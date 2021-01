ANA offre ai passeggeri che arrivano in Giappone un servizio completo per affrontare la quarantena

All Nippon Airways (ANA) introduce nuove misure per semplificare i viaggi e rendere l’ingresso in Giappone più semplice per i viaggiatori di tutto il mondo.

ANA lancia un nuovo sito web – https://www.ana.co.jp/en/it/travel-information/return-to-japan/ – che offre informazioni complete sulla sistemazione in hotel e il trasporto privato per tutti i viaggiatori internazionali che entrano in Giappone, in previsione del rientro nel Paese di un numero maggiore cittadini giapponesi residenti all’estero.

In base alle attuali restrizioni, tutti i visitatori che entrano in Giappone sono tenuti a rispettare la quarantena e non possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, sia al loro arrivo che durante il periodo di quarantena. Il nuovo progetto ANA permette a coloro che arrivano dall’estero di ricevere tutto il supporto necessario per una quarantena sicura all’ingresso.

I pacchetti per la quarantena di ANA, disponibili attraverso il sito dedicato, includono alternative per la sistemazione in hotel situati sia vicino all’aeroporto di Haneda che a quello di Narita, nonché opzioni per il noleggio auto. Ai viaggiatori in arrivo che soggiorneranno per più di 8 giorni saranno forniti gli amenity kit ANA di First Class.

La salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale sono fra le assolute priorità di ANA. Per contribuire a contenere la diffusione del COVID-19 e di altri agenti patogeni, ANA ha creato il programma ANA Care Promise, che va ben oltre le raccomandazioni dei funzionari della sanità pubblica, per mantenere in salute i passeggeri e i dipendenti. ANA ha anche contribuito alla lotta contro il COVID-19 impegnandosi in programmi di aiuto a sostegno dei professionisti del settore medico, compresa una donazione di 200.000 dollari per gli operatori sanitari. Mentre la crisi sanitaria continua, ANA si impegna a fare tutto il possibile per sostenere gli operatori sanitari e i professionisti della sanità pubblica.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)