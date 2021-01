Lufthansa Group: nuovi requisiti per le maschere

Le compagnie aeree di Lufthansa Group stanno introducendo l’obbligo di indossare una medical protective mask sui loro voli da e per la Germania. Il regolamento entra in vigore il 1° febbraio. Da tale data, i passeggeri dovranno indossare una surgical mask o una FFP2 mask o maschere con KN95/N95 standard durante l’imbarco, il volo e quando si lascia l’aereo. Le everyday masks non sono più consentite.

Le compagnie aeree di Lufthansa Group avevano già introdotto l’obbligo di indossare una maschera che copre bocca e naso a bordo dei loro voli nel maggio dello scorso anno, rendendole uno dei pionieri a livello mondiale. Adattando il regolamento, Lufthansa Group sta ora adottando la risoluzione approvata dai governi federale e statale in Germania il 19 gennaio. Ciò significa che si applicano regole uniformi lungo l’intera travel chain.

Per consentire ai passeggeri di adattarsi in tempo utile alle nuove regole, saranno informati tramite e-mail, i siti web delle compagnie aeree e i canali dei social media.

Come in precedenza, un’esenzione dall’obbligo di indossare una copertura bocca-naso durante il volo per motivi medici è possibile solo se il certificato medico viene rilasciato su un modulo fornito da Lufthansa ed è disponibile un test Covid 19 negativo non precedente le 48 ore dall’inizio programmato del viaggio.

Riguardo Austrian Airlines, la compagnia sta adattando le sue condizioni generali di trasporto alla nuova ordinanza sulle misure di emergenza del governo austriaco, che si applicheranno dal 25 gennaio fino al 3 febbraio. Tra le altre cose, l’ordinanza regola l’uso obbligatorio di maschere FFP2 senza valvola sui mezzi di trasporto di massa. L’obbligo di indossare maschere si applica quindi, tra l’altro, a bordo degli aerei e in tutti gli aeroporti austriaci.

A partire dal 25 gennaio, tutti i passeggeri di età superiore ai 14 anni devono quindi indossare una maschera FFP2 senza valvola (nota anche come maschera N95 o KN95) a bordo dei voli Austrian Airlines fino a nuovo avviso. I passeggeri sono pregati di portare personalmente le maschere protettive di alta qualità per la propria protezione e quella degli altri. L’equipaggio è inoltre tenuto a indossare maschere FFP2. Possono essere indossate anche maschere di categoria superiore, come maschere FFP3 senza valvola. Secondo il nuovo regolamento, i passeggeri tra i 6 ei 14 anni di età e le donne in gravidanza possono viaggiare con una normale protezione bocca-naso; i bambini di età inferiore ai 6 anni continuano a essere esentati dall’obbligo di indossare la maschera. I passeggeri che non possono indossare una maschera per motivi di salute devono presentare un test Covid 19 negativo che non sia più vecchio di 48 ore all’inizio programmato del viaggio e fornire un certificato medico su un modulo Austrian Airlines. Questo può essere scaricato dal sito web di Austrian Airlines.

“Viaggio e protezione della salute vanno di pari passo. Le misure di protezione globale a bordo sono facilmente accettate e implementate dalla maggior parte dei nostri passeggeri. Sono convinto che la maschera FFP2 diventerà presto la nuova compagna di viaggio”, spiega Jens Ritter, COO di Austrian Airlines.

In linea di principio, l’infezione a bordo è molto improbabile. Tutti gli aeromobili di Lufthansa Group sono dotati di filtri della massima qualità, che garantiscono una qualità dell’aria simile a quella di una sala operatoria. Inoltre, l’aria circola verticalmente invece di essere dispersa in tutta la cabina.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Austrian Airlines)