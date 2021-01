News Brevi – 25.01.2021

KLM: RAPID TEST PER I CREW – KLM informa: “Dopo consultazioni costruttive con il Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), KLM ha sviluppato un protocollo di test alternativo sicuro per gli equipaggi che lasciano l’aeroporto in paesi che non sono nell’elenco governativo dei paesi sicuri. Ciò include un’alternativa in base alla quale, tra le altre cose, il rapid antigen test per questi crew sarà organizzato all’aeroporto di Amsterdam Schiphol prima della partenza e dopo il ritorno in Olanda. Inoltre, ci sono linee guida di sicurezza locali nelle destinazioni. Il governo ha indicato che questo protocollo soddisfa i requisiti. KLM ha anche implementato il divieto di volo dal Regno Unito, Sud Africa e Sud America ai Paesi Bassi a partire dal 23 gennaio. I voli cargo sono esclusi dalle misure governative. Per i passeggeri che viaggiano ad Amsterdam da aree ad alto rischio gli antigen tests sono richiesti dal governo olandese, oltre al requisito del PCR test già esistente. Sono state inoltre messe in atto le procedure necessarie. Per un certo numero di clienti, il limite di 4 ore imposto per questo antigen test causa anche problemi pratici, perché non tutti gli aeroporti del mondo hanno antigen testing facilities. KLM aiuta i clienti ove possibile. Le operazioni verso il numero limitato di paesi sicuri rimangono invariate. Mantenere le operazioni di volo in modo sicuro e responsabile è e rimane la priorità di KLM, dall’inizio dell’epidemia COVID-19 all’inizio del 2020. Ciò ci ha permesso di mantenere i viaggi essenziali, i voli di rimpatrio e cargo necessari fino ad ora. Inoltre, KLM ha adottato numerose misure a bordo, come filtri HEPA, maschere facciali e adeguamento del servizio di bordo. La sicurezza e la salute dei nostri clienti e del personale hanno la massima priorità per KLM. KLM vuole inoltre continuare a contribuire alla lotta contro la pandemia COVID-19. A tal fine, resta necessaria la consultazione su misure adeguate efficaci e praticabili per l’aviazione, tenendo conto degli accordi internazionali”.

IL DOTTOR HENRY TING SI UNISCE A DELTA COME CHIEF HEALTH OFFICER – Il dottor Henry Ting, un leader medico con una vasta e profonda esperienza nella cura dei pazienti, nella ricerca medica, nell’istruzione e nella gestione, entrerà a far parte di Delta Air Lines come primo Chief Health Officer della compagnia. Ting si unisce a Delta dalla Mayo Clinic, dove attualmente ricopre il ruolo di Chief Value Officer. Delta e Mayo Clinic hanno collaborato sin dai primi giorni della pandemia COVID-19, con gli esperti della clinica che hanno consigliato la compagnia aerea sulle strategie per ridurre la trasmissione del virus. “La cura delle nostre persone è una responsabilità fondamentale che deriva dai nostri valori”, ha scritto lunedì il CEO di Delta Ed Bastian in un promemoria ai dipendenti. “In questo nuovo ruolo, Henry ci guiderà a ripensare e reinventare il nostro approccio alla salute e al benessere, utilizzando nuove tecnologie, intelligenza artificiale, strategie di dati e partnership innovative”.

QATAR AIRWAYS HA RACCOLTO OLTRE 3,8 MILIONI DI QAR PER L’EDUCATE A CHILD PROGRAMME – Qatar Airways annuncia di aver raccolto oltre 3,8 milioni di QAR per l’Education Above All (EAA) Foundation’s programme, Educate A Child (EAC), durante il 2019 e il 2020. Dal 2013 la compagnia aerea ha lavorato a fianco di EAC, affermando la propria responsabilità per assistere le comunità che serve. Come parte dei suoi sforzi per promuovere l’iniziativa, un video EAC viene riprodotto a bordo dell’intrattenimento in volo Oryx One della compagnia aerea durante tutti i voli, per incoraggiare le donazioni. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership di lunga durata con Education Above All Foundation. Dal 2013, insieme ai nostri passeggeri, doniamo per questa nobile causa. Con oltre 59 milioni di bambini in età scolare nel mondo che attualmente non hanno accesso all’istruzione, noi, come global corporate citizen, abbiamo la responsabilità di restituire alle nostre comunità”. Per contribuire, i clienti possono donare online una volta raggiunta la pagina di pagamento durante il processo di prenotazione del volo online. È possibile effettuare donazioni fino a 50 USD per prenotazione. Quando sono a bordo, i passeggeri possono richiedere buste all’equipaggio di cabina per donare qualsiasi importo, in qualsiasi valuta; questi fondi vengono poi compensati da Qatar Airways. Il programma Educate A Child è stato lanciato nel 2012 come programma globale della Education Above All Foundation. Il programma mira a fornire un’istruzione primaria di qualità a milioni di bambini in età scolare che altrimenti non avrebbero accesso all’istruzione. Nell’ottobre 2020, Qatar Airways ha regalato 21.000 biglietti gratuiti agli insegnanti per ringraziarli del loro lavoro fondamentale nell’istruzione dei giovani di tutto il mondo durante le sfide portate dalla pandemia COVID-19 in corso.

ANA: TEMPORANEE MODIFICHE AL SERVIZIO SU ALCUNE ROTTE INTERNAZIONALI – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le frequenze di volo per determinate città a causa delle modifiche in corso alle linee guida sull’immigrazione, alle misure di quarantena di sanità pubblica recentemente istituite e delle tendenze della passenger demand. A causa dell’impatto diffuso di COVID-19, la compagnia rivede gli orari dei voli da gennaio al 18 aprile per rotte selezionate e annuncia le modifiche per ridurre al minimo i disagi per i passeggeri. Queste azioni si allineano agli sforzi precedentemente annunciati per una pianificazione semplificata a supporto della strategia aziendale di ANA. ANA continuerà a monitorare le restrizioni locali sull’immigrazione e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda e la redditività dei viaggi, per decidere la frequenza dei voli e quando riprendere determinate rotte. Inoltre, ANA aderirà agli standard e ai protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aeromobili. Tra il 1° gennaio e il 28 febbraio, le riduzioni annunciate interesseranno un totale di 10 voli che servono 2 rotte e 4 voli che servono 2 rotte saranno interessati dagli aumenti annunciati durante lo stesso periodo di tempo. ANA continuerà a monitorare da vicino la situazione e adotterà le azioni appropriate quando necessario per fornire un ambiente pulito, sicuro e confortevole per clienti e dipendenti. Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.