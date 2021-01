News Brevi – 12.01.2021

LATITUDE 33 AVIATION AGGIUNGE UN NUOVO BOMBARDIER CHALLENGER 350 ALLA SUA FLOTTA – Bombardier e Latitude 33 Aviation annunciano la recente consegna di un nuovo business jet Challenger 350, che sarà disponibile per il charter dalla costa occidentale degli Stati Uniti. Latitude 33 Aviation, private jet charter, executive jet management and aircraft sales and acquisitions company, con sede in California, gestirà il business jet Challenger 350 da San Diego per conto del proprietario dell’aeromobile. L’aereo sarà disponibile per il charter a partire da gennaio 2021. “Il business jet Challenger 350 offre un’alternativa spaziosa, comoda e produttiva ai viaggi commerciali, soprattutto perché i passeggeri cercano di evitare la folla”, ha affermato Peter Likoray, Senior Vice President, Sales and Marketing, New Aircraft, Bombardier Business Aircraft. “L’iconico velivolo Challenger 350 leader di mercato è la scelta migliore tra i viaggiatori più esigenti”. Il Challenger 350 detiene il titolo di best-selling super-midsize business jet per sei anni consecutivi e sta diventando sempre più popolare in California. Dal 2017 fino al terzo trimestre 2020, il Challenger 350 rappresenta il 60% delle super-midsize deliveries in quello stato. “Fin dal primo giorno, la missione della nostra azienda è sempre stata quella di fornire un livello premium di aircraft management service che non si trova altrove. Siamo lieti di aver fornito un’altra acceptance experience per il nostro cliente e abbiamo il privilegio di avere questo aereo che si unisce alla nostra flotta in crescita di super-midsize aircraft”, ha affermato Solomon Short, Director of Operations at Latitude 33 Aviation. Latitude 33 Aviation gestisce una delle flotte più nuove e più grandi di light, midsize and super-midsize aircraft del Nord America.

ROLLS-ROYCE: CONTRATTO CON L’UK SPACE AGENCY PER LO STUDIO DELLE NUCLEAR POWER OPTIONS PER L’ESPLORAZIONE SPAZIALE – Rolls-Royce ha firmato un contratto innovativo con l’UK Space Agency per uno studio sulle future nuclear power options for space exploration. Questo primo contratto tra le due organizzazioni rappresenta un’opportunità per definire e dare forma alle nuclear power solutions richieste nello spazio nei decenni a venire. Dave Gordon, UK Senior Vice President, Rolls-Royce Defence, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lavorare con l’UK Space Agency su questo progetto pionieristico per definire le future nuclear power technologies for space. Crediamo che ci sia una reale capacità di nicchia nel Regno Unito in quest’area e questa iniziativa può basarsi sulla forte UK nuclear network and supply chain. Non vediamo l’ora di sviluppare questo e altri entusiasmanti progetti spaziali in futuro, mentre continuiamo a proteggere il nostro pianeta, il nostro mondo ed esplorare il nostro universo”. Graham Turnock, Chief Executive of the UK Space Agency, ha dichiarato: “L’energia nucleare e la propulsione spaziale sono un concetto rivoluzionario che potrebbe sbloccare future missioni nello spazio profondo che ci porteranno su Marte e oltre. Questo studio ci aiuterà a comprendere l’entusiasmante potenziale dei veicoli spaziali a propulsione atomica e se questa tecnologia nascente potrebbe aiutarci a viaggiare più lontano e più velocemente attraverso lo spazio”.

IBERIA: PROGEGUE CON LIMITAZIONI IL RITORNO DELLE OPERAZIONI A MADRID – Sebbene l’aeroporto di Madrid continui a operare con molte limitazioni e il numero di operazioni possibili sia ancora molto ridotto, Iberia sta cercando di ripristinare la normalità il prima possibile. Mercoledì e giovedì saranno operativi oltre l’80% dei voli a lungo raggio previsti da Madrid. Nella sua rete a corto e medio raggio, Iberia ha aumentato il numero di voli di linea e offrirà oltre il 60% dei collegamenti tra Madrid con la Spagna e tutta l’Europa. Il resto dei voli è già stato cancellato e i clienti vengono informati. La compagnia chiede a questi clienti di non recarsi in aeroporto e di gestire il cambio dei loro biglietti su iberia.com. La compagnia ha prorogato l’allentamento delle condizioni tariffarie fino a venerdì prossimo, 15 gennaio. Questi clienti possono modificare la data del volo fino al 20 marzo. Le modifiche possono essere apportate su www.iberia.com. Dalla chiusura dell’aeroporto venerdì scorso, più di 23.000 clienti Iberia hanno potuto cambiare il loro volo attraverso questo servizio sul sito web. Iberia inoltre ha notevolmente rafforzato i team del servizio clienti. Le temperature gelide che Madrid ha subito hanno formato strati di ghiaccio che hanno reso estremamente difficile il funzionamento della piattaforma; la preparazione degli aerei che dovevano partire da Barajas è stata molto lenta e alcuni voli sono stati rinviati per motivi di sicurezza.

AIR FRANCE: “START-UP WEEK” DEDICATA ALL’AIR FRANCE ECOSYSTEM – Per la 7° edizione della sua Start-up week, la Montpellier Business School (MBS) ha scelto di interessare 800 dei suoi studenti all’ecosistema Air France e di concentrare il loro pensiero sui modi per accelerare la transizione ambientale dell’intero settore del trasporto aereo. Organizzati in quasi 100 team multidisciplinari, tutti gli studenti dell’ultimo anno di MBS hanno partecipato, illustrando una vasta gamma di competenze che vanno dalla strategia al marketing, alla modellazione economica e all’imprenditorialità. Anne Rigail, CEO di Air France e Anne-Sophie Le Lay, Corporate Secretary of Air France-KLM, hanno fatto parte della giuria finale venerdì 8 gennaio, insieme ai direttori e agli insegnanti di MBS. “La Start-Up Week ha prodotto molti concetti innovativi che potrebbero contribuire alla transizione ecologica del settore dell’aviazione”, ha affermato Vincent Etchebehere, VP Sustainability and New Mobilities, Air France. Durante la sfida, lanciata la mattina di martedì 5 gennaio, gli studenti avevano solo 4 giorni per elaborare una proposta di valore e un modello di business fattibile e praticabile in risposta al tema della Start-up Week. Le risposte hanno coperto una vasta gamma di idee innovative. È stata una soluzione per ridurre le emissioni di CO2 grazie a un rivestimento lubrificante applicato regolarmente alla fusoliera dell’aereo che ha vinto la competizione. Il processo di selezione altamente competitivo si è concluso con un pitch finale consegnato online e da remoto di fronte alla giuria e a tutti gli 800 partecipanti. Il tema di questa Start-up Week era in linea con gli ambiziosi obiettivi di Air France in termini di sviluppo sostenibile. Nell’ambito del programma Horizon 2030, la compagnia si è impegnata a ridurre del 50% le proprie emissioni di CO2 per passeggero-Km da qui al 2030 attraverso importanti investimenti a favore del rinnovamento della propria flotta con velivoli di nuova generazione, accelerando l’utilizzo di soluzioni innovative per ridurre il consumo di carburante e l’uso graduale di combustibili alternativi sostenibili.

NUOVE NOMINE PER IL LEADERSHIP TEAM DI DELTA CARGO – Delta Cargo annuncia due posizioni chiave di leadership nell’organizzazione. Jannie Davel entra a far parte della compagnia come Managing Director–Commercial, Vishal Bhatnagar è stato promosso Managing Director–Global Cargo Operations, con effetto immediato. “Jannie e Vishal sono leader visionari del settore, fornendo una vera forza al nostro leadership team mentre acceleriamo il nostro viaggio verso il miglior servizio e l’innovazione continua per i nostri clienti”, ha affermato Rob Walpole, Vice President – Delta Cargo. “Quest’anno continuerà ad essere un periodo di sfide e opportunità. Con l’industria globale che si concentra sulla distribuzione di vaccini COVID-19, insieme al supporto ai nostri clienti durante un periodo in cui le supply chain globali continuano ad affrontare interruzioni e ostacoli strutturali, il nostro nuovo leadership team è pronto ad assistere i nostri clienti”. Jannie Davel guiderà le Cargo commercial activities, tra cui Sales, Alliances and Product Management. Con oltre 26 anni nel settore della logistica, Jannie ha una conoscenza approfondita della cargo and supply chain industry. Vishal Bhatnagar guiderà il Global Cargo Operations team, avendo ricoperto più recentemente la posizione di Director, Cargo Operations Performance and Customer Experience. Da quando è entrato a far parte della compagnia aerea nel 2017, Vishal è stato determinante nello sviluppo del Cargo Control Center della compagnia e ha realizzato numerose funzioni chiave incentrate sull’espansione dei servizi. Queste nomine, insieme al cargo leadership team esistente, sono fondamentali in quanto la compagnia aerea lavora per affrontare la ripresa post-pandemia.

DELTA AIR LINES IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI – In qualità di leader nella lotta contro la tratta di esseri umani dal 2011, Delta continua a sensibilizzare sul difficile argomento poiché gli effetti della pandemia in corso hanno reso le persone più vulnerabili. “Poiché gennaio è il National Slavery and Human Trafficking Prevention month, è un ottimo promemoria per rinfrescarci sui segni del traffico di esseri umani”, ha affermato Allison Ausband, Senior Vice President – In-Flight Service and leader of Delta’s Executive Steering Committee Fighting Human Trafficking. “Con una stima di 25 milioni di vittime colpite a livello globale, la tratta di esseri umani è uno dei crimini in più rapida crescita nel mondo. Sebbene gennaio sia un mese importante per sensibilizzare al problema, dedichiamo le nostre risorse e la nostra attenzione alla lotta contro il crimine 365 giorni all’anno”. I membri Delta SkyMiles possono donare miglia a Polaris tramite il programma SkyWish su delta.com. Sin dall’inizio, i clienti Delta hanno donato oltre 10 milioni di miglia per fornire più di 170 voli a Polaris per aiutare a trasportare i sopravvissuti alla tratta verso la sicurezza e la stabilità. Polaris sta guidando un movimento per la giustizia sociale basato sui dati per combattere il traffico su vasta scala. Per più di un decennio, Polaris ha assistito migliaia di vittime e sopravvissuti.