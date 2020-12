British Airways partner con ZeroAvia per il passaggio a Hydrogen-Powered passenger aircraft

British Airways ha collaborato con ZeroAvia, uno dei principali innovatori nella decarbonizzazione dell’aviazione commerciale, in un progetto per esplorare come gli aerei alimentati a idrogeno possano svolgere un ruolo di primo piano nel futuro del volo sostenibile.

La collaborazione, che riflette l’importanza della sostenibilità per British Airways, vedrà ZeroAvia incorporata nel cuore della compagnia aerea. Il team lavorerà a distanza insieme a mentori ed esperti per esplorare le possibilità di trasformazione del passaggio dai combustibili fossili all’idrogeno a zero emissioni per alimentare la futura flotta della compagnia aerea.

Nel settembre 2020 ZeroAvia ha ricevuto il plauso globale quando ha raggiunto un’importante svolta tecnologica, completando il primo hydrogen fuel cell powered flight al mondo di un commercial-size aircraft, decollato dall’aeroporto di Cranfield. Il Piper M-class six-seat plane ha completato taxi, decollo, un circuito completo e atterraggio.

La partnership fa parte dell’Hangar 51 accelerator programme di IAG, che lavora con start-up e scale-up di tutto il mondo, fornendo loro l’opportunità di sviluppare e testare i loro prodotti su sfide di business del mondo reale, su scala globale. Alla fine del programma, la ricerca e gli insegnamenti del processo saranno condivisi e i team di ZeroAvia e Hangar 51 valuteranno come la partnership progredirà a lungo termine.

Sean Doyle, CEO di British Airways, ha dichiarato: “British Airways è impegnata per un futuro sostenibile e per il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050. Nel breve termine ciò significa migliorare la nostra efficienza operativa e introdurre progetti di compensazione e rimozione del carbonio, mentre nel medio-lungo termine stiamo investendo nello sviluppo di carburante per aviazione sostenibile e stiamo cercando di capire come possiamo aiutare ad accelerare la crescita di nuove tecnologie, come gli aerei alimentati a idrogeno a zero emissioni”.

Louise Evans, Director of External Communications & Sustainability, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di collaborare con ZeroAvia e dare un’occhiata a un futuro a emissioni zero utilizzando velivoli alimentati a idrogeno. Durante la partnership, oltre a valutare i vantaggi ambientali della tecnologia, esploreremo anche i miglioramenti operativi, commerciali e della passenger experience che possono essere raggiunti”.

Sergey Kiselev, ZeroAvia’s Head of Europe, ha dichiarato: “La missione di ZeroAvia è accelerare la transizione del mondo verso un volo a emissioni zero e crediamo che l’idrogeno sia il modo migliore per raggiungere rapidamente e praticamente questo obiettivo. All’inizio di quest’anno, abbiamo dimostrato che i passeggeri saranno presto in grado di salire a bordo di un aereo a idrogeno privo di emissioni per i servizi commerciali. Negli anni a venire scaleremo quella tecnologia per alimentare aerei più grandi su distanze maggiori. Abbiamo scoperto che, oltre a migliorare la sostenibilità del volo, che è vitale, l’hydrogen-electric technology ha il potenziale per ridurre i costi operativi e migliorare l’esperienza dei passeggeri in volo. Siamo lieti di lavorare con British Airways, una delle compagnie aeree più iconiche del mondo, e il programma Hangar 51 per esplorare come gli hydrogen-electric aircraft possono alimentare la flotta del futuro. Quel futuro promettente è più vicino che mai”.

Nel 2021 ZeroAvia prevede di dimostrare ulteriormente la credibilità della sua tecnologia a distanze maggiori e utilizzando velivoli più grandi. La società prevede di raggiungere la commercializzazione di hydrogen-electric power for aircraft già nel 2023, con voli fino a 500 miglia in aeromobili fino a 20 posti. Entro il 2027 prevede di mettere in servizio powerplants in grado di alimentare voli commerciali di oltre 500 miglia in aeromobili con un massimo di 100 posti e entro il 2030 voli di oltre 1.000 miglia in aeromobili con oltre 100 posti.

Sia British Airways che ZeroAvia fanno parte del Jet Zero Council, una partnership tra governo e industria per portare avanti le UK Government net zero-emission ambitions per l’aviation and aerospace sector.

(Ufficio Stampa British Airways – Photo Credits: ZeroAvia – British Airways)