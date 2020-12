Gulfstream consegna il primo EASA-Certified G600

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato di aver consegnato il primo Gulfstream G600 certificato dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA) a un cliente non divulgato con sede in Europa, espandendo ulteriormente la sua next-generation fleet nel mondo.

“Siamo lieti che i nostri clienti in Europa possano ora registrare il loro G600 nel continente e sperimentare facilmente la tecnologia avanzata e il comfort della cabina dell’aereo”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “I piloti ci hanno detto che il Symmetry Flight Deck è una gioia da volare e che i clienti stanno raccogliendo i vantaggi della pluripremiata cabina Gulfstream, con la sua ergonomia avanzata, la flessibilità e i benefici per la salute. Con l’ultimo aumento del range, il terzo per il G600, i clienti in Europa e nel mondo otterranno ancora di più dai loro aerei”.

Dopo un aumento del range annunciato di recente, il G600 può ora percorrere 6.600 miglia nautiche / 12.223 chilometri alla sua long-range cruise di Mach 0.85 e 5.600 nm / 10.371 km alla sua high-speed cruise di Mach 0.90.

Il suo Symmetry Flight Deck è dotato di active control sidesticks, dell’uso più esteso della touch-screen technology nella business aviation e del Data Concentration Network, che semplificano le operazioni e riducono il carico di lavoro del pilota.

Gulfstream ha guadagnato premi per il design degli interni del G600 e per il design dei sedili che hanno debuttato sull’aereo. La cabina può essere configurata con un massimo di quattro living areas, dispone di 14 Gulfstream panoramic windows e offre la Gulfstream Cabin Experience, con aria fresca al 100%, mai ricircolata, low cabin altitudes e bassi livelli sonori.

Oltre alle certificazioni di EASA e della Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, il G600 detiene anche le type certificate validations dalle agenzie aeronautiche di Bermuda, Isole Cayman, Isola di Man, San Marino e Messico.

(Ufficio Stampa Gulfstream – Photo Credits: Gulfstream)