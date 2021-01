News Brevi – 29.01.2021

BOMBARDIER CHIUDE LA VENDITA DEL TRANSPORTATION BUSINESS AD ALSTOM – Bombardier ha confermato la chiusura della vendita precedentemente annunciata del suo Transportation business ad Alstom. I proventi totali dopo la deduzione di debt-like items and transferred liabilities ammontano a $6,0 miliardi. Dopo aver dedotto la Caisse de dépôt et placement du Québec equity position di $2,5 miliardi, i costi di transazione e compreso l’impatto degli aggiustamenti di chiusura e gli obblighi relativi al raggiungimento di un saldo di cassa minimo presso Bombardier Transportation alla fine del 2020, Bombardier prevede proventi netti di circa $3,6 miliardi. I proventi netti includono circa 600 milioni di dollari di azioni Alstom, monetizzabili a partire dalla fine di aprile 2021. “Con questa transazione ora completata, Bombardier inizia un nuovo entusiasmante capitolo incentrato esclusivamente sulla progettazione, costruzione e assistenza dei migliori business jet del mondo”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier Inc. “Con un portafoglio di prodotti senza pari, un world class customer services network e dipendenti incredibilmente talentuosi, abbiamo una solida base su cui costruire, mentre utilizziamo i proventi della transazione per iniziare ad affrontare le nostre sfide di bilancio attraverso il rimborso del debito”. La Società intende impiegare i proventi disponibili dalla vendita di Transportation per il rimborso del debito e continua a valutare le strategie di riduzione del debito più efficienti. L’indebitamento netto pro-forma è di circa $4,7 miliardi, che include un debito a lungo termine di $10,1 miliardi, al netto di $1,8 miliardi di liquidità disponibile presso Bombardier Inc. (esclusa Transportation) al 31 dicembre 2020, e dei circa $3,6 miliardi di proventi della vendita di Transportation.

DELTA RICEVE IL “DIAMOND” RATING DA APEX E SIMPLIFLYNG – L’impegno di Delta nel mantenere i clienti e i dipendenti al sicuro durante la pandemia globale le ha fatto guadagnare il “Diamond” rating della Airline Passenger Experience Association (APEX) e SimpliFlying. È la certificazione di livello più alto per la pulizia e la sicurezza delle compagnie aeree, determinata dalle due organizzazioni attraverso un nuovo audit indipendente sulla sicurezza sanitaria in tutto il settore. “L’attenzione di Delta Air Lines sul miglioramento continuo della sicurezza sanitaria dei clienti è stata un fulgido esempio durante COVID-19”, ha affermato Joe Leader, CEO di APEX. Delta ha guidato il settore durante la pandemia COVID-19 nella protezione della salute di dipendenti e clienti. Nel 2020 Delta ha lanciato la prima Global Cleanliness organization della compagnia e ha messo in atto più di 100 livelli di protezione per garantire un’esperienza sicura, noti collettivamente come Delta CareStandard. Queste misure di sicurezza includono, tra le altre cose, il blocco dei posti centrali e la limitazione della capacità a bordo per i voli in partenza fino a marzo 2021, la richiesta di maschere durante il viaggio, la sanificazione regolare delle superfici ad alto contatto, i filtri HEPA a bordo. “Mantenere le nostre persone, i nostri clienti e le nostre comunità al sicuro non è mai stato così importante”, ha affermato Mike Medeiros, V.P. – Global Cleanliness. “Abbiamo grandi speranze che quest’anno le vaccinazioni limitino il virus, ma sappiamo che i prossimi mesi saranno difficili. Continueremo a concentrarci sui nostri protocolli di salute e sicurezza, sviluppati in collaborazione con partner come Mayo Clinic e RB, mentre approfondiamo la nostra presenza con un team di clean ambassadors negli aeroporti e implementiamo nuove innovazioni”. “Delta Air Lines ha alzato il livello della sicurezza sanitaria nel settore”, ha affermato Shashank Nigam, CEO di SimpliFlying. “L’adozione di tali misure di livello ospedaliero per garantire la sicurezza sanitaria contribuirà a rafforzare la fiducia tra i viaggiatori”.

SAAB: ORDINE PER DUE ULTERIORI FIREFIGHTING AIRCRAFT – L’ordine di marzo 2020 riguarda la capacità di combattere gli incendi con due bucketing aircraft ogni anno, dal 1 aprile al 30 settembre, fino al 2023. La Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) sta ora esercitando l’opzione nel contratto per altri due velivoli, a partire dalla 2021 fire season. Questa è una risorsa che sarà disponibile sia per la Svezia che per l’UE. Durante lo scorso anno, Saab ha stabilito capacità sotto forma di firefighting aircraft del tipo Air Tractor AT-802 F e pilot and technician skills, nonché permessi specifici per le operazioni. Durante l’estate, MSB ha deciso di schierare aerei e piloti Saab per combattere un totale di cinque diversi incendi boschivi. “Siamo orgogliosi di far parte del sistema di difesa nazionale svedese e non vediamo l’ora di espandere le nostre capacità antincendio con altri due velivoli e diversi piloti. Le risposte tempestive agli incendi boschivi sono importanti”, afferma Ellen Molin, head of Saab’s business area Support and Services. L’AT-802 F è un water-bombing aircraft che può rilasciare 35.000-50.000 litri di acqua all’ora. I firefighting aircraft saranno basati a Nyköping, dove Saab ha già aviation operations per aerial target services e supporto per la Swedish Coast Guard. Da Nyköping, l’aereo può raggiungere Copenaghen o la Finlandia orientale entro 2 ore. Se necessario, le risorse possono essere basate in un’altra posizione con risorse tecniche e di manutenzione avanzate.

ETHIOPIAN AIRLINES E CEMAIR SIGANO UN ACCORDO INTERLINE – Ethiopian Airlines e CemAir hanno iniziato a implementare un accordo interline che consente ai passeggeri di viaggiare senza interruzioni con un unico biglietto e a costi inferiori tra destinazioni all’interno delle reti dei vettori. Rahel Asefa, Vice Presidente Marketing di Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Nel nostro continuo sforzo di espandere il nostro servizio oltre la nostra vasta rete in Africa, siamo felici di aggiungere CemAir alla nostra lista di partner in crescita in Africa”. “Siamo orgogliosi della nostra partnership con Ethiopian Airlines, leader in Africa e una delle più grandi compagnie aeree globali”, ha dichiarato Miles van der Molen, CEO di CemAir. “Ethiopian è un partner forte e con i significativi cambiamenti nell’industria aerea sudafricana non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con loro mentre espandiamo la nostra rete sia a livello nazionale che internazionale”. Ha aggiunto: “I prossimi anni rappresentano un’opportunità senza precedenti nel settore e vediamo la nostra espansione futura strettamente legata al successo dei nostri partner”.

COVID TEST HOME-DELIVERY E EASY-UPLOAD DOCUMENTATION: NUOVI STRUMENTI PER I CLIENTI DELTA – Delta sta rendendo più facile per i clienti soddisfare le esigenze di viaggio in evoluzione con nuove opzioni di test e prevede di aggiungere nuove funzionalità alla sua crescente suite di strumenti digitali. Prossimamente i clienti negli Stati Uniti potranno acquistare i test COVID-19 a casa, con un test prima della partenza e un altro per soddisfare i requisiti di negatività prima del loro viaggio di ritorno negli U.S. Se non si vuole un at-home test, la COVID-19 testing locations page permette di trovare una testing location per il test di persona prima del viaggio. I clienti possono anche trovare un collegamento alla directory SkyTeam dei centri di test nei paesi serviti dalle compagnie aeree membri. A partire dai voli con ingresso negli Stati Uniti e in collaborazione con TrustAssure, i clienti saranno in grado di caricare e verificare direttamente i propri documenti al momento del check-in attraverso una nuova funzionalità disponibile tramite i canali Delta, come le pre-flight emails e Delta.com, per clienti la cui destinazione richiede un test COVID-19 negativo. Una schermata ‘Ready to Fly’ sui dispositivi mobili indicherà che il cliente ha fornito un test COVID verificato. Bill Lentsch, Chief Customer Experience Officer di Delta, afferma: “Dalla semplificazione dei test allo sviluppo di una suite integrata di strumenti su Delta.com, continuiamo a introdurre funzionalità aggiuntive intese a migliorare l’esperienza esistente e rafforzare la posizione della compagnia aerea come leader nel tracciare la ripresa globale”. I clienti Delta possono già utilizzare una gamma di soluzioni digitali che rendono i viaggi più facili da gestire, inclusa una mappa di viaggio interattiva che aiuta i clienti a pianificare e prenotare il loro prossimo viaggio con dettagli aggiornati sui requisiti di viaggio e le restrizioni della destinazione.

BOEING RICEVE UN RICNOSCIMENTO DAL SOUTH CAROLINA RACIAL JUSTICE NETWORK – Il South Carolina Racial Justice Network ha annunciato Boeing come destinatario del 2021 Martin Luther King Jr. Corporate Award. Il premio è stato consegnato ai rappresentanti di Boeing presso la South Carolina manufacturing facility in North Charleston, South Carolina. Nell’ambito del processo di selezione dei premi, Boeing ha rispettato le metriche di selezione chiave basate su diversi impegni, tra cui far crescere una forza lavoro diversificata e inclusiva, con programmi interni che forniscono opportunità di crescita personale e professionale; promuovere l’equità razziale e la giustizia sociale; partnership con Black colleges e università in South Carolina; l’impegno per far crescere l’equità nell’istruzione. “La nostra organizzazione è orgogliosa di presentare il nostro Martin Luther King Jr. Corporate Award a Boeing South Carolina”, afferma Elder James Johnson, president of South Carolina Racial Justice Network. “Boeing sta lavorando duramente per costruire un posto di lavoro e una comunità migliori. Li lodiamo per i loro sforzi e siamo orgogliosi di collaborare con loro”. “Siamo onorati di ricevere l’MLK Corporate Award dal Racial Justice Network, ed è nostra responsabilità condivisa continuare il lavoro di coloro che ci hanno preceduto. Anche se non siamo perfetti, Boeing si impegna ad affrontare il razzismo nella nostra comunità a testa alta e abbiamo tolleranza zero per esso tra la nostra forza lavoro”, ha affermato Lane Ballard, vice president and general manager of the 787 Program and Boeing South Carolina site leader. “Sia all’interno che all’esterno delle mura di Boeing, lavoriamo duramente per sostenere una forza lavoro diversificata che rifletta la vivacità e la diversità della Carolina del Sud”.

SWISS NOMINA IL NUOVO NUOVO HEAD OF NETWORK MANAGEMENT – Swiss International Air Lines (SWISS) ha nominato Benedikt Escher come nuovo Head of Network Management. Benedikt Escher, che ha 36 anni, assumerà le sue nuove funzioni il 1° febbraio. Riporterà direttamente al Chief Commercial Officer di SWISS, Tamur Goudarzi Pour, e all’interno di Lufthansa Group al Senior Vice President Network & Mobility Officer Heiko Reitz nella sua nuova veste. Benedikt Escher succede a Michael Trestl, che all’inizio di quest’anno è passato ad Austrian Airlines come Chief Commercial Officer. Benedikt Escher è entrato a far parte di SWISS come Head of Scheduling & Slot Management nel febbraio 2019. In questa veste è stato responsabile nel garantire orari di volo SWISS efficienti, competitivi e redditizi, ottimizzando l’uso delle risorse operative come la pianificazione della flotta e dell’equipaggio, la manutenzione degli aeromobili, servizi a terra e slot aeroportuali. Benedikt Escher in precedenza aveva trascorso circa cinque anni come network planning and development presso Edelweiss Air. “Sono lieto che, in Benedikt Escher, abbiamo reclutato un network specialist così abile ed esperto dai nostri stessi ranghi”, afferma Tamur Goudarzi Pour, Chief Commercial Officer, SWISS. “Nella sua attuale funzione, Benedikt Escher ha fatto un uso ottimale di tutte le risorse necessarie per garantire operazioni di volo fluide e robuste, e lo ha fatto in condizioni altamente impegnative e in continua evoluzione. Gli auguro ogni ulteriore successo e soddisfazione nella sua nuova funzione”.