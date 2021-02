News Brevi – 02.02.2021

RYANAIR: IL TRAFFICO NEL MESE DI GENNAIO 2021 – Ryanair Holdings ha rilasciato i dati di traffico del mese di gennaio 2021. A gennaio Ryanair Group ha trasportato 1,3 milioni di passeggeri (10,8 milioni a gennaio 2020, -88%). Come dato Rolling Annual, Ryanair Group ha trasportato 42,6 milioni di passeggeri con un load factor del 78% (152,9 milioni lo scorso anno, -72%). Ryanair ha operato circa il 15% del normale schedule di gennaio, con un load factor del 69%.

NUOVO INTRATTENIMENTO A BORDO PER DELTA AIR LINES – Anche se la salute e la sicurezza continuano ad essere la massima priorità di Delta, la compagnia aerea rimane concentrata nel rendere il tempo a bordo piacevole e ben speso. Ecco perché Delta sta lanciando una suite completamente nuova di contenuti di intrattenimento in volo su Delta Studio, con film e programmi TV di successo. “Dal momento in cui un cliente sale a bordo, vogliamo che abbia un’esperienza straordinaria e le opzioni di intrattenimento ne sono una parte fondamentale”, ha affermato Ekrem Dimbiloglu, Director of Brand Experience – In-Flight Entertainment & Wi-Fi. I nuovi contenuti, il cui caricamento è iniziato a gennaio, segneranno il primo aggiornamento di Delta da quando la pandemia COVID-19 ha costretto la compagnia aerea a sospendere il caricamento di nuovi contenuti nell’aprile 2020. Delta metterà anche in luce due nuove collezioni per celebrare il Black History Month. Tra questi ci sono documentari che offrono agli spettatori una comprensione più profonda. L’attenzione di Delta nell’offrire un ottimo intrattenimento in volo è rafforzata dal suo impegno leader del settore nell’aggiunta di seatback screens nella sua flotta. L’intera mainline fleet della compagnia aerea, esclusi i 717, è ora dotata di seatback entertainment. Nel 2019, Delta Flight Products, consociata interamente controllata da Delta, ha avviato l’installazione del primo wireless seatback in-flight entertainment system su aeromobili selezionati.

SAS ANNUAL AND SUSTAINABILITY REPORT – FY2020 – In un Board meeting di SAS AB, è stato presentato e approvato il November 2019-October 2020 Annual and Sustainability Report per SAS Group e la sua parent company SAS AB. L’Annual Report è ora disponibile su www.sasgroup.net nella sezione Investor Relations. Il Board of Directors propone all’Assemblea Generale 2021 che nessun dividendo sia pagato ai detentori di azioni ordinarie di SAS AB per l’anno fiscale 2020. A parte questo, la relazione non contiene alcuna nuova informazione sostanziale che non sia già stata divulgata dai report di fine anno di SAS.

QATAR AIRWAYS ACCOGLIE I TEAM DELLA FIFA CLUB WORLD CUP 2020TM – Qatar Airways è Official Airline Partner della FIFA Club World Cup™, ospitata in Qatar per il secondo anno consecutivo, dal 4 all’11 febbraio 2021. Alla luce della pandemia COVID-19, il torneo sarà organizzato secondo le linee guida di sicurezza richieste dalla FIFA per tutelare la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte nella competizione. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Mentre guadagniamo slancio verso la FIFA World Cup Qatar 2022™, siamo lieti di essere coinvolti come compagnia aerea ufficiale che riunisce i migliori club di ogni continente, dove il Qatar sarà ancora una volta il palcoscenico della FIFA Club World Cup Qatar 2020™. In qualità di vettore nazionale dello Stato del Qatar, non vediamo l’ora di accogliere squadre di calcio di livello mondiale che uniranno i fan che guardano da tutto il mondo”. Oltre ad essere Official Airline Partner of FIFA, le sponsorizzazioni di Qatar Airways includono Al Sadd SC, AS Roma, Boca Juniors, FC Bayern München, K.A.S. Eupen e Paris Saint-Germain. A novembre 2020 Qatar Airways ha presentato un Boeing 777 dipinto con la FIFA World Cup Qatar 2022™ livery, per celebrare i due anni dall’inizio del torneo, il 21 novembre 2022. Altri aeromobili della flotta Qatar Airways presenteranno la FIFA World Cup Qatar 2022™ livery e visiteranno diverse destinazioni del network.

AMERICAN ALLINEA I SUOI REQUISITI SULLE MASCHERE ALLE DIRETTIVE FEDERALI – American Airlines sta aggiornando il suo requisito riguardo le maschere per allinearsi alle direttive dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e della Transportation Security Administration, in conformità con un ordine esecutivo della Casa Bianca sulla sicurezza coronavirus (COVID-19) durante il viaggio. A partire da domani, il governo degli Stati Uniti imporrà che le maschere siano indossate durante i viaggi sui mezzi pubblici, inclusi gli aerei e negli aeroporti. “Il nostro requisito è stato e continuerà a essere una componente fondamentale del nostro impegno globale per proteggere la salute e il benessere dei nostri clienti e dei membri del team durante la pandemia”, ha affermato David Seymour, Chief Operating Officer di American. “Questo mandato federale fornirà ulteriore supporto ai membri dell’equipaggio che stanno lavorando diligentemente per far rispettare la nostra politica e rafforzare ulteriormente la sicurezza dei viaggi aerei durante COVID-19”. Come prima, i clienti sono tenuti a indossare maschere per tutta la durata del viaggio, anche in aeroporto e a bordo dell’aeromobile. I bambini di età inferiore ai due anni continueranno a essere esentati dal requisito della maschera. A partire dal 2 febbraio 2021, American chiederà ai clienti con disabilità che non sono in grado di indossare una maschera di informare il team di assistenza speciale della compagnia aerea almeno 72 ore prima della partenza per richiedere un’esenzione dall’obbligo. Le esenzioni richiederanno la documentazione di un operatore sanitario autorizzato, nonché la prova di un test COVID-19 negativo eseguito entro tre giorni di calendario dalla partenza o la prova del recupero da COVID-19. Inoltre, American aggiornerà le sue linee guida per i tipi di maschere accettabili. Coerentemente con le direttive del governo degli Stati Uniti, alle persone che si rifiutano di indossare una maschera potrebbe essere negato l’imbarco, inoltre potrebbero essere rimosse dall’aereo o soggette a sanzioni ai sensi della legge federale, oltre a essere escluse da viaggi futuri con American.

DELTA: LE MASCHERE PER IL VISO SONO ORA UN REQUISITO FEDERALE – A partire da martedì 2 febbraio, indossare una maschera o una copertura per il viso negli aeroporti e sugli aerei diventerà legge federale. Ciò è avvenuto dopo che venerdì i Centers for Disease Control and Prevention hanno emesso un ordine di indossare la maschera che si basa su un ordine esecutivo emesso a gennaio dal presidente Joe Biden. Il nuovo mandato verrà applicato tramite una Direttiva sulla sicurezza emessa dalla Transportation Security Administration e si applicherà a clienti e dipendenti. “Il rifiuto di indossare una maschera a bordo degli aeromobili Delta e durante tutto viaggio può comportare il rifiuto di imbarco, la rimozione dall’aereo e persino sanzioni civili ai sensi della legge federale”, ha affermato David Garrison, S.V.P. – Corporate Safety, Security & Compliance. “Questo nuovo mandato sulle maschere è una gradita direttiva del CDC e fornirà il supporto necessario alla politica di Delta sull’uso delle maschere, in vigore da maggio dello scorso anno”. L’ordine del CDC prevede esenzioni limitate per le persone con disabilità e per i bambini di età inferiore a 2 anni. Il mandato federale verrà comunicato ai clienti utilizzando gli stessi canali utilizzati per condividere le modifiche al servizio durante la pandemia COVID-19. Delta.com, le e-mail pre-volo e le notifiche push dell’app Fly Delta serviranno come promemoria prima di recarsi in aeroporto.

AIRBUS: CONTRATTO DALL’ESA PER ULTERIORI TRE EUROPEAN SERVICE MODULES (EMS) – L’European Space Agency (ESA) ha firmato un ulteriore contratto con Airbus per la costruzione di altri tre European Service Modules (ESM) per Orion, l’American crewed spacecraft per il programma Artemis. Con questi moduli aggiuntivi, l’ESA garantisce continuità nel NASA Artemis programme, oltre i tre moduli che sono già sotto contratto con Airbus. L’European Service Module verrà utilizzato per portare gli astronauti sulla Luna. In qualità di powerhouse del nuovo Orion spacecraft per le missioni Artemis della NASA, fornirà funzioni critiche come il propulsion system per portare gli astronauti sulla Luna e i materiali di consumo di cui gli astronauti hanno bisogno per sopravvivere. “L’Europa è entrata in un nuovo decennio di esplorazione. Costruire sei Orion European Service Modules è un’impresa come nessun’altra. Airbus ha alcune delle migliori menti del mondo nell’esplorazione spaziale che lavorano su questo veicolo fenomenale e questo nuovo accordo faciliterà molte future missioni sulla Luna attraverso partnership internazionali”, ha affermato Andreas Hammer, Head of Space Exploration di Airbus. L’ESM è di forma cilindrica e ha un diametro e un’altezza di circa quattro metri. Dispone di quattro pannelli solari (19 metri di diametro quando aperti). Le 8,6 tonnellate di carburante del modulo di servizio possono alimentare un motore principale e 32 propulsori più piccoli. L’ESM pesa poco più di 13 tonnellate. Oltre alla sua funzione di principale sistema di propulsione per la navicella Orion, l’ESM sarà responsabile delle manovre orbitali e del controllo della posizione. Fornisce inoltre all’equipaggio gli elementi centrali del supporto vitale come l’acqua e l’ossigeno e regola il controllo termico mentre è collegato al crew module. Gli ESM annunciati oggi saranno utilizzati per le missioni Artemis IV-VI, le prime due delle quali fanno parte del contributo europeo al Gateway internazionale previsto per essere assemblato a partire dal 2024 in un’orbita lunare.