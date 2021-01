News Brevi – 14.01.2021

AMERICAN AIRLINES E’ LA PRIMA US AIRLINE A INTRODURRE L’HEALTH PASSPORT PER I VIAGGI INTERNAZIONALI VERSO GLI USA – American Airlines è la prima compagnia aerea statunitense a introdurre un modo semplice per fornire risultati di un test negativo per il coronavirus (COVID-19) e altri documenti richiesti per i viaggi internazionali negli Stati Uniti. L’app VeriFLY, un mobile health passport che aiuta i clienti a comprendere e verificare le loro esigenze di viaggio, sarà disponibile per i viaggiatori a partire da sabato 23 gennaio, per i viaggi da tutte le destinazioni internazionali. American sta ampliando l’accesso all’app a sostegno del requisito del governo degli Stati Uniti che tutti i passeggeri di età pari o superiore a due anni che viaggiano negli Stati Uniti da qualsiasi località internazionale risultino negativi al COVID-19 entro tre giorni di calendario dalla partenza. “Stiamo espandendo il nostro lavoro con VeriFLY per far evolvere rapidamente il nostro utilizzo dell’app e rendere i viaggi internazionali più facili per i nostri clienti”, ha affermato Julie Rath, Vice President of Customer Experience, American. “Supportiamo l’implementazione del programma globale per richiedere il test COVID-19 per i viaggiatori diretti negli Stati Uniti e vogliamo fare tutto il possibile per rendere il viaggio un’esperienza fluida per i clienti. Finora abbiamo ricevuto feedback positivi sull’app e non vediamo l’ora che un maggior numero di clienti abbia l’opportunità di utilizzarla”. I clienti possono già utilizzare VeriFLY per semplificare i loro viaggi dagli Stati Uniti a diversi paesi tra cui Giamaica, Cile, Colombia, El Salvador, Guatemala e Honduras. Ad oggi, migliaia di clienti di American Airlines hanno viaggiato utilizzando l’app. Usare l’app VeriFLY è semplice. Dopo aver scaricato l’app da iOS App Store o Google Play Store, i clienti creano un account, immettono la loro destinazione e caricano la documentazione richiesta come la prova di un test COVID-19 negativo. I clienti sono incoraggiati a informarsi sui requisiti di viaggio verso la loro destinazione, comprese eventuali restrizioni. Visitare aa.com per saperne di più su VeriFLY e sul preflight testing program della compagnia aerea.

AIRBUS: IL PROGRAMMA SKYNET 6A RAGGIUNGE IL PRELIMINARY DESIGN REVIEW – Airbus ha completato con successo la prima key phase dello Skynet 6A project, con il raggiungimento del Preliminary Design Review (PDR). Il progetto ora può passare alla fase successiva che porterà alla Critical Design Review (CDR). Airbus si è aggiudicata il contratto Skynet 6A nel luglio 2020 e i team nei suoi siti di Stevenage, Portsmouth e Hawthorn hanno lavorato al programma per raggiungere questo traguardo chiave. Si sono svolte riunioni con il l’UK Ministry of Defence (MOD) che hanno consentito virtualmente di tenere il review board in ottobre, con il PDR raggiunto a novembre. Richard Franklin, Managing Director of Airbus Defence and Space UK, ha dichiarato: “Questa è un’ottima notizia e dimostra il nostro impegno comune a lavorare in partnership per il programma. I progressi che stiamo compiendo nella costruzione dell’UK MOD next generation military satellite e nel raggiungimento di questa fase, nonostante le attuali restrizioni, evidenziano il rapporto di lavoro flessibile e forte che abbiamo costruito con il Defence Digital team. Skynet 6A, che sarà costruito interamente nel Regno Unito, migliorerà in modo significativo le UK milsatcoms capability, basandosi sull’eredità dei quattro satelliti Skynet 5 realizzati da Airbus e che funzionano ancora perfettamente in orbita”. Skynet 6A amplierà e migliorerà la flotta Skynet. Il contratto firmato con il MOD nel luglio 2020 prevede development, manufacture, cyber protection, assembly, integration, test and launch di un military communications satellite, Skynet 6A, previsto per il lancio nel 2025. Il contratto copre anche programmi di sviluppo tecnologico, test in orbita e aggiornamenti del segmento di terra all’attuale sistema Skynet 5. Il valore del contratto è di oltre 500 milioni di sterline. Airbus è stata coinvolta in tutte le fasi di Skynet dal 1974 e questa fase si basa sul forte impegno del Regno Unito per la produzione spaziale. Il programma è iniziato utilizzando i precedenti satelliti Skynet 4, migliorandoli con una rete di terra completamente rinnovata, prima di lanciare i satelliti Skynet 5A, 5B, 5C e 5D tra il 2007 e il 2012. Il satellite Skynet 6A è basato sulla piattaforma satellitare per telecomunicazioni Eurostar Neo di Airbus.

ICAO: LA RIPRESA DALLA PANDEMIA OFFRE OPPORTUNITA’ PER AFFRONTARE GLI SQUILIBRI DI GENERE – L’ICAO Secretary General, Fang Liu, si è rivolto ai membri del Women in Aviation International’s India Chapter l’8 gennaio 2021, fornendo osservazioni introduttive al suo incontro virtuale “Connecting the dots – Recovery for aviation, tourism and hospitality”. I commenti del Segretario Generale si sono concentrati principalmente sulle importanti sfide riguardo l’uguaglianza di genere che ancora deve affrontare il settore del trasporto aereo e sull’opportunità di affrontare gli attuali squilibri mentre il settore si riprende dal COVID-19. “Mentre sta diventando sempre più comune vedere le donne in posizioni di potere e di rilievo, sia nel settore pubblico che in quello privato, rimaniamo ancora sottorappresentati nella maggior parte delle categorie professionali, di leadership e decisionali”, ha osservato Liu. “Nel settore dell’aviazione più specificamente, che è altamente tecnico e specializzato, c’è ancora molto lavoro da fare per affrontare il divario di genere, anche se continuiamo a rispondere a una pandemia globale”. Ha sottolineato che l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile riflette questo dato, presentando un impegno completo e trasversale per l’uguaglianza di genere e che nel trasporto aereo globale gli impatti significativi che si stanno ora osservando in tutto il settore potrebbero fornire eccellenti opportunità di iniziativa e progresso, soprattutto vista l’era di innovazione che ha iniziato a trasformare le nostre aspettative di mobilità globale e personale. “Le donne nel settore dell’aviazione devono essere preparate, fiduciose e pronte a portare i loro talenti e le loro idee in prima linea per aiutare a guidare i settori del trasporto aereo, del turismo e dell’ospitalità verso il nuovo futuro che li attende”, ha detto il Segretario Generale.

IBERIA: PROSEGUE LA RIPRESA DEI VOLI A MADRID – La neve e il ghiaccio rimasti sulla rampa e nelle aree di parcheggio dell’aeroporto di Madrid obbligano Iberia a limitare il programma di volo di venerdì. Iberia opererà il 90% dei suoi voli a lungo raggio da Madrid e il 70% dei suoi voli a corto e medio raggio, compresi quelli di Iberia Express e Iberia Regional / Air Nostrum. I clienti sono stati informati dei voli cancellati e Iberia li sta aiutando a trovare voli alternativi. Si consiglia ai clienti interessati da queste cancellazioni di non recarsi in aeroporto, ma piuttosto di contattare il proprio agente di viaggio o visitare la sezione “Gestisci la tua prenotazione” di www.iberia.com. I clienti interessati dalla cancellazione dei voli fino a domenica 17 gennaio possono modificare le loro prenotazioni fino al 15 marzo, senza alcun addebito. Da quando la tempesta di neve ha causato la chiusura dell’aeroporto di Madrid, Iberia ha cercato di prestare ogni possibile assistenza ai clienti colpiti, fornendo alloggio a 4.500 persone, tra molti altri servizi.

IBERIA E IAG CARGO IN PRIMA LINEA PER TRASPORTARE I VACCINI IN SPAGNA – Il gruppo Iberia porta i vaccini Moderna anche alle Isole Canarie, alle Isole Baleari e a Melilla. Le prime spedizioni sono state effettuate ieri, su un volo Iberia Express, IB3826, che ha volato da Madrid a Gran Canaria, e su un volo Iberia Regional / Air Nostrum da Malaga a Melilla, per un totale di 13.200 dosi. Il Gruppo Iberia ha anche effettuato diverse spedizioni del vaccino Pfizer tra Bruxelles e le Isole Canarie e Baleari, via Madrid, e trasporterà anche il vaccino Moderna ad entrambi gli arcipelaghi e Melilla, come richiesto. IAG Cargo dispone di un prodotto specifico per il trasporto e il trattamento di materiale farmaceutico, “Constant Climate”, per trasportare questi vaccini in completa sicurezza. Nel 2019 IAG Cargo ha inaugurato un nuovo centro specializzato nel trattamento di prodotti farmaceutici presso il Madrid Cargo Terminal e, da quando è iniziata la distribuzione del vaccino COVID19, ha già distribuito un milione di dosi in tutto il mondo attraverso i suoi terminal merci a Madrid, Londra e Dublino.

LEONARDO SELEZIONATA DA IREN MERCATO PER LO SVILUPPO DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA – Iren Mercato ha scelto Leonardo per lo sviluppo di una nuova piattaforma in Cloud di Energy Trading & Risk Management (ETRM) per gestire il processo di approvvigionamento dell’intero fabbisogno energetico del Gruppo Iren, coniugando le esigenze di flessibilità e analisi con la crescente necessità di sicurezza. La nuova suite di Leonardo, denominata Bee Smart™, sarà in grado di gestire e ottimizzare il portafoglio di Iren, garantendo scalabilità e fruibilità in maniera sicura su tutti i più moderni dispositivi. Bee Smart™, oltre a rispondere agli stringenti requisiti del business, si caratterizza per un alto livello di sicurezza applicativa, in pieno accordo con le recenti normative europee relative alle infrastrutture critiche. Questa prerogativa è garantita dall’approccio “secure by design” di Leonardo, che prevede lo sviluppo di applicazioni robuste e resilienti rispetto a potenziali malfunzionamenti o attacchi informatici, così concepite sin dalla fase di progettazione.

CES 2021: DELTA PROSEGUE A UTILIZZARE LA TECNOLOGIA PER CLIENTI E DIPENDENTI – Delta ha preso il palco del CES questa settimana per il terzo anno consecutivo. Molly Battin, V.P. – Global Brand Marketing, ha parlato degli sforzi di Delta per utilizzare la tecnologia per connettersi meglio con dipendenti e clienti. Delta sta attualmente lavorando con CVS Health su un programma di test COVID-19 per i dipendenti completo e unico nel suo genere e ha una partnership di lunga data con IBM, attraverso la quale vengono esplorate nuove tecnologie come il quantum computing, per consentire ai clienti esperienze ancora migliori durante il viaggio. “Quando pensiamo alla tecnologia in Delta, si tratta di mettere al primo posto il tocco umano”, ha detto Battin. “Stiamo esaminando tutti i modi in cui possiamo utilizzare la tecnologia per consentire di avere connessioni più personali”. Altri punti salienti dell’ultimo anno includono l’avvio del primo domestic digital identity test negli Stati Uniti, una nuova mappa di viaggio interattiva che descrive in dettaglio ciò che i clienti devono sapere sulla quarantena e sulle restrizioni all’ingresso a destinazione, l’installazione di high-tech Vyv antimicrobial LED lighting sopra lavelli e piani nei bagni per migliorare la pulizia delle superfici, dando vita alla partnership annunciata dal CES.

DELTA RAFFORZA LA SUA GLOBAL CLEANLINESS DIVISION – La Global Cleanliness division di Delta, lanciata nel giugno 2020 per innovare ulteriormente gli standard di pulizia, questo mese sta rafforzando la sua presenza in tutta la compagnia grazie al dispiegamento di un nuovo team di clean ambassador negli aeroporti statunitensi. Questi coordinatori fungeranno da Global Cleanliness champions tra i loro team aeroportuali, garantendo un’esperienza costantemente sicura e igienizzata nelle strutture e negli aeromobili, sia per i dipendenti che per i clienti. Delta prevede che questo team raggiungerà quasi 100 dipendenti in più di 55 aeroporti entro la primavera. “Rendere operativa la nostra Global Cleanliness organization con un team di in-airport clean coordinators è un significativo passo avanti nella gestione dei nostri continui sforzi di pulizia in tutto il sistema”, ha affermato Mike Medeiros, V.P. – Global Cleanliness. Gli ambasciatori supervisioneranno un rigoroso programma di garanzia della qualità, sviluppato con il contributo dei partner di Delta, Mayo Clinic, Emory e RB, i produttori di Lysol.

AEROSPACE: INDUSTRIA STRATEGICA DI CUI TÜV ITALIA E’ PARTNER A 360° – L’aerospace è una delle industrie tra le più all’avanguardia e innovative a livello globale. Profondamente colpita dalla pandemia possiede tutte le risorse per risollevarsi velocemente, con TÜV Italia pronta a sostenerla con i suoi servizi che soddisfano le richieste di tutta la filiera. L’industria aerospaziale italiana si posiziona al settimo posto nel ranking mondiale ed al quarto in Europa, ha forti tradizioni e alcune aziende del nostro Paese sono importanti player mondiali del settore. TÜV Italia offre un ampio range di servizi tecnici alle aziende aerospace, dai controlli non distruttivi e altri test per quelle impegnate nel processo di additive manufacturing effettuati da Bytest, passando per le prove di vibrazione e di pyroshock della divisione Product Service, anche queste, come quelle di Bytest, realizzate nei nuovi laboratori del Gruppo a Volpiano, a cui si aggiungono le certificazioni di Sistema di Gestione Qualità in accordo alle serie AS/EN 91xx rilasciate dalla divisione Business Assurance, fino alle attività formative di Akademie.