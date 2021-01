Air France-KLM lancia il “Sustainable Aviation Fuel” programme per i corporate customers

Air France-KLM lancia un programma innovativo che consente alle aziende di svolgere un ruolo attivo nel futuro dei viaggi sostenibili.

Gli Air France and KLM Corporate customers, dopo una stima delle emissioni di CO2 associate ai loro viaggi, potranno determinare un contributo annuale che desiderano dedicare al Corporate SAF (Sustainable Aviation Fuel) programme. Tutti i contributi di Air France e KLM saranno investiti nell’approvvigionamento e nel consumo di SAF. Ciò sosterrà la creazione di una sustainable aviation fuel industry che garantisca un trasporto aereo sempre più eco-responsabile.

Investendo in questo corporate programme, le compagnie stanno intraprendendo azioni concrete per ridurre le emissioni di CO2 e stanno contribuendo alla transizione ecologica del trasporto aereo, supportando soluzioni innovative.

Per molti anni Air France e KLM sono state coinvolte in programmi di ricerca e sviluppo nel campo dei combustibili alternativi. Nel 2011 le due compagnie aeree sono state tra le prime ad operare voli commerciali, dimostrando una possibile alternativa ai combustibili fossili.

Oggi è possibile ottenere combustibili sostenibili per l’aviazione da oli usati, prodotti di scarto e residui forestali. Possono essere incorporati nel carburante degli aerei senza alcuna modifica al motore. Il loro utilizzo può ridurre le emissioni di oltre il 75% rispetto al carburante convenzionale. La sfida principale oggi è lo sviluppo di un’industria sostenibile a cui i clienti corporate di Air France e KLM potranno dare un contributo concreto.

In un momento in cui la consapevolezza sulle questioni climatiche è al centro della strategia di molte aziende, l’Air France-KLM Corporate SAF programme offre ai clienti l’opportunità di diventare attori nella riduzione delle emissioni di CO2 nel contesto dei loro viaggi di lavoro.

“Air France e KLM hanno lavorato per molti anni per ridurre il loro impatto sul clima”, ha affermato Henri de Peyrelongue, Executive Vice President Commercial Sales, Air France-KLM. “Il lancio del Corporate SAF programme è un’ulteriore prova di un forte impegno ad azioni concrete. Grazie al loro contributo, i nostri clienti corporate saranno i partner di domani in una transizione energetica che potrà essere pienamente in linea con le loro eco-responsible travel policy”.

Il programma Corporate BioFuel di KLM è stato ribattezzato KLM Corporate SAF Program. Questo nuovo nome segnerà anche l’inizio di un’iniziativa per portare il programma all’attenzione delle imprese al di fuori dei Paesi Bassi.

“Il carburante per l’aviazione sostenibile non è necessariamente uguale al biocarburante. Il fatto che qualcosa sia realizzato con materie prime biologiche non implica necessariamente che sia sostenibile. Ciò ha generato una certa confusione”, spiega Karel Bockstael, vice president of Sustainability at KLM. “Per KLM, il termine SAF descrive meglio l’alternativa che utilizziamo al posto del combustibile fossile. Il carburante che utilizziamo è veramente sostenibile e non porta alla deforestazione né sostituisce la produzione alimentare. SAF include anche combustibili alternativi che sono, ad esempio, composti da CO2, energia rinnovabile e acqua, meglio conosciuti come “cherosene sintetico”. Questo campo sta subendo un forte sviluppo, motivo per cui è logico che abbiamo deciso di rinominare il nostro programma”.

Il KLM Corporate SAF programme è stato lanciato nel 2012 e ora include sedici partner, tra cui ABN AMRO, Royal Schiphol Group e Arcadis. Queste aziende e istituzioni aiutano KLM a finanziare l’acquisto di SAF, riducendo così l’impronta di CO2 dei loro viaggi d’affari in aereo. Il SAF acquistato da KLM viene miscelato con combustibili fossili e pompato nei sistemi di rifornimento dell’aeroporto di Amsterdam Schiphol e di Los Angeles. Il SAF viene prodotto e fornito localmente in entrambe le sedi. La quantità totale di SAF utilizzata da KLM nel 2019 è stata inferiore all’1% di tutto il carburante utilizzato da KLM.

“È meno di quanto vorremmo, ovviamente. Dovremo utilizzare molto di più di questo carburante per ridurre sostanzialmente le emissioni di CO2″, spiega Harm Kreulen, director of KLM Benelux. “Questo è il motivo per cui continueremo a portare il KLM Corporate SAF Programme all’attenzione dei nostri clienti, in particolare in questo momento di crisi. Questo è il momento ideale per KLM per perseguire la sua ambizione di diventare ancora più sostenibile”.

Dall’inizio dell’anno, i clienti cargo possono anche supportare lo sviluppo e la produzione di SAF grazie al nuovo Air France KLM Martinair Cargo SAF Programme. I primi clienti ad aderire a questo programma sono stati Kühne + Nagel, che hanno accettato di investire in SAF per tutti i cargo kilometres percorsi dalle loro spedizioni sulla rotta Los Angeles-Amsterdam.

Il KLM Corporate SAF Programme è perfettamente al passo con l’iniziativa “Fly Responsibly” che KLM ha lanciato nel 2019, con l’obiettivo di aprire la strada verso un futuro più sostenibile per il trasporto aereo. KLM invita i passeggeri a utilizzare il suo CO2ZERO CO2 compensation programme, ma invita anche le aziende a partecipare al KLM Corporate SAF Programme e i cargo customers all’Air France KLM Martinair Cargo SAF Programme per le loro spedizioni aeree.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – KLM)