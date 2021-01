Boeing rafforza la sua safety infrastructure con la nomina del chief aerospace safety officer

Il presidente e CEO di Boeing Dave Calhoun ha condiviso un messaggio con i dipendenti: “Non c’è niente di più importante per Boeing della sicurezza dei nostri dipendenti, prodotti e servizi. Nell’ultimo anno abbiamo intrapreso una serie di azioni per migliorare le nostre pratiche di sicurezza e accrescere la nostra cultura della sicurezza, inclusa l’istituzione del nostro Safety Management System (SMS).

Basandoci su questi sforzi, continueremo a rafforzare la nostra safety infrastructure nominando Mike Delaney come Boeing’s chief aerospace safety officer. In questo ruolo di leadership di recente creazione, Mike guiderà lo sviluppo del company’s integrated enterprise Global Aviation Safety program, che comprende Product & Services Safety (P&SS), Confident Travel Initiative, Aerospace Safety Analytics, Global Aviation Safety System. Il nuovo ruolo di Mike, che ha effetto immediato, riporta a Greg Hyslop, Boeing chief engineer and executive vice president of Engineering, Test & Technology, con responsabilità per il Boeing Board of Directors Aerospace Safety Committee. Mike diventerà anche un membro dell’Executive Council.

L’allineamento di questi componenti di sicurezza critici all’interno di un’unica organizzazione consolidata si basa sullo slancio stabilito da Beth Pasztor e dal P&SS team nel promuovere la sicurezza in ogni aspetto delle nostre operazioni in tutta la nostra azienda e promuove la responsabilità end-to-end in tutto il nostro ecosistema di sicurezza interno ed esterno. Beth continuerà a guidare la P&SS organization e a far parte del leadership team di Greg.

Mentre continuiamo a incorporare gli insegnamenti sul ritorno in servizio del 737 in tutta la nostra attività commerciale, Mike Fleming assumerà un nuovo incarico alla guida dei Commercial Derivative Programs for Commercial Airplanes. In questo nuovo ruolo, Mike sarà responsabile dei derivative programs, dall’offerta di prodotti all’entrata in servizio, per garantire il rispetto dei nuovi standard normativi e l’adozione delle migliori pratiche del settore.

Mike manterrà il suo ruolo attuale alla guida dei 737 return-to-service efforts and Commercial Customer Support, e trasferirà il suo attuale Global Aviation Safety strategy work al chief aerospace safety officer. Continuerà a riferire a Stan Deal, presidente e CEO di Commercial Airplanes”.

Boeing ha inoltre rilasciato la seguente dichiarazione: “Valutiamo continuamente i contributi del nostro political action committee per garantire che Boeing sostenga coloro che riflettono i valori della nostra azienda. Boeing condanna fermamente la violenza, l’illegalità e la distruzione che hanno avuto luogo nell’U.S. Capitol il 6 gennaio 2021. Dato il contesto attuale, non stiamo fornendo contributi politici in questo momento. Continueremo a valutare attentamente i contributi futuri per assicurarci di supportare coloro che non solo supportano la nostra azienda, ma anche i principi fondamentali del nostro paese”.

(Ufficio Stampa Boeing)