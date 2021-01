Il Sikorsky-Boeing Team rivela il Defiant X per la FLRAA competition

Sikorsky e Boeing hanno rilasciato oggi i dettagli del loro elicottero avanzato per la U.S. Army Future Long Range Assault Aircraft competition, nota come FLRAA. “Il velivolo, chiamato DEFIANT X, sarà l’elicottero d’assalto più veloce, più manovrabile e con maggiore sopravvivenza di sempre. Combinato con l’esperienza insuperabile del team in mission systems, training and sustainment, rivoluzionerà il modo in cui l’esercito affronta le minacce nel 2035 e oltre.

DEFIANT X è un sistema d’arma completo che si basa sulle qualità di manovrabilità e sulle capacità di trasformazione mostrate dal technology demonstrator del team, SB> 1 DEFIANT. Con un range e una capacità di sopravvivenza ineguagliabili, DEFIANT X volerà basso e veloce attraverso terreni complessi, atterrerà rapidamente, rilascerà soldati ed equipaggiamento nell’area dell’obiettivo (denominata “X”) e uscirà.

DEFIANT X vola due volte più lontano e veloce del venerabile elicottero Black Hawk che sostituirà. Attualmente in fase di test in un ambiente di combattimento digitale, il velivolo continua a dimostrarsi la piattaforma più resistente per i mission requirement”, afferma Boeing.

“Siamo pronti a fornire capacità senza precedenti, supportate da tecnologie collaudate, che trasformeranno veramente le missioni dell’esercito oggi, con spazio per crescere e adattarsi alle missioni di domani”, ha affermato Andy Adams, Sikorsky vice president of Future Vertical Lift. “DEFIANT X non include solo transformational aircraft, mission systems and revolutionary sustainment solution, ma sfrutta anche le capacità di produzione avanzate di Sikorsky e Boeing”.

Con il suo rigid coaxial rotor system e pusher propeller, DEFIANT X incorpora la Sikorsky X2 Technology™ per operare ad alte velocità, mantenendo le qualità di manovrabilità a bassa velocità. Questa capacità critica fornisce ai soldati una maggiore manovrabilità e sopravvivenza in high-threat air defense environments, consentendo loro di penetrare le difese nemiche, riducendo al contempo l’esposizione al fuoco nemico.

“DEFIANT X è costruito appositamente per un esercito modernizzato che richiede maggior range e capacità di sopravvivenza”, ha affermato Steve Parker, vice president and general manager of Boeing Vertical Lift. “Questo sistema d’arma darà ai soldati un vantaggio tecnologico e connettività ineguagliabili sugli avversari in un multi-domain battle space”.

“DEFIANT X rivoluzionerà la capacità di attacco aereo dell’esercito con cambiamenti limitati in tattiche, tecniche, procedure, addestramento e infrastruttura, pur mantenendo la Black Hawk helicopter footprint e la tight formation capability odierna”, conclude Boeing.

L’esercito dovrebbe rilasciare una richiesta di proposta per FLRAA entro la fine dell’anno, con un’aggiudicazione del contratto prevista nel 2022.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)