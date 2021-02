SWISS riduce temporaneamente le sue operazioni a Ginevra al minimo assoluto

Swiss International Air Lines (SWISS) sta temporaneamente riducendo le sue operazioni di volo già ridimensionate a Ginevra al minimo assoluto fino alla fine di febbraio, con effetto da oggi (lunedì 1 febbraio), in considerazione delle restrizioni di viaggio più severe annunciate dal governo svizzero. L’azione viene intrapresa perché gli SWISS Geneva services sono operazioni point-to-point che non generano ulteriori business attraverso una feeder function (come nel caso dell’hub di Zurigo di SWISS). Inoltre, l’aeroporto di Ginevra attualmente non dispone di strutture per i test sui viaggiatori. I 13 servizi settimanali tra Ginevra e l’hub di Zurigo di SWISS continueranno a operare, così come le sette frequenze settimanali tra Ginevra e l’hub di Francoforte di Lufthansa. SWISS continuerà quindi a mantenere la Svizzera occidentale collegata alla sua rete di collegamenti globale in questi tempi ancora difficili.

SWISS resta pienamente impegnata nella sua strategia a lungo termine di mantenere una forte presenza a Ginevra e di espandere ulteriormente la sua attuale gamma di servizi point-to-point. “Ginevra è e rimane un luogo estremamente importante per noi”, conferma il CEO di SWISS, Dieter Vranckx. “Non appena le condizioni lo consentiranno e la domanda di viaggi aerei tornerà, amplieremo costantemente i nostri servizi da Ginevra, così come faremo anche da Zurigo”.

Molti dei servizi SWISS a corto e lungo raggio attualmente offerti da e per Zurigo possono continuare a essere operati, in considerazione della loro feeder function e/o del loro ruolo nel cargo. Ma anche in questo caso la gamma di voli già notevolmente ridotta viene ulteriormente ridotta a partire dal 1° febbraio. Di conseguenza, SWISS opererà solo circa il 10% dei servizi a febbraio forniti nel 2019.

I viaggiatori il cui volo è stato cancellato a causa di questi sviluppi possono riprenotare gratuitamente o ottenere il rimborso del prezzo del biglietto.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)