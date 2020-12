Brussels Airlines lancia la sua offerta per la summer 2021

Brussels Airlines guarda avanti alla prossima stagione estiva, con il lancio della sua offerta per le vacanze estive. La compagnia aerea accoglie i tradizionali luoghi preferiti delle vacanze e una nuova destinazione: Bari, in Puglia. Tutti i voli estivi possono ora essere prenotati su brusselsairlines.com e tramite agenzie di viaggio.

Dopo un 2020 difficile, Brussels Airlines guarda con cautela all’estate del 2021. Tradizionalmente, dicembre e gennaio sono i mesi in cui le persone iniziano a pianificare le loro vacanze estive, ecco perché la compagnia aerea ora lancia la sua offerta leisure per la stagione estiva.

“Il 2020 è stato un anno molto difficile per il turismo e l’aviazione. Speriamo che nel 2021 saremo in grado di espandere nuovamente il nostro mondo, mentre non vediamo l’ora di ricominciare a viaggiare. Per i nostri vacanzieri, abbiamo già aggiunto una bella selezione di destinazioni estive al nostro portafoglio, soddisfacendo la domanda che ci aspettiamo dal mercato. Con questo, dimostriamo di rimanere un attore forte nel mercato leisure”, afferma David Lyssens, Head of Network and Planning Brussels Airlines.

Questa stagione estiva, Brussels Airlines volerà a Bari. La nuova destinazione estiva sarà servita il mercoledì e il sabato tra maggio e settembre.

Oltre a Bari, l’offerta di voli per le destinazioni di vacanza verrà gradualmente aumentata a partire da marzo – l’inizio della aviation summer season – portando a un picco di offerta durante i mesi estivi (da giugno a settembre).

In Italia ci saranno diversi voli settimanali per Catania (2 voli settimanali), Firenze (7), Napoli (7), Olbia (1) e Palermo (1) la prossima estate.

In Portogallo, Lisbona e Porto continueranno ad essere servite due volte al giorno. Faro sarà offerta una volta al giorno.

Le isole greche di Corfù, Kos, Creta (Heraklion), Rodi e Zante saranno servite più volte alla settimana e verrà ampliata anche l’offerta per le isole spagnole di Ibiza, Las Palmas, Maiorca, Tenerife. Atene sarà servita 6 volte a settimana, Alicante 7 volte, mentre Valencia sarà offerta fino a 5 volte a settimana durante il periodo di punta.

Due destinazioni chiave continuano ad essere offerte più volte al giorno durante l’estate: Nizza sarà offerta tre volte al giorno e Malaga sarà operata 15 volte a settimana.

Brussels Airlines volerà anche a Dubrovnik e Spalato in Croazia la prossima estate, rispettivamente due e una volta alla settimana.

L’intera offerta è disponibile su brusselsairlines.com.

Oltre a queste destinazioni di vacanza, Brussels Airlines continuerà ovviamente a offrire la sua rete abituale.

