Airbus Helicopters potenzia le capacità di missione dei suoi elicotteri H135

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha certificato un nuovo Alternate Gross Weight (AGW) per l’ultima versione della famiglia di elicotteri H135. Il nuovo AGW consente agli operatori di beneficiare di un maximum take-off weight aumentato fino a 120 kg (265 lb) e useful load. Questo aumento può essere utilizzato anche per estendere il range fino a 75 nm o l’endurance fino a 40 minuti sotto standard conditions. Il nuovo AGW è disponibile come opzione e può essere applicato retroattivamente a tutti gli H135 dotati di Helionix.

Inoltre, Airbus ha recentemente certificato un nuovo single pilot IFR Helionix cockpit per i suoi elicotteri H135. Il cockpit modificato consente ai clienti di scegliere tra rimuovere il copilot side dell’instrument panel, per aumentare il campo visivo, o mantenerlo per installare specifici STC equipment. Il single pilot IFR cockpit dell’H135 aumenterà ulteriormente le capacità dell’H135 in diverse missioni, tra cui aerial work, utility, law enforcement.

Ad oggi, più di 1.400 elicotteri della famiglia H135 sono stati consegnati in tutto il mondo, con oltre 5,6 milioni di ore di volo. Più di 300 clienti in 60 paesi utilizzano elicotteri della famiglia H135 per una vasta gamma di missioni, tra cui Helicopter Emergency Medical Services (HEMS), law enforcement, private and business aviation, offshore wind, military training.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters (c) Germany)