Air Greenland ordina un Airbus A330neo

Air Greenland, compagnia di bandiera della Groenlandia, è l’ultima compagnia aerea ad ordinare i next generation A330neo widebody aircraft di Airbus.

Il nuovo A330-800 sostituirà il vecchio Airbus A330-200ceo della compagnia aerea, per garantire le operazioni che collegano l’isola artica con la Danimarca dalla fine del 2022 in poi e oltre.

Jacob Nitter Sørensen, CEO di Air Greenland, ha dichiarato: “L’A330neo è una parte fondamentale della Air Greenland’s fleet strategy. Il nuovo velivolo, per gli anni a venire, offrirà ai viaggiatori da e per la Groenlandia un’esperienza di volo unica, lasciando una carbon footprint più bassa possibile. L’A330neo è perfetto per il compito molto impegnativo di fornire passenger, cargo and freight services sicuri ed efficienti tutto l’anno da e per la Groenlandia”.

“Siamo lieti di vedere Air Greenland rinnovare la sua fiducia nella famiglia A330 e unirsi al numero crescente di operatori che stanno selezionando l’A330neo come un sostituto logico per le loro flotte obsolete”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus. “Immaginare la distintiva livrea rossa della compagnia aerea sull’ambiente artico fornisce un po’ di allegria natalizia alla fine di un anno che è stato duro per tutto il nostro settore”.

“L’Airbus A330neo è un vero new-generation aircraft, basato sulle caratteristiche popolari dell’A330ceo e sviluppato con la più recente tecnologia dell’A350. Dotato di Airspace cabin, l’A330neo offre un’esperienza unica ai passeggeri con in-flight entertainment systems e connettività di ultima generazione. Dotato dei più recenti motori Rolls-Royce Trent 7000 e di una nuova ala con A350-inspired ‘Sharklets’, l’A330neo offre un livello di efficienza senza precedenti, con un consumo di carburante inferiore del 25% per posto rispetto alla generazione precedente. Grazie alla sua mid-sized capacity su misura e alla sua eccellente range versatility, l’A330neo è considerato l’aereo ideale per supportare gli operatori nel loro recupero post-COVID-19”, afferma Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)