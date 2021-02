IATA: il 2020 è il peggior anno nella storia per l’Air Travel Demand

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato i full-year global passenger traffic results per il 2020, che mostrano che la domanda (in revenue passenger kilometers o RPK) è diminuita del 65,9% rispetto all’intero 2019, di gran lunga il calo di traffico più netto nella storia dell’aviazione. Inoltre, le forward bookings sono in netto calo dalla fine di dicembre.

L’international passenger demand nel 2020 è stata del 75,6% inferiore ai livelli del 2019. La capacità (misurata in available seat kilometers o ASK) è diminuita del 68,1% e il load factor è sceso di 19,2 punti percentuali, al 62,8%.

La domestic demand nel 2020 è diminuita del 48,8% rispetto al 2019. La capacità si è contratta del 35,7% e il load factor è sceso di 17 punti percentuali, al 66,6%.

Il traffico totale a dicembre 2020 è stato inferiore del 69,7% rispetto allo stesso mese del 2019, leggermente migliorato dalla contrazione del 70,4% di novembre. La capacità è diminuita del 56,7% e il load factor è sceso di 24,6 punti percentuali, al 57,5%.

Le prenotazioni per viaggi futuri effettuate a gennaio 2021 sono diminuite del 70% rispetto a un anno fa, esercitando ulteriore pressione sulle posizioni di cassa delle compagnie aeree e influendo potenzialmente sui tempi della ripresa prevista.

“Lo IATA baseline forecast per il 2021 prevede un miglioramento del 50,4% sulla domanda del 2020, che porterebbe il settore al 50,6% dei livelli del 2019. Sebbene questa visione rimanga invariata, esiste un grave rischio di ribasso se persisteranno restrizioni di viaggio più severe in risposta a nuove varianti. Se un tale scenario si concretizzasse, il miglioramento della domanda potrebbe essere limitato a solo il 13% rispetto ai livelli del 2020, lasciando il settore al 38% dei livelli del 2019”, afferma IATA.

“L’anno scorso è stata una catastrofe. Non c’è altro modo per descriverlo. La ripresa nella stagione estiva dell’emisfero settentrionale si è arrestata in autunno e la situazione è peggiorata drammaticamente durante le festività di fine anno, poiché sono state imposte restrizioni di viaggio più severe di fronte a nuovi focolai e nuovi ceppi di COVID-19”, ha affermato Alexandre de Juniac, IATA’s Director General and CEO.

International Passenger Markets

Il full-year traffic delle compagnie dell’Asia-Pacifico è crollato dell’80,3% nel 2020 rispetto al 2019, il calo più profondo per qualsiasi regione. È inoltre sceso del 94,7% nel mese di dicembre a causa di blocchi più severi, poco variato da un calo del 95% a novembre. La capacità nell’intero anno è diminuita del 74,1% rispetto al 2019. Il load factor è sceso di 19,5 punti percentuali, al 61,4%.

I vettori europei hanno registrato un calo del traffico del 73,7% nel 2020 rispetto al 2019. La capacità è diminuita del 66,3% e il load factor è diminuito di 18,8 punti percentuali, al 66,8%. Per il mese di dicembre, il traffico è diminuito dell’82,3% rispetto a dicembre 2019, in aumento rispetto all’87% year-to-year decline a novembre, riflettendo lo slancio pre-festivo, che è stato invertito verso la fine del mese.

La annual passenger demand per le compagnie aeree del Medio Oriente nel 2020 è stata del 72,9% inferiore al 2019. La capacità annuale è diminuita del 63,9% e il load factor è crollato di 18,9 punti percentuali, al 57,3%. Il traffico di dicembre è diminuito dell’82,6% rispetto a dicembre 2019, migliorato da un calo dell’86,1% a novembre.

Il traffico per l’intero anno delle compagnie aeree nordamericane è diminuito del 75,4% rispetto al 2019. La capacità è scesa del 65,5% e il load factor è sceso di 23,9 punti percentuali, al 60,1%. La domanda a dicembre è diminuita del 79,6% rispetto allo stesso mese di un anno fa, con un aumento rispetto al calo dell’82,8% a novembre, che riflette un aumento per le festività.

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un calo del traffico del 71,8% rispetto al 2019, rendendola la regione con le migliori performance dopo l’Africa. La capacità è diminuita del 67,7% e il load factor è sceso di 10,4 punti percentuali, al 72,4%, di gran lunga il più alto tra le regioni. Il traffico è diminuito del 76,2% per il mese di dicembre rispetto a dicembre 2019, migliorato da un calo del 78,7% a novembre.

Il traffico delle compagnie aeree africane è diminuito del 69,8% lo scorso anno rispetto al 2019, la migliore performance tra le regioni. La capacità è scesa del 61,5% e il load factor è sceso di 15,4 punti percentuali, al 55,9%, il più basso tra le regioni. La domanda per il mese di dicembre è stata inferiore del 68,8% rispetto a un anno fa, era diminuita del 75,8% a novembre. I vettori nella regione hanno beneficiato di restrizioni ai viaggi internazionali un po’ meno severe rispetto al resto del mondo.

Domestic Passenger Markets

Il domestic passenger traffic in Cina è diminuito del 30,8% nel 2020 rispetto al 2019. E’ inoltre calato del 7,6% nel mese di dicembre rispetto a dicembre di un anno fa, in peggioramento rispetto a un calo del 6,3% a novembre a causa di nuovi focolai e conseguenti restrizioni.

Il domestic traffic in Russia è diminuito del 23,5% per l’intero anno, il 12% per il mese di dicembre, migliorato rispetto a un calo del 23% a novembre. I risultati dell’intero anno sono stati sostenuti dal boom del turismo interno durante l’estate e dal calo delle tariffe.

“L’ottimismo sul fatto che l’arrivo e la distribuzione iniziale dei vaccini avrebbe portato a un pronto e ordinato ripristino dei viaggi aerei globali è stato deluso di fronte a nuovi focolai e nuove mutazioni della malattia. Il mondo è più bloccato oggi che in qualsiasi momento negli ultimi 12 mesi e i passeggeri devono affrontare una serie sconcertante di restrizioni di viaggio in rapida evoluzione e non coordinate a livello globale. Esortiamo i governi a collaborare con l’industria per sviluppare gli standard per vaccinazione, test e convalida, che consentano ai governi di avere fiducia che i confini possano riaprirsi e che i viaggi aerei internazionali possano riprendere una volta neutralizzata la minaccia del virus. Il Travel Pass IATA aiuterà questo processo, fornendo ai passeggeri un’app per gestire in modo semplice e sicuro i propri viaggi in linea con i requisiti governativi per i test COVID-19 o le informazioni sulla vaccinazione. Nel frattempo, l’industria del trasporto aereo richiederà un sostegno finanziario continuo da parte dei governi per restare redditizia”, ha affermato de Juniac.

