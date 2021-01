Rolls-Royce: primo engine run sull’aerospace Testbed più grande al mondo

Rolls-Royce ha completato con successo il primo engine run sul suo state-of-the-art Testbed 80, che sarà il più grande e “intelligente” indoor aerospace testbed al mondo, quando sarà ufficialmente inaugurato nei prossimi mesi.

Con una superficie interna di 7.500 m2, che lo rende più grande di un campo da calcio, il testbed ha effettuato il suo primo run su un Rolls-Royce Trent XWB engine presso la test facility in Derby, UK. Questa è una pietra miliare nel progetto, in costruzione da quasi tre anni, e rappresenta un investimento di 90 milioni di sterline.

Chris Cholerton, President Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “E’ un punto di riferimento importante nel nostro viaggio verso un futuro più sostenibile per l’aerospazio e l’aviazione. Testbed 80 non solo testerà motori come il Trent XWB – il motore aeronautico più efficiente in servizio – ma anche i motori e i sistemi di propulsione del futuro, che ci vedranno fare un altro passo verso la decarbonizzazione. È fantastico che il primo engine test sia stato un successo e non vediamo l’ora dell’apertura ufficiale della struttura nei prossimi mesi”.

Testbed 80 è stato progettato per testare una gamma di motori odierni, inclusi il Trent XWB e il Trent 1000, ma avrà anche la capacità di testare l’UltraFan demonstrator, il progetto per la prossima generazione di motori ancora più efficienti, nonché gli hybrid or all-electric flight systems del futuro. La versatilità del testbed significa che è in grado di ospitare motori di tutte le dimensioni fino a 155 klbf di spinta, sufficiente per lanciare un Boeing 747 con un (enorme) motore.

“Come parte della nostra strategia di decarbonizzazione, siamo anche impegnati a promuovere il potenziamento dei Sustainable Aviation Fuels (SAF), che possono già essere utilizzati come “drop-in” fuel nei nostri motori esistenti. Per sostenere questo impegno, Testbed 80 è dotato di un fuel tank da 140.000 litri per diversi tipi di carburante, incluso il Sustainable Aviation Fuel.

I data systems all’interno di Testbed 80 sono più capaci e complessi di qualsiasi nostro testbed esistente, fornendo i dati nel minor tempo possibile direttamente al secure storage, collegato per la prima volta ai nostri analytical models and engineers. Siamo in grado di raccogliere dati da più di 10.000 parametri diversi su un motore, utilizzando un’intricata rete di sensori che rilevano anche le più piccole vibrazioni a un rateo fino a 200.000 campioni al secondo. I dati ci aiutano a comprendere meglio i nostri motori, monitorando il comportamento di ogni singolo componente in una serie di condizioni e, di conseguenza, fornendo approfondimenti cruciali per sviluppare i futuri miglioramenti dei motori in termini di disponibilità ed efficienza.

Il testbed ospita anche una potente x-ray machine, in grado di acquisire 30 immagini al secondo e trasmetterle direttamente a un cloud sicuro, dove gli ingegneri di tutto il mondo possono analizzarle insieme agli altri 10.000 data parameters che possiamo misurare. Siamo l’unico produttore di motori al mondo a radiografare i nostri motori mentre sono in funzione. Questo test unico ci consente di ispezionare i motori fino a livelli minimi di dettaglio e ottenere livelli precisi di dati”, afferma Rolls-Royce.

Parte del nuovo sviluppo tecnologico per Testbed 80, specificamente per UltraFan, è stato supportato dal progetto PACE di ATI.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)