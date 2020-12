Austrian Airlines: nuove sinergie e nuove nomine nel management team

Austrian Airlines ha già annunciato la fusione di business units nel contesto del suo attuale programma strategico, al fine di sfruttare più efficacemente le sinergie e ridurre anche il numero di posizioni dirigenziali. Ora le marketing and product divisions della compagnia sono state unite. A partire dal 1° febbraio 2021, Sebastian Lüttmann assumerà la posizione di capo del dipartimento appena creato, chiamato Austrian Brand Experience. Lüttmann, che è attualmente Passenger & Aircraft Handling of Austrian Airlines in Vienna, sarà quindi responsabile delle marketing and product management activities della compagnia.

Anche le due divisioni Revenue Steering e Network Planning saranno fuse. Robert Heusmann, attualmente Head of Network Planning, servirà come capo della nuova business unit “Network Management & Revenue Steering” a partire dal 1° febbraio 2021. Di conseguenza, Heusmann sarà responsabile per il network planning, nonché di management of prices and revenue presso Austrian Airlines.

“Sono lieto che siamo riusciti a convincere Sebastian Lüttmann e Robert Heusmann, due manager esperti dei nostri stessi ranghi, ad assumere nuove posizioni”, afferma Andreas Otto, Member of the Executive Board of Austrian Airlines. “Stanno facendo il passo successivo della carriera nel bel mezzo di un periodo estremamente difficile. Entrambi proseguiranno con il riallineamento e la modernizzazione di Austrian Airlines sulla base della loro esperienza”.

Sebastian Lüttmann (40), nuovo Head of Austrian Brand Experience, ha accettato il suo primo lavoro in Lufthansa come Manager Corporate Controlling nel 2005. Durante i suoi undici anni di carriera in Lufthansa, Lüttmann ha lavorato come Assistant to the Executive Board Member for Hub Frankfurt & Flight Operations. Nel 2011 Sebastian Lüttmann si è trasferito a New York per assumere una posizione nel campo delle operazioni e dei servizi aeroportuali. In qualità di team leader, è stato responsabile della gestione dei processi, dei costi e della qualità in 26 stazioni Lufthansa in Nord America e Sud America fino al 2015. Dall’ottobre 2015 è Senior Director Ground Operations Passenger & Aircraft Handling Hub Vienna.

Robert Heusmann (45), nuovo Head of Network Management & Revenue Steering, ha iniziato la sua carriera professionale per Lufthansa nel campo delle air fares policy nel 2001. Nel 2005 è passato alla gestione della rete, dove era responsabile dei prezzi e della gestione del rendimento. È stato nominato per la sua prima posizione dirigenziale nel 2007, quando è diventato Team Leader Yield Management presso l’hub Lufthansa a Monaco. Dopo aver lavorato a Dubai come Head of Human Resources Africa and the Middle East, Robert Heusmann è stato nominato Head of Revenue Management per Austrian Airlines nel 2012, dove da allora ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali. Nel 2016 è stato nominato Head of Fleet Planning per le hub airlines Austrian Airlines, Lufthansa and SWISS. In tale veste è stato responsabile della pianificazione della flotta a breve e medio termine presso gli hub di Francoforte, Monaco, Vienna e Zurigo.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)