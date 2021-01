Rickard Gustafson, President and CEO di SAS, lascerà la compagnia

Il Presidente e CEO di SAS, Rickard Gustafson, ha deciso di lasciare SAS dopo 10 anni. Lascerà la compagnia, al più tardi, il primo luglio 2021.

Il Chairman Carsten Dilling commenta: “Sono dispiaciuto che Rickard voglia abbandonare il suo ruolo importante in SAS. Allo stesso tempo, a nome del Board of SAS, voglio ringraziare Rickard per la sua fantastica performance durante i suoi dieci anni come Presidente e CEO. Sotto la gestione di Rickard, SAS ha compiuto una notevole inversione di tendenza, dalla perdita a diversi anni di performance redditizie. Recentemente ha guidato la compagnia con mani sicure nella prima parte della crisi più dura nei 75 anni di storia di SAS, con la pandemia. Soprattutto, Rickard sarà ricordato per la sua eccellente leadership nelle iniziative di sostenibilità di SAS, punto di partenza per una nuova era della sostenibilità nell’intero settore dell’aviazione”.

Rickard Gustafson, President and CEO di SAS, commenta: “Dopo dieci anni intensi e stimolanti, è giunto il momento per me di passare il testimone al prossimo CEO di SAS durante la prima metà del 2021, poiché ho accettato l’opportunità di entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali svedesi. SAS ha una forte posizione nel mercato scandinavo ed è ben posizionata per guidare l’industria dell’aviazione verso un futuro più sostenibile, una volta che la pandemia sarà sotto controllo. Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a tutti i colleghi, i clienti e gli altri stakeholder in SAS per il loro impegno, la lealtà e il supporto nel corso degli anni. SAS è un’organizzazione fantastica con persone straordinarie che garantiranno che SAS rimanga una parte importante e integrata dell’infrastruttura scandinava”.

“SAS è ancora in una posizione critica, ma stabile, e il Boad ha ovviamente avviato immediatamente il processo per nominare un nuovo Presidente e CEO di SAS”, conclude Dilling.

Quasi 400.000 passeggeri hanno volato con SAS nel mese di dicembre, con un aumento del 18% rispetto al mese scorso, ma in calo dell’80% anno su anno. Allo stesso tempo SAS ha ridotto la propria capacità del 6% rispetto a novembre, che corrisponde a una riduzione del 74% rispetto allo scorso anno. Il load factor si è attestato al 33%, con un aumento di circa 8 punti percentuali rispetto al mese precedente, ma in calo di 38 punti percentuali rispetto allo scorso anno. L’aumento dei passeggeri e del load factor rispetto a novembre è principalmente determinato da una maggiore domanda di viaggi domestici durante le festività natalizie.

“La domanda complessiva continua ad essere fortemente influenzata dalle continue restrizioni, con i viaggi per le vacanze significativamente al di sotto dei livelli normali a dicembre. SAS continua ad adattare la sua capacità in base alla domanda, che dovrebbe rimanere a livelli bassi per tutta la stagione invernale. Tuttavia, siamo incoraggiati dai recenti sviluppi dei vaccini e abbiamo avviato i programmi di vaccinazione COVID-19, fornendo una base per una futura normalizzazione del nostro settore”, afferma Rickard Gustafson, CEO di SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)