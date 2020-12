Embraer rilascia disposizioni tecniche per il trasporto di vaccini COVID-19 negli aerei commerciali

Embraer ha rilasciato una technical guidance per aiutare i propri clienti a definire correttamente le caratteristiche di trasporto e i payload requirements per i vaccini COVID-19, utilizzando aerei commerciali. A causa della pandemia, gli operatori stanno valutando la possibilità di utilizzare aerei Embraer per il trasporto dei vaccini.

Il documento include una guidance per le famiglie di aeromobili commerciali EMB120 Brasilia, ERJ 145, E-Jets e E-Jets E2. L’obiettivo principale è supportare le compagnie aeree con una guidance adeguata mentre si preparano a trasportare i vaccini in tutto il mondo. Attualmente, ci sono più di 100 clienti che volano su una flotta di quasi 2.500 Embraer commercial aircraft in più di 80 paesi.

Il trasporto dei vaccini COVID-19 richiede temperature fino a -70° C, che vengono mantenute utilizzando dry ice. Un aereo Embraer può trasportare oltre centomila vaccini, a seconda della configurazione dell’aeromobile e dei contenitori utilizzati. La guidance include informazioni tecniche, ad esempio come gli operatori possono caricare e scaricare ogni aeromobile.

“Dall’inizio della pandemia, la principale preoccupazione di Embraer è sempre stata la salute dei suoi dipendenti e partner, oltre a contribuire per superare gli impatti della crisi sulla società. Questa technical disposition ci consente di guidare i nostri clienti, supportando ogni compagnia aerea che utilizza i prodotti Embraer per trasportare i vaccini che andranno a beneficio del mondo intero nella lotta contro il virus”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer.

Per quanto riguarda i prodotti Embraer, la Società ha rilasciato un Service Bulletin che consente agli operatori ERJ 145 di installare filtri antiparticolato ad alta efficienza (HEPA), che sono standard su tutte le versioni delle famiglie di aerei commerciali Embraer E-Jets ed E-Jets E2. I filtri HEPA sono estremamente efficienti, catturano il 99,97% delle particelle sospese nell’aria e altri contaminanti biologici, come batteri, virus e funghi.

Questa tecnologia è disponibile anche sugli Embraer Executive Jets, con filtri HEPA ora standard sia sul Praetor 500 che sul Praetor 600. All’inizio di quest’anno Embraer ha anche approvato l’uso di MicroShield360, un sistema di rivestimento preventivo che, applicato alle superfici della cabina dell’aereo, inibisce continuamente la crescita dei microbi. La combinazione di queste nuove funzionalità, con le esistenti cabin environment technologies, equivale a un livello più elevato di protezione per i passeggeri.

Tra le altre iniziative per combattere il COVID-19 in Brasile, Embraer ha lavorato in collaborazione con aziende e centri di ricerca sulle tecnologie per aumentare la disponibilità di attrezzature e soluzioni. Le azioni, sviluppate in collaborazione con la supply chain di Embraer, includevano la produzione di parti per l’industria dei ventilatori e dei respiratori, la sostituzione di componenti, lo sviluppo di sistemi di filtrazione ad alta efficienza e studi per lo sviluppo di respiratori semplici, robusti e portatili finalizzati alla rapida implementazione e disponibilità.

(Ufficio Stampa Embraer)