News Brevi – 26.01.2021

IBERIA RICEVE IL FOUR-STARS COVID-19 AIRLINE RATING DA SKYTRAX – Iberia ha ricevuto quattro stelle Skytrax per la sicurezza da Covid-19, a seguito della valutazione dell’efficacia e della coerenza delle misure adottate dalla compagnia aerea in materia di pulizia, igiene e prevenzione dei rischi, sia negli aeroporti che a bordo degli aerei. Dallo scoppio della pandemia, Iberia è stata tra le prime compagnie aeree ad adottare e attuare tutte le raccomandazioni della Spanish Air Safety Agency (AESA), dell’European Air Safety Agency (EASA) e dell’European Centre for Disease Control (ECDC), al fine di facilitare la ripresa dell’industria dell’aviazione commerciale in Europa e nel mondo in un ambiente sicuro. L’implementazione di questi nuovi protocolli ha valso a Iberia il four-star rating Skytrax, un riconoscimento che si aggiunge a quello del Safe Travel Barometer che colloca Iberia tra i vettori più sicuri. La compagnia continua a non lesinare sforzi per garantire la massima sicurezza dei propri clienti e del personale, attraverso miglioramenti nella pulizia e nell’igiene, con l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), oltre a nuovi protocolli negli aeroporti e a bordo degli aeromobili, per la più sicura e piacevole esperienza di viaggio possibile. Per informazioni più dettagliate su queste misure, visitare: https://www.iberia.com/es/en/covid-19/measures-taken/. Iberia è stata inoltre certificata come luogo di lavoro sicuro, previo accreditamento del suo SARS-CoV2 Prevention Plan per lo staff, in conformità con i requisiti di igiene e controllo della Applus Certification PHC Ed. 1, che interessa uffici, hangar, officine e strutture di Iberia negli aeroporti spagnoli.

ANA ANNUNCIA L’INTERIM FLIGHT SCHEDULE PER IL FY21 – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato il suo interim flight schedule plan per il Fiscal Year 2021. Nel prossimo anno ANA continuerà a fornire flight schedules su base mensile, in quanto mantiene la flessibilità delle operazioni in mezzo al continuo impatto di COVID-19. Riguardo le rotte domestiche, ANA continuerà a rivedere e ad annunciare qualsiasi modifica o sospensione al suo programma di volo su base mensile. Quando è previsto un aumento della domanda, la compagnia risponderà in modo appropriato aumentando la frequenza dei voli o servendo le rotte con aeromobili più grandi. ANA ritirerà i suoi large aircraft prima del previsto e utilizzerà temporaneamente aeromobili per rotte internazionali su voli domestici. Inoltre verranno mantenute le operazioni con velivoli di piccola e media taglia per ridurre l’impatto sull’ambiente e abbassare i costi. Rispetto al FY2020, il tasso di utilizzo di large aircraft sarà ridotto del 50%, mentre il tasso di utilizzo di small aircraft aumenterà del 30%. Nella pianificazione delle operazioni, ANA aumenterà la redditività monitorando più frequentemente le tendenze della domanda e lo stato del mercato. Inoltre sospenderà o ridurrà i voli in risposta alla domanda, aumentando la frequenza per alcune rotte in caso di aumento della domanda nelle stagioni di punta. Le operazioni domestiche costituiranno il nucleo degli utili di ANA e la compagnia riorganizzerà in modo aggressivo la sua rete di rotte per massimizzare i ricavi. Per le rotte internazionali, in base alle restrizioni sull’immigrazione e alle misure di quarantena, ANA continuerà a rivedere e adattare il proprio flight schedule e ad aumentare o ridurre la frequenza dei voli di conseguenza. In linea con il piano annunciato in precedenza per il ritiro della metà dei Boeing 777 di ANA, un numero maggiore di long-haul flights sarà operato con il Boeing 787, il che contribuirà a ridurre l’impatto ambientale oltre a tagliare i costi operativi. Al fine di fornire ai clienti maggiori informazioni e consentire una preparazione anticipata del viaggio, è già stata determinata la sospensione o la riduzione di rotte selezionate. Tuttavia, ANA proseguirà a monitorare le tendenze della domanda e riprenderà o aumenterà i voli su base mensile. ANA continuerà a monitorare le restrizioni e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda e la redditività dei viaggi, per decidere la frequenza dei voli.

AMERICAN AIRLINES: NUOVO REPAINT PER LA SUA FLOTTA – Ogni otto o dieci anni, gli aeromobili commerciali richiedono un paint refresh per mantenerli operativi in modo regolare e affidabile. A quel punto, in media, un aereo avrà effettuato 13.000 voli, subendo molta usura. L’attuale livrea di American Airlines, introdotta per la prima volta nel 2013, si sta rapidamente avvicinando a questo traguardo. A partire da questo mese, quando gli aerei si avvicinano alla loro regolare scheduled paint refresh date, American inizierà a ridipingerli con una nuova vernice non-mica gray, quasi identica a quella che sta volando nei cieli oggi, ma meno costosa, più leggera, più fuel efficient e migliore per l’ambiente. La riverniciatura aggiornerà l’attuale livrea American con un nuovo mica-free paint color creato appositamente per la compagnia aerea: Silver Eagle™. “Abbiamo avuto l’opportunità di fare le cose in modo diverso man mano che gli aerei si avvicinavano alla scheduled repaint date”, afferma Jill Naden, 787 Engineer at American. “Abbiamo esaminato con molta attenzione e individuato un’alternativa meno costosa e, soprattutto, migliore per l’ambiente. Passando a Silver Eagle, la nostra flotta di aeroplani consumerà circa 1 milione di galloni in meno di carburante all’anno. Stimiamo che questo da solo ridurrà le American’s carbon emissions di 9.525 tonnellate all’anno, una volta che la flotta sarà ridipinta”. Il mica layer aggiunge circa 62 libbre al peso di un Boeing 737-800. American ha iniziato il 2021 con 282 Boeing 737-800 nella flotta, con ogni aereo che vola fino a sei trips per day. Rimuovendo il mica layer, la compagnia aerea dovrebbe risparmiare quasi 300.000 galloni di carburante all’anno solo in questo tipo di flotta. Oltre alla riduzione delle emissioni derivanti dalla rimozione del mica layer, American utilizzerà anche meno sostanze chimiche durante la verniciatura e la riparazione degli aerei. American introdurrà gradualmente la refreshed livery a partire dalla flotta 737-800. I nuovi aeromobili in ordine dovrebbero essere consegnati ad American con il look aggiornato nella seconda metà del 2021.

DELTA ESTENDE L’INTERNATIONAL TRAVEL WAIVER IN SEGUITO AGLI U.S. TESTING REQUIREMENT – Delta sta estendendo la sua rinuncia per fornire maggiore flessibilità ai clienti che riprenotano i biglietti internazionali, a seguito del requisito del governo degli Stati Uniti per il test COVID-19 per tutti gli arrivi internazionali a partire dal 26 gennaio. Delta rinuncerà alla differenza di tariffa per i clienti che riprenotano un international ticket acquistato entro il 12 gennaio o prima, se il biglietto era stato originariamente programmato fino al 16 febbraio. I clienti devono riprenotare il loro viaggio per iniziare il 1° febbraio o prima. Delta ha anche sviluppato una risorsa di test COVID-19 dedicata, evidenziando le posizioni di test nella rete internazionale che offrono uno o più test approvati. In base alla attuale rinuncia alla commissione di modifica, i clienti possono già riprenotare il loro viaggio senza una commissione di modifica. Per ulteriori informazioni, visitare delta.com.

AEROPORTO DI GENOVA: TAMPONI RAPIDI PER I PASSEGGERI DIRETTI AD AMSTERDAM – Tutti i passeggeri in partenza per l’Olanda (sia per destinazione finale sia per scalo) devono avere con sé, al momento della partenza: un test Covid molecolare PCR effettuato nelle 72 ore antecedenti l’imbarco e un test Covid rapido, antigenico o molecolare, effettuato nelle 4 ore precedenti l’imbarco, con esito negativo. I test possono essere presentati in formato digitale. Il servizio di tamponi rapidi è disponibile per i passeggeri in partenza per Amsterdam presso il desk di Casa della Salute situato al piano partenze, fianco biglietteria. Il servizio è prenotabile online o al numero 0109641083. I passeggeri devono inoltre esibire un’autocertificazione di negatività. I passeggeri riceveranno il referto del tampone in formato digitale e/o cartaceo, su richiesta, pochi minuti dopo l’effettuazione del test. Si raccomanda ai passeggeri in partenza per Amsterdam con KLM che debbano eseguire il tampone nelle 4 ore precedenti la partenza di recarsi in aeroporto con il dovuto anticipo.

AIR FRANCE SIGLA L’11° THREE-YEAR AGREEMENT SULL’IMPIEGO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – Air France, impegnata da oltre 30 anni nell’inclusione dei lavoratori con disabilità, ha appena siglato il suo 11° accordo triennale con i sindacati a favore dell’occupazione e della sicurezza sul lavoro dei dipendenti con disabilità. Con questo nuovo accordo, Air France e le sue parti sociali riaffermano chiaramente il loro impegno a mantenere una politica ambiziosa per l’occupazione dei disabili nonostante l’attuale crisi sanitaria e il contesto economico. Patrice TIZON, EVP Human Resources, ha dichiarato: “Il tema della disabilità rimane una priorità e deve continuare a essere promosso come facciamo da oltre 30 anni, nonostante l’attuale crisi senza precedenti. Continueremo a essere pienamente impegnati, come durante l’ultimo accordo, con più di 80 nuovi dipendenti disabili assunti tra il 2018 e il 2020, più di 500 azioni per preservare la sicurezza del lavoro e oltre 20 milioni di euro di entrate generate ogni anno con l’Adapted Sector. Con questo nuovo accordo, le parti firmatarie hanno ribadito il loro impegno a promuovere l’accesso al lavoro per le persone con disabilità, a promuovere la diversità all’interno dell’azienda, riflettendo quella della società, e a promuovere le pari opportunità”. Recenti trattative con i sindacati hanno portato ad un accordo che prevede modifiche significative rispetto al precedente accordo. Nonostante il congelamento delle assunzioni esterne, i firmatari dell’accordo hanno voluto mantenere gli impegni a favore del reclutamento di persone con disabilità, con un target di 40 nuove assunzioni nell’arco dei tre anni dell’accordo tramite contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, work-study contracts, professional training contracts e stage.

WIZZ AIR AGGIUNGE 5 DESTINAZIONI LEISURE DA OSLO – Wizz Air ha annunciato oggi 5 nuove destinazioni di vacanza da Oslo Gardermoen a Chania (Grecia), Spalato (Croazia), Alicante e Gran Canaria (Spagna), Larnaca (Cipro). I posti per le nuove rotte possono già essere prenotati a partire dal 14 maggio 2021 su wizzair.com e sulla mobile app della compagnia aerea a partire da 279 NOK. Dall’inizio della stagione estiva i norvegesi potranno volare con Wizz Air verso queste destinazioni turistiche almeno due volte a settimana. Andras Rado, Senior Communications Manager di Wizz Air, afferma:“Sappiamo che la domanda per viaggiare nel soleggiato sud è più grande che mai. Per soddisfare questa esigenza, siamo lieti di offrire una serie di nuove rotte verso destinazioni che sappiamo essere le preferite dai norvegesi che cercano sole e sabbia sotto i piedi. Siamo lieti di offrire flessibilità ai nostri passeggeri e fornire opzioni che garantiscono che le modifiche al piano di viaggio possano essere apportate facilmente e rapidamente in qualsiasi momento, anche fino a 3 ore prima del volo”. Wizz Air ha aperto 12 nuove rotte nazionali in Norvegia nel 2020 e l’annuncio di oggi sostiene ulteriormente la dedizione a lungo termine della compagnia aerea per il mercato norvegese e per offrire collegamenti a tariffe basse ai suoi passeggeri, abbinati a un servizio a bordo di alta qualità.