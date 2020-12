Qatar Airways: un 2020 straordinario e impegnativo

Alla fine di un anno straordinario, uno dei più impegnativi nella storia dell’aviazione, Qatar Airways riflette sui suoi risultati alla luce della pandemia COVID-19 in corso.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Quest’anno è stato diverso da qualsiasi altro, con la pandemia COVID-19 che ha avuto un impatto su persone e aziende in tutto il mondo. L’aviazione è stata una delle industrie più colpite, con una serie unica di sfide derivanti da un ambiente di viaggio più restrittivo e da una domanda contenuta. Tuttavia, in Qatar Airways non abbiamo mai evitato una sfida e sono immensamente orgoglioso della nostra risposta. In primo luogo non abbiamo mai smesso di volare durante la pandemia, adempiendo alla nostra missione di riportare a casa i passeggeri bloccati con voli di linea e charter. Siamo stati in grado di farlo grazie alla nostra variegata flotta di aeromobili moderni ed efficienti in termini di consumo di carburante, che ci consente di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato, nonché agli incredibili sforzi del nostro personale.

La nostra flotta ci ha anche permesso di ricostruire la nostra rete dal nostro punto più basso di maggio, quando servivamo 33 destinazioni, a oltre 110 destinazioni oggi e 129 entro la fine di marzo 2021. Abbiamo persino lanciato sette nuove destinazioni durante la pandemia per soddisfare richiesta, in modo che i passeggeri possano viaggiare con una compagnia aerea su cui possono fare affidamento. Abbiamo guidato il settore nell’implementazione di nuove e solide misure di sicurezza per garantire che i passeggeri siano al sicuro quando viaggiano con noi a bordo e a terra. Ma a differenza di alcuni dei nostri concorrenti, abbiamo continuato a investire nella passenger experience sia a bordo che all’Hamad International Airport.

Guardando al futuro, ci aspettiamo che l’industria globale dei viaggi e del turismo continui a riprendersi gradualmente. Gli sviluppi per lanciare un vaccino in tutto il mondo sembrano promettenti, dandoci maggiore fiducia in particolare quando guardiamo alla seconda metà del 2021. Molto lavoro è stato svolto dal settore dell’ospitalità in Qatar per garantire che i visitatori possano godere di una visita sicura quando i suoi confini si apriranno e credo che i viaggiatori saranno ansiosi di vedere cosa abbiamo da offrire, soprattutto perché l’interesse per il Qatar crescerà in vista della Coppa del Mondo FIFA 2022″.

Durante la pandemia COVID-19, il vettore nazionale dello Stato del Qatar è rimasto concentrato sulla sua missione fondamentale di portare le persone a casa. La rete della compagnia aerea non è mai scesa al di sotto delle 33 destinazioni e ha continuato a volare verso città chiave tra cui Amsterdam, Dallas-Fort Worth, Londra, Montréal, San Paolo, Singapore, Sydney e Tokyo. Di conseguenza, secondo la International Air Transport Association (IATA), Qatar Airways è diventata il più grande vettore internazionale tra aprile e luglio, rappresentando il 17,8% del global international passenger traffic ad aprile.

Durante la pandemia il vettore ha portato a casa oltre 3,1 milioni di passeggeri e ha lavorato a stretto contatto con governi e compagnie di tutto il mondo per operare oltre 470 charter e voli extra settoriali. Gli sforzi della compagnia aerea hanno fornito un’ancora di salvezza a coloro che operano in alcuni settori come i marittimi.

Il lavoro di rimpatrio di Qatar Airways ha visto la compagnia aerea volare verso destinazioni che prima non facevano parte della sua rete, tra cui Antananarivo, Bogotá, Bridgetown, L’Avana, Juba, Laâyoune, Lomé, Maun, Ougadougou, Port-of-Spain e Port Moresby.

Qatar Airways è stata in grado di continuare a volare durante la pandemia grazie alla sua variegata flotta di aerei moderni ed efficienti in termini di consumo di carburante che le ha permesso di offrire la giusta capacità passeggeri e cargo in ogni mercato, poiché le sue operazioni non dipendono da alcun tipo specifico di aeromobile. La flotta della compagnia di 52 Airbus A350 e 30 Boeing 787 è la scelta ideale per le rotte a lungo raggio strategicamente più importanti verso l’Africa, le Americhe, l’Europa e le regioni dell’Asia-Pacifico. Negli ultimi mesi del 2020, Qatar Airways ha preso in consegna tre Airbus A350-1000, riaffermando la sua posizione di maggiore operatore di aeromobili Airbus A350, con un’età media di 2,6 anni. Tutti e tre erano dotati del pluripremiato Business Class seat della compagnia aerea, Qsuite.

Qatar Airways ha accumulato una notevole esperienza su come trasportare passeggeri in modo sicuro e affidabile durante questi tempi incerti. La compagnia ha implementato rigorosamente le misure di sicurezza e igiene più avanzate, inclusa la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per l’equipaggio di cabina e un kit di protezione gratuito per i passeggeri. Inoltre, tra le altre misure igieniche, la compagnia aerea è stata il primo vettore internazionale a implementare l’Ultraviolet (UV) Cabin System di Honeywell, gestito da Qatar Aviation Services, migliorando ulteriormente le sue misure igieniche a bordo.

A maggio, la rete di Qatar Airways era scesa a 33 destinazioni al culmine della pandemia e delle restrizioni ai viaggi in tutto il mondo. Da allora, la compagnia aerea ha gradualmente ricostruito la sua rete in linea con la domanda di viaggi globale per raggiungere 110 destinazioni entro la fine dell’anno. Qatar Airways non solo ha lavorato per ricostruire la sua rete pre-pandemica, ma ha anche aggiunto sette nuove destinazioni: Abuja, Nigeria; Accra, Ghana; Brisbane, Australia; Cebu, Filippine, Luanda, Angola; San Francisco, USA; Seattle, USA (a partire dal 15 marzo 2021).

Al fine di garantire ai passeggeri la fiducia necessaria per prenotare viaggi in un clima meno prevedibile, Qatar Airways ha offerto alcune delle politiche di prenotazione più flessibili sul mercato. Qatar Airways ha anche perseverato nell’ambizione di stringere alleanze strategiche in tutto il mondo e ha concordato diverse nuove partnership nel 2020, tra cui American Airlines, Air Canada e Alaska Airlines.

Nonostante l’impatto economico di COVID-19 sul settore dell’aviazione, Qatar Airways ha continuato a investire nei suoi prodotti e servizi per garantire che la sua customer experience rimanga la migliore. Ad agosto ha annunciato importanti aggiornamenti e nuove funzionalità per l’applicazione mobile e a settembre ha festeggiato il 100° aeromobile della flotta ad essere dotato di “Super Wi-Fi”, diventando la compagnia aerea che offre il maggior numero di aeromobili in Asia dotati di banda larga ad alta velocità.

In risposta a COVID-19, l’Hamad International Airport (HIA) ha implementato rigorose procedure di pulizia e applicato misure di allontanamento sociale in tutto il suo terminal. HIA ha anche continuato a lavorare sul suo ambizioso progetto di espansione: è sulla buona strada per aumentare la sua capacità a oltre 53 milioni di passeggeri all’anno entro il 2022, aggiungendo più spazio e funzionalità.

La compagnia aerea ha messo a terra la sua flotta Airbus A380 in quanto non è giustificabile dal punto di vista ambientale utilizzare un velivolo quadrimotore così grande nel mercato attuale. Qatar Airways ha anche lanciato un nuovo programma che consente ai passeggeri di compensare volontariamente le emissioni di carbonio associate al loro viaggio al momento della prenotazione del biglietto.

L’ambizione di Qatar Airways di riunire le persone attraverso il potere dello sport e di sostenere le comunità in cui opera è proseguita nel 2020 nonostante le sfide. In qualità di partner ufficiale della FIFA e compagnia aerea che porterà milioni di tifosi di calcio in Qatar per il torneo, la compagnia aerea ha svelato un Boeing 777 dipinto con la FIFA World Cup Qatar 2022™ livery.

Qatar Airways Cargo ha proseguito con forza durante un anno impegnativo, dimostrando la sua leadership e persino aumentando la sua quota di mercato durante la pandemia. Qatar Airways Cargo ha iniziato il 2020 operando freighters a Campinas (Brasile), Santiago (Cile), Bogotá (Colombia) e Osaka (Giappone). La divisione Cargo è rimasta agile, innovativa e resiliente durante la pandemia, più che triplicando i suoi voli cargo da 60 a 180-200 voli giornalieri per supportare le catene di approvvigionamento globali. Ha operato più di 500 charter cargo nelle regioni colpite.

Qatar Airways Group ha inoltre continuato il suo invidiabile record di vincite di premi con una serie di riconoscimenti durante l’anno, tra cui cinque riconoscimenti ai Business Traveller Awards 2020, dove è stata nominata ‘Best Airline’ ed ha vinto nelle categorie ‘Best Long-Haul Carrier’, ‘Best Business Class’ e ‘Best Middle Eastern Airline’. La compagnia ha primeggiato anche nella ‘Best Inflight Food and Beverage’ category. Ali annuali Trip Advisor awards ha raccolto quattro premi: ‘Middle East Best Airline’, ‘Middle East Best Major Airline’, ‘Middle East Best Business Class’, ‘Middle East Best Regional Business Class’.

HIA ha raggiunto nuovi traguardi essendo stato classificato come ‘Third Best Airport in the World’ in maggio agli Skytrax World Airport Awards 2020. Ha mantenuto il titolo di ‘Best Airport in the Middle East’ da Skytrax per il sesto anno. È diventato anche il primo aeroporto in Medio Oriente e in Asia ad aver ricevuto il 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating da Skytrax.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)