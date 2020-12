ACI World chiede ai governi di riconoscere i lavoratori aeroportuali come essenziali nelle campagne di vaccinazione

Airports Council International (ACI) World ha oggi chiesto ai governi di riconoscere i lavoratori aeroportuali come essenziali nei programmi di vaccinazione, una volta soddisfatte le esigenze delle persone più vulnerabili e degli operatori sanitari.

“ACI World ritiene che, una volta che i lavoratori chiave e le persone più vulnerabili sono stati assistiti, i lavoratori aeroportuali siano riconosciuti come essenziali e prioritari per la vaccinazione. I lavoratori aeroportuali sono il personale in prima linea che è in contatto quotidiano con il pubblico in viaggio, quindi dare loro la priorità per la vaccinazione dimostrerà ulteriormente che la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale rimangono di fondamentale importanza per l’industria.

Inoltre, l’aviazione giocherà un ruolo sempre più cruciale nel sostenere la ripresa sociale ed economica dalla pandemia COVID-19, attraverso il movimento di beni essenziali – inclusa la distribuzione di vaccini – in tutto il mondo”, afferma ACI World.

“Con l’inizio del lancio globale dei vaccini, è chiaro che i più vulnerabili nella nostra società e gli operatori sanitari chiave che stanno facendo così tanto per mantenere tutti noi sani e salvi hanno la priorità per la vaccinazione”, afferma Luis Felipe disse de Oliveira, ACI World Director General. “Con questo gruppo cruciale che viene vaccinato, è quindi importante che ad altri gruppi chiave venga assegnata la priorità per ricevere i vaccini in modo che possano supportare una ripresa globale dalla pandemia. I lavoratori aeroportuali sono, per la maggior parte, personale in prima linea che è in contatto con il pubblico ogni giorno, quindi garantire loro la priorità per la vaccinazione fornirà un’ulteriore prova dell’impegno del settore per la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale. L’aviazione sarà anche un motore chiave, guidando la ripresa dalla pandemia attraverso il movimento di beni essenziali, inclusi, ovviamente, i vaccini, e attraverso i benefici economici e sociali che vengono forniti alle comunità servite dagli aeroporti. Circa il 60% di coloro che sono impiegati nel settore dell’aviazione lavora negli aeroporti, quindi è importante che i governi riconoscano i lavoratori aeroportuali come essenziali e abbiano la priorità per la vaccinazione in modo che possano contribuire a fornire la ripresa di cui il mondo ha bisogno”.

(Ufficio Stampa ACI World)