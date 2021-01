Volotea, nel 2020 la pandemia ha dimezzato il traffico

Più che dimezzati i passeggeri trasportati da Volotea nel 2020 rispetto all’anno precedente, a dimostrazione di come la pandemia abbia influito in modo massiccio sul trasporto aereo nell’anno appena concluso: sono stati infatti 3,8 milioni i passeggeri 2020, a fronte di 7,6 milioni di pax trasportati nel 2019.

Tralasciando i numeri assoluti va però considerato come lo scorso anno l’offerta abbia subito una ristrutturazione e un adeguamento all’insegna della flessibilità, focalizzandosi sul mercato domestico (pari all’86% dei suoi collegamenti) in tutti i Paesi in cui opera; ciò ha consentito a Volotea di ottenere risultati molto soddisfacenti in termini di load factor (pari al 90,7%), puntualità (indice OTP15 del 91,7%) e tasso di raccomandazione.

Ci sentiamo orgogliosi di questi dati, molto positivi dato l’attuale contesto. La flessibilità e l’affidabilità di Volotea e la sua capacità di offrire un nuovissimo network domestico a tempo di record sono state fondamentali. Questi risultati, sommati al prestito sindacato di 150 milioni di euro firmato durante l’estate, aiutano Volotea ad entrare nel 2021 in una posizione di forza, per beneficiare della prevista ripresa del traffico turistico a corto raggio in primavera/estate, anche a seguito del progredire della campagna vaccinale Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea

A seguire i dati 2020:

Voli operati: 30.600 (-49% vs. 2019 / rispetto al -56% registrato del settore aviation in Europa)

Passeggeri Trasportati: 3,8 milioni

Numero rotte operate: 293

Load Factor: 90,7%

Tasso di Puntualità OTP15: 91.7% (+14.6 punti)

Tasso di raccomandazione: 90.6% (+4 punti)

(Fabrizio Ripamonti – Photo Credits: Volotea)