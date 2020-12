oneworld, SkyTeam e Star Alliance supportano le raccomandazioni del Worldwide Airport Slot Board per favorire la ripresa del settore

oneworld, SkyTeam e Star Alliance chiedono ai governi di attuare le raccomandazioni per le slot relief measures riguardo la Northern Summer 2021 emesse dal Worldwide Airport Slot Board (WASB), che comprende Airports Council International (ACI World), IATA e Worldwide Airport Coordinators Group (WWACG). Mentre la pandemia continua ad avere un impatto sui viaggi aerei, le tre alleanze globali ritengono che le proposte del WASB forniscano un approccio globale equilibrato per preservare la connettività internazionale, mantenere la scelta dei consumatori e aiutare la futura ripresa del settore (leggi anche qui).

Le alleanze supportano le tre raccomandazioni principali del WASB, che tengono conto del diverso impatto sulle compagnie aeree e dei diversi modelli di business degli aeroporti. oneworld, SkyTeam e Star Alliance esortano i governi a mettere in atto queste raccomandazioni entro la fine del 2020, tra cui:

– Una use-it-or-lose-it threshold inferiore: consentire alle compagnie aeree di utilizzare il 50% degli slot, rispetto all’attuale 80%. Ciò offre loro flessibilità per programmare le giuste dimensioni, aiutando le loro finanze e l’ambiente, non operando a capacità maggiori quando la domanda è inferiore.

– Attenuazione per la restituzione di una serie completa di slot: dare alle compagnie aeree il diritto di operare slot nella summer 2022, consentendo al contempo l’accesso a nuovi vettori per la summer 2021. Ciò mantiene la connettività per i clienti che desiderano volare tra coppie di città, offrendo una maggiore scelta per i consumatori. Le compagnie aeree che restituiscono una serie completa di slots entro l’inizio di febbraio potranno mantenere il diritto di gestirle nell’estate del 2022.

– Definire chiaramente il justified non-use of slots: eliminare le sanzioni per le compagnie aeree se non sono in grado di operare a causa di restrizioni di viaggio governative, che sono spesso imposte o rimosse con breve preavviso, per garantire protocolli equi e coerenti a entrambe le estremità della rotta.

Rob Gurney, oneworld CEO, ha dichiarato: “Con le restrizioni di viaggio che rimangono in molte parti del mondo, le compagnie aeree continuano a trovarsi in circostanze difficili quando pianificano i loro orari per allinearsi a restrizioni che spesso cambiano rapidamente con poco preavviso, influenzando la fiducia dei clienti. Le raccomandazioni del settore per le slot relief measures forniranno equità e chiarezza alle compagnie aeree mantenendo la connettività”.

“Con il 65% delle direct city pairs che sono scomparse nella prima metà di quest’anno, le slot use regulations a livello globale offrono alle compagnie aeree chiarezza e fiducia per riprendere le rotte internazionali aiutando a ricostruire l’economia mondiale”, ha affermato Kristin Colvile, CEO di SkyTeam. “Con l’inizio della programmazione per il 2021, è necessaria un’azione urgente per evitare che le compagnie aeree vengano ingiustamente penalizzate per la minore domanda mentre percorrono la rotta verso la ripresa”.

“Le restrizioni di viaggio in tutto il mondo continuano a creare incertezza che smorza la domanda di viaggi aerei, minando il duro lavoro svolto per garantire ai clienti igiene e sicurezza sanitaria durante il viaggio e influenzando negativamente la programmazione delle compagnie aeree e i piani di utilizzo della flotta”, ha sottolineato Jeffrey Goh, CEO di Star Alliance. “I governi e le autorità devono continuare a fornire livelli di supporto per garantire la ripresa sostenuta di un’industria del trasporto aereo globale che fornisce contributi sociali ed economici fondamentali. Le raccomandazioni del Gruppo di fornire un sollievo sull’uso degli slot sono misure importanti a tal fine”.

Con 58 compagnie aeree associate, le tre alleanze globali rappresentano oltre il 60% della capacità delle compagnie aeree mondiali e prima della crisi COVID-19 trasportavano oltre 1,87 miliardi di passeggeri all’anno. Dall’inizio della pandemia hanno unito le forze per sollecitare un’azione a livello di settore sull’airport slot relief, chiedere ai governi di adottare test e tecnologie sanitarie armonizzate a livello globale e rassicurare i consumatori sulla sicurezza dei viaggi aerei.

(Ufficio Stampa oneworld – Star Alliance – SkyTeam)