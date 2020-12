Lufthansa e Vereinigung Cockpit concordano i contributi dei piloti fino al 31 marzo 2022

Lufthansa e il sindacato piloti Vereinigung Cockpit (VC) hanno concordato i contributi dei piloti per aiutare a gestire la crisi. L’accordo è valido fino al 31 marzo 2022. Le attuali misure di riduzione dei costi non solo saranno portate avanti nel prossimo anno, ma saranno anche integrate da misure aggiuntive. In particolare, l’accordo prevede la base per un’estensione dello short-time work per i piloti nel 2021, una riduzione dell’orario di lavoro con corrispondente adeguamento salariale e la sospensione degli aumenti salariali collettivi. Queste misure si applicano ai piloti Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Aviation Training e a un sottogruppo di piloti Germanwings.

Lufthansa sta escludendo licenziamenti dei piloti per motivi operativi presso Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa Aviation Training e un sottogruppo di piloti Germanwings fino a marzo 2022.

Michael Niggemann, Executive Board Member for Human Resources and Legal Affairs, Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Sono lieto dell’ulteriore contributo sostanziale dei cockpit employees per aiutare a gestire la crisi. Vogliamo utilizzare il tempo coperto da questo contratto collettivo di crisi per concordare soluzioni strutturali sostenibili con VC, in risposta alle mutate condizioni e per essere in grado di evitare licenziamenti anche dopo la scadenza dell’accordo di crisi”.

Lufthansa e VC proseguiranno quindi i loro negoziati in condizioni più prevedibili nel 2021, al fine di raggiungere un accordo su soluzioni sostenibili per il periodo successivo alla scadenza del crisis collective agreement.

Il crisis agreement è soggetto all’approvazione dei rispettivi organi.

(Ufficio Stampa Lufthansa)