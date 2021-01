Vaccinazione personale sanitario, in campo anche SEA

In questa prima fase dedicata alla messa in sicurezza dal Sars-Cov2 del personale sanitario la società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, SEA, ha aderito al programma di vaccinazione per il Covid-19 per tutti coloro che operano nei presidi medici dei due scali. Saranno 50 tra medici e infermieri le persone cui verrà offerta la possibilità di vaccinarsi.

L’operazione rientra nel processo di implementazione delle diverse misure anti Covid già messe in atto per rendere i propri aeroporti Covid free al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei passeggeri, dei dipendenti e delle comunità che utilizzano gli aeroporti di Milano.

(Fabrizio Ripamonti)