Lufthansa: partnership per il nuovo catering concept

Nell’autunno 2020 Lufthansa ha annunciato che presto offrirà ai passeggeri di Economy Class una gamma di cibi e bevande di alta qualità da acquistare a bordo dei voli a corto e medio raggio.

La compagnia aerea ha ora deciso i suoi partner per il catering: con Dean&David, Lufthansa è riuscita a conquistare una giovane azienda di gastronomia di Monaco che rappresenta freschezza, qualità e senso di responsabilità, per cibo sano, ingredienti di alta qualità e alimentazione sostenibile, nonché imballaggi ecologici. L’offerta culinaria, che sarà disponibile sui voli della durata di almeno 60 minuti, sarà di alta qualità e ricca di varietà.

Gate Gourmet, il nuovo principale catering per l’Europa di Lufthansa, prepara componenti essenziali dell’assortimento, come insalate, ciotole, piadine e panini, freschi ogni giorno secondo le ricette di Dean&David. Il menu comprende salmon avocado bowl, falafel tahini salad, crunchy chicken bowl o sweet chilli chicken sandwich, freshly made Birchermuesli. Ci sarà anche una “Best of Dean&David Boxes”, con una raffinata selezione dell’assortimento di Dean&David.

La selezione del menu sarà completata da specialità di dolci e snack di altri produttori, come le vegetable crisps. I prezzi per pasti e spuntini varieranno da due a circa 12 euro. La gamma di prodotti freschi verrà aggiornata ogni tre mesi.

Lufthansa amplierà la sua collaborazione di lunga data con la tradizionale azienda di Monaco Dallmayr per le bevande calde, i dolciumi e le specialità di pasticceria. Un punto culminante di questo assortimento è il project coffee Dano. Il nome sta per una regione di coltivazione in Etiopia. Dallmayr sostiene la popolazione locale con progetti come la costruzione di una scuola e la creazione di una cooperazione per il caffè. La gamma di prodotti è completata da vari tè biologici, come Alpine Herbs e First Flush Darjeeling, oltre a chocolate milk. Inoltre, saranno offerti anche cioccolatini della fabbrica di praline Dallmayr e una selezione di specialità di dolci in collaborazione con Gate Gourmet.

Sarà inoltre disponibile un’ampia selezione di bevande alcoliche e analcoliche. Una bottiglia di succo di pomodoro o succo d’arancia, ad esempio, sarà disponibile per tre euro, così come una tazza di caffè, cioccolata calda o tè. Una bottiglia d’acqua e una piccola sorpresa al cioccolato saranno servite gratuitamente.

Il focus della nuova offerta a bordo è sulla qualità, freschezza e sostenibilità. Christina Foerster, Executive Board Lufthansa Group Customer, IT & Corporate Responsibility, spiega: “I nostri partner Dean&David e Dallmayr rappresentano una qualità eccezionale e un’azione responsabile. Oltre alla soddisfazione dei nostri ospiti, anche il tema della responsabilità per l’ambiente è molto importante per noi. Utilizziamo quasi esclusivamente materiali sostenibili per i nostri imballaggi. Inoltre, garantiamo che venga sprecato meno cibo attraverso una produzione più accurata. Siamo lieti di poter offrire ai nostri passeggeri prodotti freschi sui voli europei dal sapore delizioso”.

La nuova food and beverage offer è prevista per essere disponibile sui voli a corto e medio raggio di Lufthansa a partire dal summer timetable 2021. Gli ordini verranno effettuati direttamente a bordo.

(Ufficio Stampa Lufthansa)