Airbus premia Ethiopian per l’agilità e la resilienza dimostrate durante la crisi pandemica globale COVID–19

Ethiopian Airlines, il più grande gruppo di aviazione in Africa, annuncia che Airbus ha premiato Ethiopian per l’eccezionale agilità e la resilienza dimostrata durante la crisi globale COVID-19.

In relazione al premio, Mr Tewolde GebreMariam, CEO di Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Noi di Ethiopian, siamo immensamente felici che una delle principali aziende al mondo, Airbus, abbia riconosciuto gli sforzi del management e dei dipendenti di Ethiopian Airlines per l’eccezionale agilità e resilienza dimostrata durante la crisi globale COVID-19. Eravamo lì quando il mondo aveva più bisogno di noi. Vorrei esprimere la mia gratitudine agli oltre 17.000 dipendenti e dirigenti per il loro intenso lavoro”.

Mr Hadi Akoum, Vice President Sales Africa e Levant Customer Affairs di Airbus, da parte sua ha dichiarato: “Tale riconoscimento è per esprimere l’ammirazione del management esecutivo e di tutti i dipendenti Airbus per l’incredibile risultato ottenuto da Ethiopian Airlines durante questa pandemia senza precedenti. Mentre le altre compagnie aeree tentavano di comprendere i passi successivi da poter intraprendere, Ethiopian Airlines lavorava in maniera decisa per trovare una soluzione, convertendo i propri aerei passeggeri in cargo. Ethiopian Airlines è la prima ad operare in tale modo su Airbus A350 e continua costantemente a volare e a creare nuovi business. Si tratta di qualcosa di unico al mondo.

Oggi, Ethiopian Airlines è in grado di mantenere l’operatività di tutta la flotta dove altre sono al 10% delle loro capacità, molte compagnie aeree sono fallite e altrettanti dipendenti hanno perso il proprio posto di lavoro. Tutto ciò è stato possibile grazie alla leadership visionaria di Mr Tewolde GebreMariam.

Ethiopian Airlines oggi sta dimostrando al mondo intero la propria resilienza e il proprio pensiero visionario di leadership. Un ringraziamento e vera ammirazione, è quella che esprimiamo in Airbus per la leadership e per i dipendenti di Ethiopian Airlines”.

Ethiopian Airlines è la prima compagnia aerea globale che ha convertito gli aerei passeggeri A350 in cargo per il trasporto di materiale medico necessario per combattere la diffusione del COVID-19. La compagnia aerea attualmente opera con 16 aerei A350 nella sua rete.

(Ufficio Stampa Ethiopian Airlines – Photo Credits: Ethiopian Airlines)