Qatar Airways introduce tocchi speciali durante le festività natalizie

Qatar Airways dà il benvenuto a questa stagione festiva creando momenti speciali che delizieranno i passeggeri sia a bordo che a terra. I passeggeri in partenza da e verso le destinazioni di Qatar Airways negli Stati Uniti, Europa, Australia e Nuova Zelanda e destinazioni selezionate in Asia e Africa, godranno dei festeggiamenti della compagnia aerea dal 19 dicembre al 26 dicembre.

Dal momento in cui i passeggeri di Business Class arrivano a bordo, saranno accolti con un drink di benvenuto stagionale e una carta menu delle vacanze su misura appositamente progettata, con una gamma di gustosi piatti natalizi. I passeggeri possono intrattenersi con l’ampia raccolta di film festivi sull’Oryx One Inflight Entertainment system e godersi il turndown service della compagnia aerea quando è ora di riposarsi, con il comfort aggiuntivo del signature limited edition ‘Seasons Greetings’ message pillow.

La cabina Economy sarà vestita con copri-poggiatesta festosi e i clienti che viaggiano in Economy Class potranno anche godere di un delizioso menu stagionale.

Qatar Airways ha creato per la prima volta tocchi di festa in tutta l’Al Mourjan Business Lounge dell’Hamad International Airport (HIA). I passeggeri possono deliziarsi con l’arredamento stagionale che si riflette nelle composizioni floreali e negli espositori delle confezioni regalo e banchettare con un assortimento di prelibatezze natalizie dal buffet, o selezionarle dallo speciale menu digitale à la carte.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Quest’anno è stato incredibilmente impegnativo a causa della pandemia in corso. Questo è il motivo per cui quest’anno stiamo investendo più sforzi che mai nelle nostre attività festive a bordo e a HIA, per riportare la gioia in volo. Nelle prossime settimane, decine di migliaia di passeggeri viaggeranno con noi per una vacanza o per visitare familiari e amici all’estero e il nostro obiettivo è continuare a unire le famiglie e gli amici e rendere il loro viaggio ancora più memorabile durante questo momento speciale”.

Quando viaggiano con Qatar Airways durante le festività natalizie, i passeggeri possono aspettarsi i massimi livelli di sicurezza durante il viaggio. I passeggeri di Business Class sugli aeromobili dotati di Qsuite possono godere della maggiore privacy offerta da questo pluripremiato sedile business. Qsuite è disponibile sui voli verso più di 30 destinazioni tra cui Francoforte, Kuala Lumpur, Londra e New York. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e in HIA, visitare qatarairways.com/safety.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)