Embraer completa la prima Praetor 500 conversion in Europa

Embraer ha annunciato il completamento della prima European conversion di un Legacy 450 in un Praetor 500 per un cliente non divulgato. La conversione è stata eseguita presso l’Embraer Executive Jets Service Center at Le Bourget International Airport, Parigi, Francia.

“Queste conversioni sono rese possibili solo dall’esperienza di structures and avionics specialists, meccanici, team logistici e ingegneri delle Embraer operations in tutto il mondo”, ha dichiarato Johann Bordais, Presidente e CEO, Embraer Service & Support. “Per la strategia Embraer futura, stiamo costantemente investendo e ampliando il nostro portafoglio, concentrandoci sull’offerta ai nostri clienti dei migliori servizi e supporto del settore”.

Situato in uno degli aeroporti più trafficati d’Europa, a 20 minuti dal centro di Parigi, il Le Bourget Service Center è operativo dal 2012, fornendo controlli di routine, manutenzione programmata e straordinaria e offrendo la capacità unica di dispiegare rescue teams specializzati in assistenza e manutenzione in tutta Europa.

L’intero processo per convertire un Legacy 450 (range di 2.900 miglia nautiche) in un Praetor 500 (range di 3.340 miglia nautiche) può essere eseguito presso i seguenti Embraer Owned Service Centers: Le Bourget, Windsor Locks, Connecticut (US), Fort Lauderdale, Florida (US), Sorocaba, Brazil. In totale, Embraer ha già convertito 11 Legacy 450 in Praetor 500.

Al fine di generare i miglioramenti del range, sinonimo del Praetor 500, il level-sensing wiring nei fuel tanks è stato sostituito, le over-wing gravity fueling ports sono state spostate, il fuel-measurement system è stato riposizionato e le wing ribs sono state rinforzate per contenere peso aggiuntivo. Queste regolazioni hanno comportato aggiornamenti ai flight control systems, incluso un nuovo avionics load per l’acclamato Collins Aerospace Pro Line Fusion flight deck.

In modo più evidente, sono state installate le iconiche swept winglets del Praetor e placards and logos sono stati sostituiti per convertire ufficialmente il Legacy 450 in un Praetor 500. Con il Praetor 500 arriva una miscela di tecnologia, comfort e performance. In termini di tecnologia, il Praetor 500 presenta il primo E2VS del settore, un head-up display che combina synthetic and enhanced vision. Inoltre, è l’unico midsize business jet con full fly-by-wire flight controls e turbulence reduction capability.

Il comfort abbonda nella cabina del Praetor 500 in quanto è l’unico midsize business jet a disporre di una cabina alta un metro e ottanta, con flat-floor, stone flooring, wet galley e vacuum lavatory, il tutto con lo spazio per i bagagli migliore della categoria. Per quanto riguarda le performance, la conversione in un Praetor 500 comporta un range intercontinentale di 3.340 miglia nautiche (6.186 km) con quattro passeggeri e NBAA IFR Reserves.

L’impegno di Embraer a migliorare continuamente ciascuno dei quattro aeromobili nel suo business jet portfolio leader del settore prosegue con i recenti aggiornamenti ai Praetor, che includono miglioramenti per la sicurezza della cabina: un filtro dell’aria HEPA standard, MicroShield 360™ cleaning solution e electric lavatory pocket door, con in più la certificazione di un synthetic vision guidance system (SVGS).

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)