Qatar Airways è la prima compagnia aerea globale a ottenere il 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating di Skytrax

Qatar Airways è la prima compagnia aerea globale al mondo a ottenere il 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating da parte di Skytrax, prestigiosa international air transport rating organisation.

L’annuncio fa seguito a un dettagliato audit, effettuato dal team di Skytrax nel dicembre 2020, che ha valutato l’efficacia e la coerenza del rispetto dei severi standard e delle procedure di igiene e sicurezza COVID-19 da parte del vettore, dal check-in del volo fino a bordo degli aeromobili. Ciò ha incluso una revisione completa dei procedural efficiency checks, l’osservazione visiva dei livelli di igiene e sicurezza in tutte le fasi del viaggio dei passeggeri e i test di campionamento dell’adenosina trifosfato (ATP) a bordo per misurare il potenziale livello di contaminazione delle superfici di contatto.

Il raggiungimento dello Skytrax 5-Star COVID-19 Airline Safety Rating da parte della compagnia si aggiunge a quello dell’hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport (HIA), recentemente nominato come primo aeroporto del Medio Oriente e dell’Asia a ricevere il 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating di Skytrax, nel dicembre 2020.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “In qualità di leader del settore e di ‘World’s Best Airline’, come dichiarato da Skytrax, siamo ben abituati a stabilire gli standard che gli altri devono seguire. Siamo lieti che il nostro impegno nel fornire il più rigoroso e completo programma di sicurezza COVID-19 esistente all’interno del settore sia stato riconosciuto con un rating di sicurezza a 5 stelle da parte di Skytrax.

Questo risultato evidenzia le misure e le procedure rigorose che Qatar Airways ha adottato per salvaguardare la salute e il benessere dei nostri passeggeri durante tutta la pandemia fino ad oggi, e segue il recente successo di HIA come primo aeroporto del Medio Oriente e dell’Asia ad essere stato premiato con lo Skytrax 5-Star COVID-19 Airport Safety Rating.

Ai passeggeri di tutto il mondo è così garantito che gli standard di salute e sicurezza delle compagnie aeree siano soggetti ai più alti standard possibili di controllo e valutazione professionale. Poiché Qatar Airways continua ad affrontare l’impatto e le sfide della crisi COVID-19, vorremmo rafforzare il messaggio che i viaggi aerei non devono necessariamente essere fonte di preoccupazione per i passeggeri.

Nel frattempo, non vediamo l’ora di continuare a fornire la più sicura esperienza possibile ai viaggiatori di tutto il mondo e di ampliare il nostro ruolo nell’assistere la ripresa dell’industria dell’aviazione commerciale nei prossimi mesi”.

L’amministratore delegato di Skytrax, Edward Plaisted, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con Qatar Airways per aver ottenuto il più alto rating di sicurezza COVID-19 ed essere la prima compagnia aerea al mondo ad essere certificata a questo livello. Qatar Airways ha continuato a volare durante tutto il periodo di emergenza, portando a casa oltre 3,1 milioni di persone dall’inizio della pandemia, ed è questa esperienza che permette loro di fornire un eccellente standard di misure di sicurezza igienico-sanitarie per mantenere i clienti e il personale al sicuro”.

Le misure di sicurezza a bordo di Qatar Airways includono la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale di cabina e un kit di protezione gratuito per i passeggeri. I passeggeri della Business Class sugli aeromobili equipaggiati con Qsuite possono godere della maggiore privacy che questo premiato sedile business offre, incluse le porte scorrevoli e la possibilità di utilizzare un indicatore “Non disturbare (DND)”. Qsuite è disponibile sui voli verso più di 45 destinazioni tra cui Francoforte, Kuala Lumpur, Londra e New York.

Inoltre, la compagnia aerea utilizza i più avanzati sistemi di filtraggio dell’aria HEPA a bordo di tutti gli aeromobili, e recentemente è diventata il primo vettore globale a introdurre l’avanzato Ultraviolet Cabin System di Honeywell, gestito da Qatar Aviation Services, come ulteriore miglioramento nel processo di pulizia dei suoi aeromobili. Per i dettagli completi di tutte le misure che sono state implementate a bordo e in HIA, si prega di visitare qatarairways.com/safety.

Qatar Airways opera attualmente più di 800 voli settimanali verso oltre 110 destinazioni in tutto il mondo. Entro la fine di marzo, Qatar Airways prevede di ricostruire il suo network verso 130 destinazioni. Con l’aggiunta di un maggior numero di frequenze ai principali hub, Qatar Airways offre una connettività senza pari ai passeggeri, rendendo facile per loro cambiare le date di viaggio o la destinazione, se necessario.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)