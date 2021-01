Embraer fa il suo debutto in una transazione finanziaria con AFIC insurance solution

Embraer ha effettuato la sua prima aircraft non-payment insurance (ANPI) transaction finanziando la consegna di quattro jet Embraer E175 a SkyWest, Inc. La transazione, completata a dicembre 2020, è stata supportata dall’Aircraft Finance Insurance Consortium (AFIC), sviluppato da Marsh, ed è stata sottoscritta da AXIS Insurance e Sompo International. Il prestatore della transazione è la Banca brasiliana di sviluppo (BNDES).

Questa transazione è un risultato importante per l’aircraft finance industry, essendo la prima transazione supportata da AFIC per regional jets, il primo AFIC-supported financing per una compagnia aerea con sede negli Stati Uniti e il primo AFIC-supported financing for commercial aircraft finanziato da una export credit agency (ECA).

Il prodotto assicurativo di AFIC fornisce ulteriore flessibilità nel finanziamento degli aeromobili Embraer e potrebbe essere utilizzato con ECA, bank, and capital markets funding, migliorando le possibili strutture di finanziamento disponibili per i clienti Embraer. Il prodotto AFIC migliora la qualità delle aircraft finance transactions attraverso l’uso di una solida non-payment insurance policy sottoscritta da compagnie di assicurazione con rating investment grade. Riduce ulteriormente i costi complessivi di finanziamento, offrendo molti altri vantaggi ai clienti Embraer, come flessibilità dei termini e implementazione più rapida.

“Questa transazione conferma la vasta accettazione dei jet commerciali di Embraer da parte dei mercati finanziari globali, rendendo questa struttura un’alternativa interessante per i nostri clienti”, ha affermato Antonio Carlos Garcia, executive vice-president, Financial and Investor Relations of Embraer. “È un ottimo esempio di come Embraer sia stata in grado di mettere in atto soluzioni di finanziamento dei clienti intelligenti e flessibili, in linea con la nuova strategia aziendale per i prossimi anni”.

“AFIC è molto orgogliosa di aver sostenuto il suo primo finanziamento di aerei Embraer”, ha affermato Gabe Okolski, Senior Vice President at Marsh. “Ci auguriamo che questa transazione sia l’inizio formale di una relazione a lungo termine tra AFIC ed Embraer, in base alla quale AFIC può effettivamente fungere da importante soluzione di finanziamento per i clienti di Embraer”.

“L’uso di nuovi strumenti di garanzia del mercato, come nel caso dell’assicurazione con AFIC, è di grande importanza per BNDES per rafforzare il supporto alle aircraft export financing operations, consentendo il mantenimento di posti di lavoro altamente qualificati nel paese”, ha affermato Petrônio Cançado, Director of Credit and Guarantee for BNDES.

Il rapporto di Embraer con SkyWest risale al 1986, quando SkyWest iniziò a operare turboelica EMB 120 Brasilia. Dal 2013 SkyWest ha acquistato più di 180 jet E175.

Embraer è il principale produttore mondiale di jet commerciali fino a 150 posti. La Società ha 100 clienti da tutto il mondo che operano con le famiglie di aeromobili ERJ ed E-Jet. Solo per il programma E-Jets, Embraer ha registrato quasi 1.800 ordini e 1.600 consegne, ridefinendo il concetto tradizionale di regional aircraft.

(Ufficio Stampa Embraer)