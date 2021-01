easyJet: performance del primo trimestre in linea con le aspettative grazie alla continua disciplina e flessibilità

Nel corso della pandemia easyJet ha risposto in modo decisivo avendo ridotto i costi in tutte le aree dell’attività. “La performance finanziaria del primo trimestre di easyJet è stata in linea con le aspettative del management nonostante la maggiore incertezza dovuta al mutamento dell’ambiente che ha visto il rafforzamento delle restrizioni sui viaggi in tutta Europa. Queste restrizioni e la continua incertezza riguardo alla loro futura rimozione sono il principale motore della diminuzione della domanda dei clienti. Nonostante ciò, abbiamo mantenuto con successo il nostro focus disciplinato e un approccio agile per far corrispondere la capacità alla domanda disponibile, pur mantenendo un’elevata soddisfazione del cliente.

Una ricerca di easyJet condotta tra 5.000 consumatori europei tra l’8 e il 20 gennaio di quest’anno ha mostrato che il 65% prevede di effettuare una prenotazione di viaggio nel 2021. Manteniamo la flessibilità di accelerare rapidamente per catturare tale domanda”, afferma easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “La nostra performance nel periodo è stata in linea con le aspettative del management, nonostante l’introduzione di restrizioni più rigide. Abbiamo intrapreso le azioni giuste per emergere più snelli con una base di costi ridotti e il ridimensionamento dei vettori legacy negli aeroporti chiave fornirà ulteriori opportunità per easyJet. I nostri punti di forza principali rimangono inalterati dalla pandemia: abbiamo clienti fedeli che si fidano del nostro brand, un network senza pari, un rapporto qualità-prezzo e una posizione di leadership sulla sostenibilità, con un’elevata soddisfazione del cliente. La chiave per sbloccare i viaggi saranno i programmi di vaccinazione combinati con i governi, che rimuoveranno progressivamente le restrizioni. Nel frattempo, le nostre politiche flessibili leader del settore consentono ai clienti di pianificare e prenotare con fiducia”.

Il numero di passeggeri nel trimestre è diminuito dell’87% a 2,9 milioni, in linea con una diminuzione della capacità dell’82% a 4,4 milioni di posti, pari al 18% dei livelli di capacità del FY2019. Il load factor è diminuito di 26 punti percentuali, al 66%.

I ricavi totali del gruppo per il trimestre conclusosi il 31 dicembre 2020 sono diminuiti dell’88%, a 165 milioni di sterline. Le passenger revenue sono diminuite del 90% a 118 milioni di sterline e le ancillary revenue sono diminuite dell’84%, a 47 milioni di sterline.

La performance dei costi di easyJet per il trimestre è stata in linea con le aspettative. I costi principali del Gruppo, escluso il carburante, sono stati ridotti del 52% a valuta costante.

“Il programma di riduzione dei costi strutturali che abbiamo annunciato lo scorso anno, il più grande mai realizzato da easyJet, è sulla buona strada per raggiungere i nostri risparmi sui costi annuali. Ciò consentirà alla compagnia di uscire dalla pandemia in una posizione ancora più competitiva a lungo termine.

Come parte di questo programma di riduzione dei costi, easyJet ha avviato un processo di consultazione sulle proposte per ridurre il numero dei dipendenti fino al 30%, inclusa l’ottimizzazione della nostra rete e delle basi, il miglioramento della produttività e la promozione di metodi di lavoro più efficienti.

easyJet rimane estremamente disciplinata nel concentrarsi su voli redditizi. I nostri team operativi, finanziari e commerciali stanno eseguendo aggiornamenti dinamici della pianificazione, con un tempo di consegna da due a quattro settimane, al fine di sfruttare tutta la domanda disponibile. Manteniamo una notevole flessibilità operativa per catturare la domanda repressa e siamo in grado di accelerare rapidamente quando la domanda ritorna.

Vediamo una capacità significativa che lascia gli aeroporti primari in tutta Europa poiché i vettori tradizionali stanno riducendo drasticamente le loro operazioni a corto raggio. La concorrenza in basi come Parigi, Milano, Londra Gatwick e Ginevra dovrebbe diminuire. easyJet si trova in una posizione unica per rafforzare le sue posizioni in questi aeroporti primari.

easyJet ha annunciato a dicembre che intende espandere la sua base più grande, London Gatwick, con ulteriori aeromobili, nuove rotte e frequenze più elevate. Avendo recentemente ottenuto ulteriori slot in uno scambio con Norwegian, easyJet aumenterà la sua flotta a London Gatwick di altri quattro aeromobili per l’estate 2021. Questi aeromobili serviranno nuove rotte tra cui Aberdeen, Bilbao e Cagliari per la prossima estate, oltre a voli più frequenti su rotte nazionali e internazionali esistenti. easyJet ora prevede di offrire 107 destinazioni da Londra Gatwick in 28 paesi a partire dall’estate 2021 e 71 aerei basati.

Quest’estate easyJet aprirà basi stagionali a Malaga e Faro, in seguito al successo dell’apertura della base stagionale a Palma nel 2016. Ciò ci consentirà di aumentare la nostra portata nei principali mercati leisure gestendo al contempo la stagionalità”, prosegue la compagnia.

“I ricavi ancillari rappresentano una significativa opportunità per easyJet di aumentare i ricavi per posto e i margini nei prossimi anni. Oggi easyJet ha lanciato una nuova classe tariffaria chiamata Standard Plus, che rende più facile per i clienti acquistare un pacchetto che include Up front seat selection, accesso a easyJet Plus Bag Drop, Speedy Boarding, un cabin bag e un additional under seat cabin bag, in un facile step sul sito web. Avevamo identificato una lacuna nelle nostre attuali proposte in termini di offerte tariffarie e durante i test la nuova classe tariffaria ha aumentato significativamente i valori medi di prenotazione.

La nostra politica sul bagaglio a mano sta cambiando, con effetto da febbraio 2021. La possibilità di portare a bordo un bagaglio a mano di grandi dimensioni sarà abbinata agli Up front and Extra legroom seat. Seating and bag packages saranno gestiti attivamente e avranno un prezzo dinamico.

Come annunciato in precedenza, easyJet ha concordato con Airbus il differimento degli aeromobili dagli anni finanziari 2022, 2023 e 2024. Un totale di 22 aeromobili verrà spostato da FY2022-FY2024 a FY2027-FY2028. Inoltre, ci sarà uno spostamento di 15 date di consegna nel periodo FY2022-FY2024 per soddisfare più da vicino i requisiti stagionali previsti. Non vi è alcuna modifica al numero totale di ordini di aeromobili della famiglia Airbus A320 NEO in sospeso.

easyJet ha completato sale and leaseback transactions generando un ricavo di cassa lordo totale di 1,026 miliardi di dollari (circa 779 milioni di sterline) durante il primo trimestre.

easyJet ha annunciato questo mese il continuo rafforzamento della sua posizione di liquidità con la firma di una nuova linea di prestito a termine quinquennale di $1,87 miliardi (circa £1,4 miliardi) sottoscritta da un sindacato di banche e supportata da una garanzia parziale di UK Export Finance sotto il loro sistema di garanzia per lo sviluppo delle esportazioni.

Sulla base delle attuali restrizioni di viaggio nei mercati in cui operiamo, easyJet prevede di volare non più del 10% circa della Q2 2019 capacity per il secondo trimestre dell’anno finanziario 2021. In questa fase, dato il continuo livello di incertezza a breve termine, non sarebbe opportuno fornire ulteriori orientamenti finanziari per l’esercizio finanziario 2021.

easyJet era ben preparata e di conseguenza non ha avuto problemi operativi a seguito dell’entrata in vigore della Brexit”, conclude la compagnia.

(Ufficio Stampa easyJet)