News Brevi – 24.12.2020

VUELING: OTTO VOLI SPECIALI DA LONDON GATWICK A FIRENZE – Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, ha annunciato che renderà operativi otto voli – quattro voli di andata e ritorno – da Londra-Gatwick a Roma e Firenze per permettere agli italiani e ai residenti in UK di far ritorno in Italia. La compagnia aerea offre ai suoi clienti – e ad altri cittadini italiani e residenti interessati dalle cancellazioni a causa del divieto di spostamento – la possibilità di prenotare nuovamente il viaggio di ritorno a Roma e Firenze sui voli che saranno operati il 31 dicembre (da Londra Gatwick a Roma Fiumicino e da Londra Gatwick a Firenze), il 2 gennaio (da Londra Gatwick a Roma Fiumicino) e il 3 gennaio (da Londra Gatwick a Firenze). Tutti i voli sono da oggi disponibili per la prenotazione e in vendita sulla pagina web della compagnia.

AEROPORTI DI ROMA: VOLI DAL REGNO UNITO – Aeroporti di Roma informa: “Si comunica che sono attivi i voli dedicati a residenti italiani che per comprovati motivi debbano rientrare in Italia dal Regno Unito. E’ obbligatorio sottoporsi a tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore prima della partenza e al momento dell’arrivo. E’ inoltre obbligatorio rispettare una quarantena di 14 giorni, anche se asintomatici. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la sezione Covid-19 del sito www.viaggiaresicuri.it, oppure contattare il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute (www.salute.gov.it)”.

WIZZ AIR: VOLO LUTON – MALPENSA PER RIENTRO CONNAZIONALI IL 24 DICEMBRE – Wizz Air comunica: “A seguito dello stop ai voli da e per l’UK deciso dal nostro Governo in relazione alla scoperta di una variante del Covid 19, molti connazionali si sono trovati in difficoltà e impossibilitati al rientro. Purtroppo per molti la situazione di difficoltà permane, soprattutto in questo momento, a ridosso delle festività natalizie. Pertanto la compagnia aerea Wizz Air informa di aver predisposto voli aggiuntivi per la giornata del 24 dicembre: W6 8906 Malpensa-Luton 13.40 – 14.30; W6 8907 Luton-Malpensa 15.00 – 17.45. Per ogni informazione e per prenotazioni utilizzare la app o il sito wizzair.com”.

ANA PROSEGUE I TEST SULLE TECNOLOGIE PER GLI AEROPORTI DEL FUTURO – ANA diventa la prima compagnia aerea in Giappone a utilizzare un robotic loader e a condurre unmanned tests di un automated towing tractor per il trasporto dei bagagli. ANA ha condotto test operativi della tecnologia dal 14 al 18 dicembre 2020 presso Kyushu Saga International Airport. I test della robotic technology sviluppati attraverso una partnership con Toyota Industries hanno dimostrato la fattibilità di advanced autonomous devices per l’uso negli aeroporti. ANA accelererà ulteriormente i suoi sforzi per sviluppare e commercializzare “Simple & Smart” airport technologies per razionalizzare il funzionamento degli aeroporti del futuro.

SWISS RIPRENDE I VOLI VERSO UK E SUDAFRICA – I voli passeggeri possono riprendere da Zurigo e Ginevra verso il Regno Unito e il Sudafrica dalle 00:00 di giovedì 24 dicembre, ha stabilito lo Swiss Federal Office of Civil Aviation. I corrispondenti voli di ritorno per la Svizzera saranno disponibili solo per i cittadini svizzeri e del Liechtenstein e per i titolari di determinati stati di residenza in Svizzera e Liechtenstein. SWISS rimarrà in stretto contatto con le autorità federali svizzere per garantire operazioni di volo senza intoppi nei prossimi giorni. SWISS opera attualmente voli per Londra Heathrow, Londra Gatwick e Manchester nel Regno Unito e per Johannesburg in Sud Africa. I servizi verso questi paesi riprenderanno come previsto dal 24 dicembre. Per ulteriori informazioni sulle disposizioni applicabili in materia di viaggio e immigrazione, i clienti sono pregati di contattare le autorità competenti. Tutti i viaggiatori SWISS continuano a godere di opzioni di cambio di prenotazione flessibili.

DASSAULT AIVATION: IMPEGNO IN SUPPORTO DEL LIBANO – Dassault Aviation e l’ONG libanese Nawraj hanno consegnato all’ospedale Soeurs du Rosaire di Beirut attrezzature mediche del valore di 150.000 euro per aiutare la popolazione locale dopo la tragica esplosione del 4 agosto 2020. Le attrezzature sono state acquistate in Francia da Dassault Aviation nell’ambito dell’accordo di supporto firmato dalla società con Nawraj lo scorso settembre. La spedizione è stata effettuata dall’aeronautica militare francese, con l’assistenza e il supporto attivo dell’Ambasciata libanese a Parigi. L’ospedale Soeurs du Rosaire si trova nel quartiere Gemmayze, gravemente danneggiato dall’esplosione. Il suo personale è ancora mobilitato per soccorrere e assistere i numerosi feriti. In questa occasione, Eric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation, ha ricordato: “Dassault Aviation ha un’amicizia di lunga data con il Libano, la cui forza aerea è stata equipaggiata con aerei Mirage III e molti dei cui cittadini sono fedeli clienti Falcon. Abbiamo risposto immediatamente al movimento di solidarietà lanciato dal presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Tre mesi dopo, come da programma, abbiamo dato il nostro contributo supportando il personale infermieristico dell’ospedale Soeurs du Rosaire, il cui impegno quotidiano in mezzo alla tragedia è da ammirare”.

BRITISH AIRWAYS IN PRIMA LINEA NEL 2020 NELL’AIUTO ALLA COMUNITA’ – Mentre il 2020 volge al termine, British Airways ha riflettuto sul suo impegno per un impatto positivo nelle comunità che serve in tutto il mondo. La compagnia ha pubblicato un riepilogo della sua attività verso le comunità nel 2020, inclusa l’adesione alla lotta contro Covid-19. Grazie ai clienti e ai colleghi della compagnia, nel 2020 ha continuato a raccogliere fondi vitali per Comic Relief. Dall’inizio della partnership nel 2010, British Airways ha raccolto oltre 25 milioni di sterline per l’ente di beneficenza attraverso Flying Start, raggiungendo più di 824.000 persone. Quest’anno British Airways si è unita alla risposta contro il Covid-19 con una task force a livello aziendale che ha portato le proprie capacità e competenze alle comunità di tutto il Regno Unito per aiutare nella lotta contro il virus. Ciò ha portato a oltre 1.500 di dipendenti che hanno rinunciano al proprio tempo e utilizzato le proprie capacità e competenze per fare volontariato e supportare le organizzazioni in tutto il Regno Unito. Oltre mezzo milione di articoli e pacchetti di assistenza, come pigiami e amenity kit, sono stati donati dalla compagnia aerea a 157 ospedali, case di cura e comunità del NHS. Con l’aiuto dei fornitori, oltre 49.000 prodotti alimentari sono stati donati alla comunità locale, compresi i banchi alimentari. Inoltre, questo mese British Airways ha collaborato con il suo fornitore di servizi di catering Baxter Storey per donare prodotti alimentari, equivalenti a 1.000 pasti, dalle lounge Club e First dell’aeroporto alle comunità bisognose attraverso la sua partnership con l’ente di beneficenza per la ridistribuzione alimentare City Harvest. Louise Evans, British Airways Director of External Communications and Sustainability, ha dichiarato: “Nonostante la crisi globale dell’aviazione causata dalla pandemia Covid-19, ancora una volta i nostri clienti e colleghi sono andati ben oltre e hanno svolto un ruolo enorme nel supportare le comunità bisognose. In British Airways siamo molto orgogliosi del nostro impegno a investire nelle comunità della nostra rete nel Regno Unito e all’estero. Nel 2020 siamo stati in grado di supportare una serie di organizzazioni comunitarie e siamo molto grati per tutto il supporto dei nostri colleghi e clienti. Un enorme grazie a tutti coloro che hanno aiutato”.