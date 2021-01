Qatar Airways riprenderà i servizi per Atlanta e aumenterà le frequenze verso altri gateway negli U.S.

Qatar Airways annuncia che aggiungerà il suo 12° gateway negli Stati Uniti, con la ripresa dei voli quattro volte alla settimana per Atlanta a partire dal 1° giugno. Il vettore aumenterà anche in modo significativo le frequenze su altre destinazioni negli U.S., aggiungendo altri 13 voli settimanali, per operare un totale di 83 voli settimanali attraverso i suoi 12 gateway. Essendo diventata la più grande compagnia aerea internazionale durante le prime fasi della pandemia, la compagnia aerea ha applicato la sua conoscenza dei flussi di passeggeri globali e delle tendenze di prenotazione per ricostruire la sua rete globale e consolidare la sua posizione di leading Middle East airline che collega gli Stati Uniti con l’Africa, l’Asia e il Medio Oriente.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere la compagnia aerea leader in Medio Oriente che fornisce connettività sicura e affidabile da e per gli Stati Uniti tramite il miglior aeroporto del Medio Oriente, l’Hamad International Airport. Non avendo mai smesso di volare negli Stati Uniti durante la pandemia, abbiamo costantemente ricostruito la nostra rete, riprendendo gradualmente le destinazioni e aggiungendo più frequenze. Con il lancio imminente di Seattle e la ripresa di Atlanta, raggiungeremo 12 gateway negli Stati Uniti, due in più rispetto a quelli che operavamo prima del COVID-19. Il nostro impegno per il mercato statunitense ci ha anche visto aggiungere ed espandere partnership strategiche con vettori americani, offrendo ai nostri passeggeri centinaia di collegamenti aerei aggiuntivi con Alaska Airlines, American Airlines e JetBlue. Poiché non vediamo l’ora che i viaggi globali si riprendano nel 2021, rimarremo concentrati sulla fornitura di connettività continua, sicura e affidabile ai nostri milioni di passeggeri, assicurandoci di continuare a guadagnarci la loro fiducia ogni volta che scelgono di volare con Qatar Airways”.

In linea con la costante ricostruzione della rete statunitense da parte della compagnia aerea, Qatar Airways prevede di riprendere i servizi e aumentare le frequenze verso diverse destinazioni:

Atlanta (quattro voli settimanali a partire dal 1 giugno).

Chicago (in aumento a 10 voli settimanali dal 4 marzo).

Dallas-Fort Worth (in aumento a 10 voli settimanali dal 2 marzo).

Houston (in aumento a voli giornalieri dal 14 marzo).

Miami (in aumento a tre voli settimanali dal 3 luglio).

San Francisco (in aumento ai voli giornalieri entro il 2 luglio).

Seattle (quattro voli settimanali a partire dal 29 gennaio e fino a voli giornalieri entro il 1 luglio).

Seattle è la settima nuova destinazione e la seconda negli Stati Uniti ad essere aggiunta da Qatar Airways dall’inizio della pandemia. Il lancio dei voli per Seattle e la ripresa di Atlanta aumenteranno la rete statunitense di Qatar Airways verso 12 destinazioni negli Stati Uniti, collegandosi poi a centinaia di città americane attraverso partnership strategiche con Alaska Airlines, American Airlines e JetBlue. Atlanta e Seattle si uniscono alle destinazioni statunitensi esistenti tra cui Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia ( PHL), San Francisco (SFO) e Washington, DC (IAD). Il vettore continua a ricostruire la sua rete globale, che attualmente comprende oltre 120 destinazioni, con piani per incrementarle a oltre 130 entro la fine di marzo 2021.

I passeggeri possono prenotare voli con la massima tranquillità, sapendo che Qatar Airways offre cambi di data illimitati e rimborsi senza commissioni per tutti i biglietti emessi prima del 30 aprile 2021, per viaggi completati entro il 31 dicembre 2021. La politica di prenotazione flessibile del vettore prevede anche la caratteristica permanente di scambiare i biglietti con un travel voucher con un valore aggiuntivo del 10% per tutti i clienti che prenotano viaggi tramite qatarairways.com. Per i termini e le condizioni completi, visitare qatarairways.com/Flexibility.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)