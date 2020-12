Qatar Airways rafforza la connettività in Canada con l’annuncio di voli giornalieri per Montreal

Qatar Airways annuncia che inizierà ad aumentare in modo incrementale i voli per Montréal dal 16 gennaio 2021 e opererà con frequenze giornaliere entro il 25 febbraio 2021, rispetto alle quattro frequenze settimanali precedentemente programmate. Il servizio su Montréal è operato dall’avanzato Airbus A350-900 di Qatar Airways, con 36 posti nella premiata Qsuite Business Class e 247 posti in Economy Class.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo lieti di aumentare i nostri servizi a Montréal, migliorando ulteriormente la connettività per i nostri clienti canadesi, offrendo ai nostri passeggeri che viaggiano da e per il Nord America un accesso senza interruzioni a più di 75 destinazioni in Africa, Asia, India e Medio Oriente tramite il nostro hub pluripremiato, l’Hamad International Airport. Rimaniamo impegnati a servire i nostri clienti in Canada e abbiamo lavorato duramente durante la pandemia per assicurarci di poter operare il maggior numero di voli possibile, in linea con le indicazioni del governo canadese. Dall’operatività di servizi charter speciali a una serie di voli commerciali, siamo lieti di offrire ora un ricco programma di servizi, integrato dalla nostra partnership recentemente annunciata con Air Canada”.

L’Ambasciatore del Canada in Qatar, Sua Eccellenza Ambasciatore Stefanie McCollum, ha dichiarato: “Sono entusiasta di questi recenti sviluppi e della maggiore connettività con il Canada. Questi voli aggiuntivi daranno ai viaggiatori maggiori opportunità di scoprire il Canada e tutto ciò che ha da offrire. La nostra istruzione di alta qualità e le città sicure attraggono gli studenti internazionali e ora i loro genitori avranno più opzioni per visitare ed esplorare il nostro bellissimo e accogliente paese. Ora sarà più facile per coloro che desiderano espandere la propria attività o gli investimenti in Canada connettersi tramite questi voli e speriamo che anche loro trarranno vantaggio dalle incredibili opzioni turistiche che li attendono”.

Questa notizia arriva sulla scia dell’annuncio del recente accordo di code-share di Qatar Airways con Air Canada, applicabile ai voli tra Toronto e Doha (leggi anche qui). L’accordo consentirà ai passeggeri di entrambe le compagnie aeree di godere di one-stop connections da e per Toronto tramite il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport e in seguito verso più di 75 destinazioni in Africa, Asia e Medio Oriente. Questo è solo uno dei modi in cui Qatar Airways sta rafforzando il suo impegno nei confronti dei passeggeri canadesi, aumentando la connettività globale del Canada per sostenere la ripresa del turismo e del commercio.

Qatar Airways ha iniziato i voli per il Canada nel giugno 2011 con tre voli settimanali per Montréal, che si sono ampliati a quattro settimanali nel dicembre 2018. Dopo aver lavorato a stretto contatto con il governo del Canada e le sue ambasciate in tutto il mondo durante la pandemia, Qatar Airways ha temporaneamente operato tre servizi settimanali a Toronto oltre a più voli charter per Vancouver, per portare a casa più di 44.000 residenti canadesi.

L’investimento strategico di Qatar Airways in una varietà di aeromobili bimotore a basso consumo di carburante, inclusa la più grande flotta di Airbus A350, le ha consentito di continuare a volare durante questa crisi e la posiziona perfettamente per guidare la ripresa sostenibile dei viaggi internazionali. La compagnia aerea ha recentemente preso in consegna tre nuovi aeromobili Airbus A350-1000 all’avanguardia, aumentando la sua flotta A350 totale a 52 con un’età media di soli 2,6 anni. A causa dell’impatto di COVID-19 sulla domanda di viaggio, la compagnia aerea ha messo a terra la sua flotta di Airbus A380 in quanto non è giustificabile dal punto di vista ambientale utilizzare un velivolo quadrimotore così grande nel mercato attuale. Qatar Airways ha anche recentemente lanciato un nuovo programma che consente ai passeggeri di compensare volontariamente le emissioni di carbonio associate al loro viaggio al momento della prenotazione.

I passeggeri di Business Class che volano a Montréal potranno godere del Qsuite Business Class seat, dotato di porte scorrevoli per la privacy. La disposizione dei sedili Qsuite è in configurazione 1-2-1, che fornisce ai passeggeri il prodotto di Business Class più spazioso, privato e confortevole nel cielo. Qsuite è disponibile sui voli verso più di 45 destinazioni tra cui Johannesburg, Kuala Lumpur, Melbourne e Singapore.

Il vettore nazionale dello Stato del Qatar continua a ricostruire la sua rete, che attualmente comprende oltre 100 destinazioni, e prevede di aumentare a 129 destinazioni entro la fine di marzo 2021.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)