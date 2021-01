Lufthansa Group: più opzioni di volo con l’Australia

Lufthansa e SWISS stanno offrendo ai loro clienti più opzioni di volo per l’Australia: il transito avviene tramite il Singapore Changi International Airport, a partire dal 4 gennaio. “L’abilitazione dei collegamenti di transito è un punto di svolta, soprattutto per ricollegare Europa e Australia”, afferma Heiko Brix, Lufthansa Group Airlines’ Chief for Southeast Asia. Attualmente, volare in Australia con Lufthansa è possibile anche volando via Giappone e proseguendo da lì con il partner All Nippon Airways.

Lufthansa e SWISS, insieme al partner Singapore Airlines, offrono attualmente più di 10 voli settimanali da Francoforte o Zurigo a Singapore.

Da lì, i clienti Lufthansa possono facilmente collegarsi alle principali città australiane (Sydney, Melbourne, Brisbane, Darwin e Perth) con Singapore Airlines. Ulteriori informazioni e orari dei voli sono disponibili su www.lufhansa.com o www.swiss.com.

“Sappiamo che migliaia di australiani sono bloccati in Europa e desiderano ardentemente tornare a casa e stare con le loro famiglie, amici e persone care”, dice Heiko Brix.

Poiché la capacità tra Europa e Australia rimane scarsa, Lufthansa, SWISS e Singapore Airlines sono pronte a colmare questo vuoto, afferma Lufthansa. “Continueremo ad aiutare a ricollegare il mondo”, prosegue, Heiko Brix.

“Ogni volo di Lufthansa Group rispetterà rigorosi standard di igiene e salute. Nel complesso, la possibilità di contrarre il Coronavirus su un volo di Lufthansa Group è estremamente bassa. Ad esempio, tutti gli aeromobili di Lufthansa Group sono dotati di filtri HEPA all’avanguardia che puliscono continuamente l’aria della cabina. Inoltre, tutta l’aria di ricircolo viene filtrata e pulita da impurità come polvere, batteri e virus. Ciò rappresenta il 40% dell’aria di cabina, mentre il 60% viene aggiunto come aria fresca dall’esterno dell’aereo. La tecnologia dei filtri HEPA viene utilizzata anche nei sistemi di condizionamento dell’aria delle sale operatorie ospedaliere per creare un ambiente quasi sterile. Inoltre, tutte le procedure e i processi lungo l’intera catena di viaggio continueranno a essere rivisti per garantire la massima sicurezza a ciascuno dei nostri clienti e in base alle ultime informazioni e agli standard igienici degli esperti”, afferma Lufthansa.

“In totale, possiamo affermare con certezza che le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno sempre mantenuto i più elevati standard di sicurezza e igiene per i nostri passeggeri: è al centro del nostro DNA”, afferma Heiko Brix. “Abbiamo già fatto molto prima che il coronavirus colpisse il mondo e continueremo sicuramente a farlo in questi tempi straordinari”.

Inoltre, il Gruppo ha informato che Thomas Rückert ha assunto la carica di Chief Information Officer di Lufthansa Group il 1° gennaio 2021. Succede a Roland Schütz, che ha lasciato la compagnia su sua richiesta.

Thomas Rückert è entrato a far parte di Lufthansa Technik come apprendista nel 1995. Negli ultimi 25 anni, l’ingegnere industriale cinquantenne ha ricoperto diversi incarichi presso Lufthansa Technik in Germania, Irlanda e Filippine. Più recentemente, in qualità di Vice President Maintenance Services, è stato a capo del Lufthansa Technik worldwide overhaul network insieme ad altri due manager, riportando direttamente all’Executive Board della compagnia. In qualità di portavoce della Product Division, le sue responsabilità includevano tutti i servizi condivisi, lo sviluppo del prodotto e la digitalizzazione.

In futuro, Thomas Rückert riporterà direttamente a Christina Foerster, board member of Deutsche Lufthansa AG and responsible for Customer, IT & Corporate Responsibility. Oltre a implementare la Lufthansa Group IT strategy, è anche responsabile di IT security, IT infrastructure e del coordinamento del Lufthansa Group digitalization projects. Attraverso una gestione delle informazioni innovativa, veloce e flessibile, Rückert consentirà il design delle “Customer Centric Airlines”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)