Pratt & Whitney collabora con i clienti per il trasporto dei vaccini

Gli aerei cargo sono stati fondamentali per gli aiuti umanitari da quando l’industria ha preso il volo per la prima volta. Ma nulla nella sua storia recente è paragonabile a ciò che è accaduto da quando i vaccini COVID-19 sono stati approvati per l’uso.

Sebbene la pandemia abbia avuto un impatto devastante sull’aviazione commerciale, è una delle industrie che svolge un ruolo cruciale nella lotta al virus, attraverso la distribuzione a partire dal mese scorso di miliardi di dosi del vaccino Pfizer-BioNTech. Questo sforzo monumentale sta mettendo gli aerei e gli equipaggi disponibili al lavoro per consegnare le spedizioni di vaccini.

“La domanda di trasporto di vaccini proviene da tutti gli angoli del mondo”, ha detto Miyan Zaffar A. Razzaq, Pratt & Whitney’s customer business director, Cargo. “I grandi cargo operators stanno giocando un ruolo centrale nella distribuzione del vaccino. Aziende come FedEx e UPS hanno reti estese in tutto il mondo, ma i loro sforzi dovranno essere integrati da compagnie di bandiera e persino vettori regionali in alcune parti remote del mondo”. Razzaq ha aggiunto che ciò aumenta le opportunità di crescita del segmento cargo sia per i piccoli operatori che per i nuovi entranti.

Singapore Airlines ha consegnato la prima spedizione di vaccini COVID-19 di Pfizer dal Belgio a Singapore il 21 dicembre con un aereo Boeing 747-400F. È stata la prima spedizione di vaccini Pfizer a essere consegnata in un paese asiatico.

Molti degli aerei che trasportano questi vaccini sono alimentati da motori Pratt & Whitney PW2000 e PW4000. FedEx e UPS hanno una flotta combinata di circa 190 aerei cargo con motori Pratt & Whitney. Pratt & Whitney alimenta anche le flotte di aeromobili Boeing 757, 767 e Airbus A330 di Delta e le flotte 767 e 777 di United. Tradizionalmente, gran parte del carico mondiale veniva trasportato nel belly dei passenger aircraft. Durante la pandemia, molte compagnie aeree hanno operato cargo-only flights ed è probabile che questa tendenza continui con vaccine-only flights. Ad esempio, un singolo 777 può trasportare fino a 1 milione di dosi.

“Siamo orgogliosi di far parte di questo sforzo storico”, ha affermato Rick Deurloo, chief commercial officer, Pratt & Whitney. “I nostri motori alimentano gli aeromobili che hanno svolto un ruolo cruciale durante la pandemia, compreso il trasporto di forniture mediche e personale e l’operatività di voli di rimpatrio. La distribuzione del vaccino richiederà un lavoro di squadra innovativo con i nostri clienti, che vedono uno sforzo sostenuto e stanno cercando il nostro supporto per le loro operazioni”.

Man mano che la supply chain si allarga e si approfondisce, entreranno in gioco più aeromobili alimentati da Pratt & Whitney, compresi i turboprop utilizzati nell’aviazione generale e nell’aviazione regionale e i motori turboalbero che alimentano elicotteri in tutto il mondo. In America Latina, il Cile ha iniziato la sua campagna di vaccinazione contro il COVID-19 il 24 dicembre, quando 10.000 dosi sono arrivate all’aeroporto di Santiago da Pfizer. Le dosi sono state trasferite dall’elicottero della polizia AW139, alimentato da motori Pratt & Whitney PT6C, a un centro logistico a Santiago.

Anche l’UNICEF, l’organizzazione di soccorso umanitario delle Nazioni Unite, ha lavorato instancabilmente portando il vaccino in 170 paesi. L’agenzia utilizza da tempo l’aviazione per adempiere alla sua missione e oltre il 75% degli aeromobili ad ala fissa utilizzati per voli umanitari sono alimentati da motori Pratt & Whitney Canada.

“Per quanto siano stati difficili gli ultimi nove mesi, la nostra speranza è che il nuovo anno porti rinnovamento e un confortante senso di realizzazione mentre lavoriamo insieme per raggiungere il bene comune e un pianeta più sano”, ha affermato Irene Makris, vice president, Marketing for Pratt & Whitney Canada.

Razzaq ha aggiunto che è stato fantastico ricevere chiamate da colleghi interessati a saperne di più, che si offrono di aiutare e fanno parte delle attività cargo. Jess Pietroniro, PW4000-94 program manager, ha sottolineato che l’adattabilità è stata la chiave. “Lavorare nel settore dell’aviazione è sempre stato entusiasmante, ma per il nostro team essere anche solo una piccola parte di un’iniziativa così cruciale è estremamente gratificante”, ha detto Pietroniro. “Sono molto orgoglioso di come tutto il nostro team si sia unito per supportare le nostre flotte durante la pandemia”.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)