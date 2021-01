Aeroporti di Roma: primi a completare con successo l’Airport Health Measures Audit Programme

Airports Council International (ACI) World e ACI EUROPE si sono congratulati con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino per essere stati i primi al mondo a completare con successo l’Airport Health Measures Audit Programme.

La pandemia COVID-19 continua a devastare il traffico passeggeri negli aeroporti di tutto il mondo. Per supportare la ripresa del settore aeroportuale, è fondamentale un impegno per la salute e il benessere dei viaggiatori, del personale e del pubblico. L’Airport Health Measures Audit Program – sviluppato in collaborazione con Bureau Veritas – supporta gli aeroporti affrontando i loro rischi specifici e rassicurando i passeggeri attraverso un audit in loco.

Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino hanno completato con successo l’audit e possono esporre il SafeGuardTM label, a dimostrazione della loro conformità a una serie di misure armonizzate, in linea con le raccomandazioni delle autorità nazionali e internazionali.

“Ci congratuliamo con gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino per aver completato con successo l’Airport Health Measures Audit Programme e per aver dimostrato che si sono impegnati a garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Questi aeroporti hanno dato un forte esempio e continueremo a lavorare con aeroporti di tutto il mondo per sostenere la ripresa, in modo che i benefici sociali ed economici sostenibili del trasporto aereo possano essere forniti alle comunità che serviamo. Le partnership, come quella con Bureau Veritas di cui ha beneficiato Aeroporti di Roma, sosterranno l’industria aeronautica e contribuiranno a spingerla avanti durante il processo di ripresa e oltre”.

Marco Troncone, CEO di Aeroporti di Roma, ha dichiarato: “Questo nuovo risultato ribadisce il nostro impegno per operazioni sicure, che per noi è una priorità. Dall’inizio della crisi COVID-19, abbiamo implementato una serie di misure per fornire ai passeggeri e ai dipendenti i più elevati standard di salute e igiene, cercando soluzioni all’avanguardia che combinino sicurezza e comfort. È con questo spirito che ci sforzeremo incessantemente di migliorare ulteriormente le nostre performance in materia di sicurezza e qualità, che sono i motivi ideali per porre protocolli di viaggio sicuri innovativi e per supportare la ripresa del traffico”.

Olivier Jankovec, Director General of ACI EUROPE, ha dichiarato: “Durante questa pandemia paralizzante i nostri colleghi di Aeroporti di Roma hanno tracciato una strada con soluzioni innovative incentrate su una ripartenza sicura e fiduciosa verso la normalità. Dai pre-departure testing ai travel corridors, hanno fornito soluzioni per la sicurezza dei passeggeri e per l’industria in egual misura. Ora, sono lieto di congratularmi con loro per essere stati i primi al mondo a completare con successo il rigoroso Airport Health Measures Audit Programme. Plaudo a ciascuno dei loro collaboratori impegnati nel fornire, come sempre, i più alti standard. Bravissimi!”.

(Ufficio Stampa ACI World)