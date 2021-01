La partnership tra Star Alliance e Living Map offre Touchless Digital Airport Connections

In collaborazione con Living Map, Star Alliance, la più grande alleanza di compagnie aeree del mondo, ha iniziato a sviluppare una serie di location and map-based digital tools per l’integrazione nelle app mobili delle compagnie aeree associate. Il primo di questi, la Star Alliance digital version del suo Connection Service product, lanciato lo scorso settembre con Singapore Airlines presso l’aeroporto di Londra Heathrow, è previsto per il lancio con altre compagnie aeree associate e ad altri aeroporti ad alta intensità di trasferimento.

Il servizio di connessione digitale è progettato per curare l’airport connection journey, con una guida sulla base di posizione, itinerario e profilo del singolo passeggero, inclusa la guida dal gate di arrivo al gate di partenza, il tempo di transito e, in caso di collegamenti critici, una digital express connection card che consentirà un passaggio rapido attraverso i checkpoint. Il prodotto vedrà rilasci di sviluppo continui che aggiungeranno e miglioreranno le funzionalità, aggiungendo al contempo nuovi percorsi utente in futuro.

Il digital Connection Service si basa sulla tecnologia Airline Accelerator di Living Map; una serie di location, routing and mapping products configurati per il settore dei viaggi aerei. L’advanced routing product di Living Map fornisce la base dei digital Connection Service’s curated journey, visualizzati su mappe digitali altamente accurate e dettagliate. Il progetto può scalare rapidamente a più aeroporti grazie al prodotto di posizionamento interno brevettato di Living Map, che consente il posizionamento del “punto blu” in qualsiasi spazio interno ed esterno, senza la necessità di un’infrastruttura hardware specifica.

Christian Draeger, Vice President Customer Experience di Star Alliance, ha dichiarato: “Per affrontare la sfida di assistere i clienti nella gestione di stretti collegamenti aerei in tempi di COVID-19, dove l’interazione personale deve essere ridotta al minimo, abbiamo dovuto cercare innovative soluzioni digitali. In Living Map, abbiamo trovato un partner la cui tecnologia e visione sono complementari alla nostra e con cui crediamo veramente di poter rendere il trasferimento tra i voli un’esperienza fluida, intuitiva, senza attriti e senza contatto”.

Dominic Hazlehurst, CEO di Living Maps, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Star Alliance e le compagnie aeree associate, supportando questa iniziativa unica con una soluzione rivoluzionaria. Non vediamo l’ora di sbloccare l’entusiasmante potenziale che questo presenta, non solo per un migliore viaggio dei passeggeri, ma anche per sfruttare le nostre capacità di routing per migliorare l’efficienza, ridurre i costi e aumentare gli ancillary revenue”.

(Ufficio Stampa Star Alliance)