Boeing fornirà altri sei pannelli solari per la International Space Station

Boeing sosterrà le crescenti capacità di ricerca della International Space Station (ISS) e le opportunità commerciali con nuovi pannelli solari per aumentare l’alimentazione del laboratorio orbitante. La modifica al Boeing ISS sustainment contract con la NASA prevede che Boeing fornisca sei moduli solari aggiuntivi alla NASA per l’installazione a partire dal 2021.

I nuovi array di 63 piedi per 20 piedi (19 metri per 6 metri) produrranno insieme più di 120 kilowatt di elettricità dall’energia del sole, sufficiente per alimentare più di 40 case medie degli Stati Uniti. Combinato con gli otto array originali più grandi, questo hardware avanzato fornirà un aumento del 20-30% della potenza, contribuendo a massimizzare le capacità della stazione per gli anni a venire. Gli array forniranno elettricità alla ISS per sostenere i suoi sistemi e le sue apparecchiature, oltre ad aumentare l’elettricità disponibile per continuare un’ampia varietà di esperimenti e ricerche pubblici e privati nell’ambiente di microgravità unico della stazione.

“Quando si tratta di ricerca rivoluzionaria e sviluppo tecnologico, la stazione spaziale sta attualmente facendo pieni passi”, ha detto John Mulholland, ISS vice president and program manager for Boeing. “Questi array, insieme ad altri recenti aggiornamenti al sistema di alimentazione della stazione e alla velocità di trasferimento dei dati, garantiranno che la ISS rimanga un incubatore e un modello di business nell’ecosistema spaziale commerciale per i prossimi decenni. L’accesso a questo laboratorio unico continuerà a dare i suoi frutti, mentre i ricercatori studiano le sfide della futura esplorazione dello spazio profondo e fanno scoperte che migliorano la vita sulla Terra”.

La maggior parte dei sistemi della ISS, compresi i suoi sistemi di comunicazione, batterie e rack per apparecchiature scientifiche, sono stati aggiornati da quando gli umani hanno iniziato una presenza continua nel laboratorio orbitante nel novembre 2000. Due International Docking Adapters, prodotti da Boeing, sono stati collegati per consentire ai veicoli spaziali commerciali di attraccare autonomamente alla stazione. Boeing è l’appaltatore principale per il sostegno della ISS. Gli studi dell’azienda hanno determinato che la ISS potrebbe operare in sicurezza oltre il 2030 se la NASA e i suoi partner internazionali decidessero di farlo.

Deployable Space Systems, Santa Barbara, California, produrrà la struttura dei nuovi array, inclusi il contenitore e il telaio che si apriranno per tenere in posizione i solar array. Deployable Space Systems ha anche realizzato canister, frame and solar array blanket per un prototipo dei nuovi array, che è stato testato con successo a bordo della ISS nel giugno 2017.

Spectrolab, una società Boeing con sede a Sylmar, California, produce le celle solari XTJ Prime degli array, che saranno tra le più potenti mai lanciate nello spazio. Sono le stesse celle solari che alimentano il Boeing CST-100 Starliner spacecraft in volo e mentre è attraccato alla ISS. Spectrolab ha anche prodotto le celle solari originali della stazione, così come le celle solari testate sul prototipo.

“Le XTJ Prime space solar cells sono molto più efficienti di qualsiasi dei loro predecessori e sono adatte a supportare la ricerca all’avanguardia che viene svolta a bordo della International Space Station”, afferma Tony Mueller, president of Spectrolab.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)