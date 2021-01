Star Alliance: i membri dell’alleanza emergono nel Covid-19 audit program

“Star Alliance è lieta che quattro delle sue compagnie aeree associate abbiano ottenuto il punteggio più alto possibile tra le compagnie aeree classificate nell’inaugural APEX Health Safety powered by SimpliFlying audit program per COVID-19 certified airlines.

Air Canada, Singapore Airlines, Turkish Airlines e United Airlines sono tra le 12 compagnie aeree che hanno completato l’audit e tra le sole sette che sono state certificate come “hospital-grade” DIAMOND level”, afferma Star Alliance.

APEX Health Safety powered by SimpliFlying fornisce un processo di convalida su 58 punti scientificamente fondato, progettato per incoraggiare le compagnie aeree a raggiungere uno standard più elevato oltre i requisiti governativi. Tutte le compagnie aeree del mondo possono partecipare al processo APEX Health Safety powered by SimpliFlying. Dopo il completamento di un audit iniziale, si avvia un processo di verifica passo passo con le compagnie aeree, seguito da una standard level notification.

“All’inizio della crisi COVID-19, le compagnie aeree membri di Star Alliance hanno adottato sei impegni unificati per la salute e la sicurezza igienica dei clienti”, ha affermato Jeffrey Goh, CEO di Star Alliance. “Siamo profondamente orgogliosi che quattro delle nostre compagnie aeree associate siano state le prime a raggiungere il più alto Diamond Health Safety level nell’APEX Health Safety powered by SimpliFlying audited program. È una testimonianza dei loro sforzi incentrati sul cliente e che la sicurezza del cliente è fondamentale per i membri Star Alliance”.

“I vettori di Star Alliance hanno innalzato il livello degli standard di sicurezza sanitaria nel settore grazie ai loro hospital-grade efforts. Questi passi per garantire la sicurezza sanitaria contribuiscono notevolmente a rafforzare la fiducia tra i viaggiatori”, ha affermato Shashank Nigam, CEO di SimpliFlying.

“Man mano che un numero sempre maggiore di viaggiatori torna nei cieli, APEX desidera che i clienti conoscano i passi verificati compiuti dalle principali compagnie aeree di tutto il mondo per il loro benessere”, ha dichiarato il CEO di APEX, Dr. Joe Leader. “Ogni passo che facciamo con le compagnie aeree per stabilire standard ancora più elevati per la sicurezza sanitaria dei passeggeri, in ultima analisi, aiuta a mantenere le persone più sicure in volo e a terra”.

APEX e SimpliFlying hanno istituito un Health Safety Medical Board con università, medici ed esperti ospedalieri, insieme a un Airline Safety Board, per dirigere ulteriori azioni del settore, per il progresso delle migliori best customer care practices durante la pandemia. APEX e SimpliFlying collaborano con le compagnie aeree per far avanzare l’implementazione nei quarterly airline audit updates.

(Ufficio Stampa Star Alliance)