Rolls-Royce: research contract per sviluppare innovative debris detection technology

Rolls-Royce ha ricevuto un milione di dollari di research funding dal governo degli Stati Uniti per la digital foreign object debris (FOD) detection technology.

Il contratto di ricerca della durata di un anno dalla U.S. Navy, aiuterà a sviluppare ulteriormente e convalidare il Rolls-Royce’s FanSenseTM debris monitoring system, che attualmente supporta il motore Pegasus.

FanSense funziona analizzando lo shaft speed signal ed è in grado di rilevare eventuali interruzioni che si verificano a seguito di piccoli oggetti, come pietre o viti, che colpiscono una engine fan blade. La tecnologia innovativa applicata come parte di questa offerta di servizi, consentirà ai clienti delle Civil and Defence industries di rilevare detriti molto più piccoli che entrano nel motore, consentendo loro di costruire un quadro più chiaro dei danni da FOD e dell’usura del motore nel tempo, aiutando a identificare gli aeroporti che hanno bisogno migliorare le loro FOD prevention practices.

Paul Craig, President of Defence Services, ha dichiarato: “FanSense è una tecnologia digitale Rolls-Royce innovativa e rivoluzionaria che viene applicata ai nostri prodotti. Il research funding concesso dalla U.S. Navy ci consentirà di migliorare ulteriormente e sviluppare le nostre tecnologie pionieristiche che miglioreranno la sicurezza e l’efficienza, fornendo un cambiamento culturale per i nostri clienti”.

Si stima che il FOD costi all’industria aeronautica globale miliardi di dollari all’anno in danni e interruzioni. La stragrande maggioranza dei detriti ingeriti attualmente non viene rilevata, solo quando vengono ingeriti oggetti di grandi dimensioni gli operatori hanno qualche indicazione che qualcosa si è infiltrato nel motore. Rolls-Royce continuerà a lavorare con un partner industriale di lunga data, Roke, per consegnare il contratto.

Jonathan Sides, FOD Chief Engineer at NAVAIR, ha dichiarato: “La inlet debris monitoring technology è un elemento critico del FOD mitigation portfolio, supportando l’iniziativa della U.S. Navy si potranno risparmiare centinaia di milioni in FOD repair costs”.

La tecnologia FanSense si aggiunge al portafoglio Rolls-Royce di offerte riguardo la FOD prevention, tra cui FOD App, FOD cloud data analysis service e FOD officers. La visione per la FOD technology è quella di costruire un sistema digitale in grado di prevedere i FOD events prima che si verifichino, analizzando i dati raccolti dall’app e utilizzando vehicle tracking sensors and debris tracking radars. FanSense aggiunge un pezzo mancante chiave a questo sistema, determinando l’ora e il luogo esatti degli historic FOD events, che consentiranno ai clienti di prevedere le condizioni in cui è probabile che si verifichi l’ingestione di un oggetto dannoso.

