Lufthansa Group e Sabre firmano un nuovo accordo di distribuzione leader del settore

Le compagnie aeree di Lufthansa Group e Sabre Corporation, società di software e tecnologie per il settore dei viaggi globale, hanno annunciato oggi un nuovo mutually flexible distribution agreement che consente un moderno airline retailing e innovazione tecnologica. In base all’accordo, che copre i vettori Austrian Airlines, Lufthansa, SWISS, Air Dolomiti e Brussels Airlines, Sabre continuerà a distribuire i contenuti delle compagnie aeree di Lufthansa Group attraverso la connettività tradizionale a centinaia di migliaia di agenti di viaggio e migliaia di società attraverso il suo global distribution system (GDS). Inoltre, l’accordo consente la distribuzione dei contenuti delle compagnie aeree di Lufthansa Group tramite lo standard New Distribution Capability (NDC) nel Sabre travel marketplace.

Dopo il lancio previsto per il prossimo anno, il programma diversificato NDC darà alle agenzie di viaggio connesse a Sabre a livello globale la possibilità di accedere ai contenuti delle compagnie aeree di Lufthansa Group attraverso il Sabre marketplace, sottoscrivendo uno dei due modelli commerciali disponibili per NDC.

L’accordo supporta la strategia delle compagnie aeree di Lufthansa Group per implementare la tecnologia NDC e fornire offerte di prezzo personalizzate attraverso il Continuous Pricing lanciato di recente. La continuazione di questa partnership supporta ugualmente la visione di Sabre di fornire flessibilità ed evolvere il suo mercato globale dei viaggi, oltre a consentire la vendita al dettaglio personalizzata per le compagnie aeree di Lufthansa Group che utilizzano le soluzioni tecnologiche leader del settore di Sabre.

“Il nostro accordo con Sabre è un accordo fondamentale per la distribuzione. Sono molto entusiasta di plasmare il nostro percorso comune verso un modern airline retailing e innovare introducendo un programma NDC diversificato con modelli commerciali associati”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Senior Vice President Revenue Management and Distribution Lufthansa Group Network Airlines and Chief Commercial Officer SWISS.

L’accordo tra le compagnie aeree di Lufthansa Group e Sabre segna una tappa fondamentale nel settore dei viaggi. È l’espressione della visione condivisa dell’interactive retailing, che consente a entrambe le società di rimanere insieme in prima linea nell’innovazione. Le compagnie aeree di Lufthansa Group e Sabre stanno lavorando insieme intensamente per portare l’offerta delle compagnie aeree del Gruppo in diretta sulle NDC solutions. Il piano di go-live per NDC verrà comunicato durante la prima metà del 2021.

