IATA svela gli elementi fondamentali dello IATA Travel Pass

L’International Air Transport Association (IATA) ha svelato gli elementi chiave dello IATA Travel pass. IATA Travel Pass è un’app mobile per aiutare i viaggiatori a gestire in modo semplice e sicuro i propri viaggi in linea con i requisiti governativi per i test COVID-19 o le informazioni sui vaccini.

“Il test è la soluzione immediata per riaprire in sicurezza i confini e ricollegare le persone. Alla fine è probabile che questo passi ai requisiti di vaccinazione. In entrambi i casi, un sistema sicuro per gestire i test COVID-19 o le informazioni sulle vaccinazioni è fondamentale. IATA Travel Pass è una soluzione di cui possono fidarsi sia i viaggiatori che i governi. E’ stato costruito con la sicurezza dei dati, la comodità e la verifica come priorità principali”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

IATA ha sottolineato queste priorità con tre elementi di progettazione critici:

– Dare ai viaggiatori il controllo delle proprie informazioni personali per la massima sicurezza e riservatezza dei dati. Il Travel Pass IATA memorizza i dati crittografati, inclusi i risultati dei test o delle vaccinazioni verificati, sul dispositivo mobile del viaggiatore. Il viaggiatore controlla quali informazioni vengono condivise dal proprio telefono con le compagnie aeree e le autorità. Nessun database centrale o archivio di dati memorizza le informazioni.

– Standard globali riconosciuti dai governi per garantire identità verificate e informazioni su test/vaccini. Riguardo l’identità verificata, per verificare l’identità dell’utente viene utilizzato un passaporto elettronico rilasciato dal governo. Serve anche a creare una rappresentazione digitale del passaporto dell’utente per consentire l’invio elettronico delle informazioni in modo sicuro e collegato alla sua identità verificata.

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sta sviluppando standard digitali che ridurranno drasticamente le frodi. Quando sarà pronto, il Travel Pass IATA sarà in grado di soddisfare questi nuovi standard globali. Fino a quando un vaccino COVID-19 non sarà ampiamente disponibile al pubblico, la priorità sarà sui test COVID-19. I laboratori hanno standard di sicurezza consolidati per la gestione e la verifica dei risultati dei test per gli individui. IATA sta collaborando con laboratori selezionati e affermati per collegare in modo sicuro i risultati dei loro test con l’identità verificata del titolare del Travel Pass IATA.

– La comodità e la biosicurezza saranno migliorate con l’integrazione nei processi di viaggio touchless.

Il settore ha sviluppato processi di viaggio touchless come parte di uno One ID transformation program. Il modulo di gestione dell’identità digitale IATA Travel Pass utilizza i principi ben sviluppati di One ID (che a loro volta sono basati sugli standard ICAO). Per il passeggero, ciò significa che il Travel Pass IATA sbloccherà anche il potenziale per comodi processi di viaggio contactless dal check-in all’imbarco.

IATA sta sviluppando il Travel Pass IATA in quattro moduli indipendenti in grado di interagire insieme. Questi moduli copriranno i registri per i requisiti di ingresso normativi e i laboratori/centri di test, l’emissione di certificati verificati, l’identità digitale e la possibilità per i passeggeri di condividere i risultati dei test durante il viaggio tramite il proprio dispositivo mobile. Gli standard aperti consentono ai moduli di essere utilizzati come un’unica soluzione o per completare le capacità sviluppate da altri fornitori di soluzioni.

“Stiamo costruendo il Travel Pass IATA con un unico obiettivo: aiutare a riconnettere il nostro mondo in sicurezza. Siamo fiduciosi di poter fornire una soluzione completa con IATA Travel Pass, in modo che anche altre soluzioni che servono lo stesso obiettivo di riapertura del settore possano trarne vantaggio. Vogliamo che le compagnie aeree abbiano un mercato competitivo con la più ampia gamma di opzioni che soddisfano le loro esigenze specifiche”, ha affermato Nick Careen, Senior Vice President, Airport, Passenger, Cargo and Security IATA.

L’offerta Timatic di IATA è un elemento fondamentale del Travel Pass IATA. Per decenni ha fornito informazioni affidabili sui requisiti di ingresso alle compagnie aeree e ai viaggiatori. L’integrazione di Timatic nel modello di registro dei requisiti di ingresso del Travel Pass IATA porta con sé un processo consolidato per la raccolta, la verifica, l’aggiornamento e la distribuzione globale di queste informazioni.

(Ufficio Stampa IATA)