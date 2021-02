GE Aviation collabora con Etihad Airways per il rivoluzionario GE 360 Foam Wash Jet Engine Cleaning System

GE Aviation ed Etihad Airways hanno collaborato per il lancio del GE 360 Foam Wash, un rivoluzionario jet engine cleaning system che ottimizza le performance dei motori GE90 e GEnx-1B di Etihad sulle sue Boeing 777 and 787 fleets.

Lavorando con Etihad come launch partner per l’Etihad Greenliner programme per innovare, sviluppare e testare aviation decarbonization technologies, GE ha assegnato licenze tecniche a Etihad per utilizzare il brevettato 360 Foam Wash system sui suoi motori GE90 e GEnx-1B. Queste licenze tecniche consentono a Etihad Airways di eseguire engine foam wash sulla sua flotta di aeromobili 777 e 787 internamente.

360 Foam Wash di GE è un’alternativa al metodo di lavaggio con acqua e ripristina le performance del motore portando a una riduzione del consumo di carburante. Il processo prevede l’iniezione di una soluzione brevettata appositamente formulata che rimuove la polvere e le particelle di sporco nel motore. Il sistema è autonomo, quindi può essere utilizzato all’interno di hangar di manutenzione o all’aperto.

Come una delle prime compagnie aeree a collaborare con GE nello sviluppo del 360 Foam Wash, Etihad ha segnato diverse pietre miliari nel progresso della tecnologia. Etihad è la prima compagnia aerea a: testare il GE Foam Wash con un GE90 engine on wing; ricevere una GE90 Foam Wash license; ricevere licenze per multiple GE engine programs (GE90 and GEnx).

La collaborazione della compagnia aerea nel trial process è stata importante per lo sviluppo del prodotto, contribuendo alla raccolta e all’analisi dei dati da parte di GE, migliorando l’affidabilità del 360 Foam Wash equipment.

“GE Aviation condivide con il team di Etihad Airways l’impegno a sviluppare soluzioni innovative per la manutenzione dei motori degli aeromobili”, ha affermato Jean Lydon-Rodgers, Vice President and General Manager of GE Aviation’s After Market Strategic Solutions. “Stiamo imparando di più su come operano i nostri motori e su come rispondono in ambienti caldi e ostili, ed il nostro rapporto di lunga data con Etihad è stato parte integrante di questo processo. La ricerca che ha portato alla produzione del GE’s 360 Foam Wash ne è un fulgido esempio”.

Durante i technology trials con i suoi motori GE90 e GEnx, la foam wash solution ha consentito a Etihad di migliorare le engine performance riducendo l’accumulo di depositi nel motore, abbassando le engine exhaust temperatures e migliorando l’engine compressor efficiency. Questi miglioramenti hanno portato a una riduzione del consumo di carburante e ad un aumento dell’engine time on wing.

Paul Kear, Senior Vice President Technical, Etihad Airways, ha dichiarato: “La nostra partnership con GE attraverso il programma Etihad Greenliner è un ottimo esempio di collaborazione industriale che avrà un impatto significativo sull’efficienza di Etihad e fornirà un caso di studio per il settore più ampio. Solo fino al 2021, prevediamo di realizzare significativi risparmi di carburante e una riduzione di oltre 7.000 tonnellate di CO2 per le flotte di motori GEnx-1B e GE90 combinate, rispetto ai metodi di lavaggio con acqua. Questo è solo un esempio di come Etihad e GE possano lavorare insieme per migliorare la fuel efficiency dei motori che alimentano la spina dorsale della nostra flotta.

L’impegno a lungo termine di Etihad per net zero CO2 emissions entro il 2050 può essere raggiunto solo lavorando con partner di tutto il settore per sfruttare l’innovazione e sviluppare nuove tecnologie che forniranno vantaggi reali e incrementali, con un impatto misurabile sulle emissioni. Mentre guardiamo al resto del 2021, c’è il potenziale per espandere l’ambito della collaborazione per i nostri obiettivi di sostenibilità condivisi”.

Attraverso il programma Greenliner, Etihad collabora con leader del settore, tra cui Boeing e GE, in una ‘eco partnership’ unica nel suo genere, utilizzando uno specially-themed Boeing 787 Dreamliner dotato di motori GEnx per testare prodotti, procedure e iniziative progettate per ridurre le emissioni di carbonio della sua flotta 787.

(Ufficio Stampa GE Aviation – Etihad Airways)