neustadt East Airport (LOAN) in Austria.

Questo nuovo turboprop engine è il primo aerobatic engine sviluppato da GE Aviation nel suo Turboprop headquarters in Repubblica Ceca, per fornire 550 shp alla prossima generazione di aerobatic turboprop training aircraft. Dopo una vasta testing campaign all’interno delle propeller and dyno test cells presso GE Aviation Czech, il nuovo GE H75-A è destinato a eseguire diversi flight and aerobatic tests a bordo del nuovo DART-550, che ha già volato con il modified standard H75 engine.

“Siamo estremamente orgogliosi di equipaggiare il Diamond DART-550”, afferma Milan Slapak, Executive Director of GE Aviation Czech. “La nuova generazione di aerobatic and trainer aircraft di oggi richiede maggiori performance attraverso misure diverse. Per un motore, queste includono una maggiore efficienza operativa, minori consumi di carburante ed emissioni, high-performance onboard electronics e risparmio di peso ottimizzato da materiali all’avanguardia”.

“Il nuovo aerobatic GE H75-A engine è stato sviluppato per soddisfare queste esigenze”, continua Slapak. “È radicalmente diverso dai suoi concorrenti. Per la prima volta, un motore turboelica in questa classe di potenza fa il suo debutto con electronic engine and propeller control unit, che consente ai piloti di eseguire l’addestramento volando un single lever aircraft, replicando l’esperienza di pilotaggio di un jet”.

I motori H-series sono altamente efficienti e creati per resistere a condizioni di volo difficili, grazie al loro design robusto. Gli H-series engines hanno collezionato più di 560.000 flight hours con una flotta globale che opera in cinque continenti e sono disponibili in una classe di potenza che va da 550 a 850 shp da quando sono entrati in servizio nel 2012.

“Diamond Aircraft è molto soddisfatta della collaborazione con GE Aviation per il nostro DART-550 turboprop tandem trainer”, afferma Robert John, Project Manager DART Program, Diamond Aircraft Austria. “Per un velivolo così all’avanguardia è necessaria una engine platform altrettanto moderna. L’H75 è un motore molto affidabile, robusto e collaudato, che è stato ulteriormente ottimizzato in termini di efficienza e manutenzione. Insieme all’Electronic Engine and Propeller Control (EEPC), il nuovo GE H75-A si abbina perfettamente al nostro sofisticato DART-550, ideale per un training environment moderno”.

Il full composite Diamond DART-550 aerobatic turboprop trainer in tandem seat configuration è progettato per l’utilizzo in pilot entry-level trainings. Equipaggiato con il motore H75-A di GE, sarà in grado di eseguire tutte le manovre acrobatiche, inclusi: inverted flights, maximum positive and negative g-maneuvers, zero-g. Le inverted flight capabilities sono state testate sfruttando il GE Aviation Czech local external R&D network, in particolare con il Czech Aerospace Research Center (VZLU) presso il loro static inverted testing bench.

(Ufficio Stampa GE Aviation)