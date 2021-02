News Brevi – 04.02.2021

WIZZ AIR ANNUNCIA UNA DOPPIA PROMOZIONE: 20% DI SCONTO SU VOLI SELEZIONATI + 20% DI SCONTO SU WIZZ FLEX – Wizz Air continua a proporre soluzioni di viaggio convenienti. La compagnia oggi offre ai suoi passeggeri uno sconto del 20% su voli selezionati e uno sconto del 20% sul servizio WIZZ Flex. La promozione si applica a qualsiasi cliente per tutte le prenotazioni effettuate online su wizzair.com o tramite la mobile app. Questa promozione è valida oggi, 4 febbraio 2021, dalle 00.00 alle 23.59 CET e offre la migliore opportunità per prenotare voli per destinazioni estive. I passeggeri possono facilmente controllare dove possono viaggiare e le relative restrizioni di viaggio grazie alla WIZZ interactive travel planning map. Lo sconto del 20% si applica alla tariffa WIZZ Flex solo se si acquista il servizio WIZZ Flex come parte di una nuova prenotazione di volo. Wizz Air incoraggia i clienti ad aggiungere WIZZ Flex. In questo modo i passeggeri potranno essere certi che se le circostanze cambiassero, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta. In caso di prenotazioni influenzate dalla cancellazione del volo, i passeggeri potranno scegliere di riprenotare per un altro volo o ricevere il 120% della tariffa originale in WIZZ credit sul proprio conto WIZZ, con l’importo da utilizzare nei 24 mesi successivi per l’acquisto di prodotti e servizi Wizz Air o optare per un rimborso in denaro, nel modo in cui è stato effettuato il pagamento originale, e verranno informati sui passaggi necessari per un bonifico bancario o un trasferimento su una carta bancaria in un’e-mail separata. In questo caso, i clienti avranno diritto solo al 100% della tariffa originale.

NORWEGIAN: LA PANDEMIA INFLUENZA PESANTEMENTE IL TRAFFICO A GENNAIO – I dati sul traffico di Norwegian per gennaio sono fortemente influenzati dalla minore domanda causata dalle continue restrizioni ai viaggi in tutta Europa. A gennaio, 74.224 clienti hanno volato con Norwegian, una diminuzione del 96% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La capacità (in ASK) è diminuita del 98% e il traffico passeggeri totale (in RPK) è diminuito del 99%. Il load factor è stato del 35,9%, in calo di 45 punti percentuali. Jacob Schram, CEO di Norwegian, ha dichiarato: “La pandemia continua ad avere un impatto negativo sulla nostra attività poiché restano le restrizioni di viaggio. Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per uscirne come una compagnia aerea più forte e competitiva e non vediamo l’ora di accogliere più clienti a bordo non appena le restrizioni di viaggio verranno eliminate”. Norwegian ha operato in media otto aeromobili a gennaio, principalmente su rotte domestiche in Norvegia. La compagnia ha operato il 96,8% dei suoi scheduled flights a gennaio, di cui il 90,4% è partito in orario.

LA PRATT & WHITNEY RUNWAY DIVENTA IL PIU’ GRANDE VACCINATION SITE IN CONNECTICUT – Nuovo utilizzo per la pista non più utilizzata nel Pratt & Whitney campus in East Hartford, Connecticut. La long-retired runway, che una volta ha contribuito a sviluppare i motori, è ora il più grande sito di vaccinazione COVID-19 nello stato del Connecticut. Questa 10-lane, drive-thru clinic è un faro di speranza per i residenti dello stato, offrendo un futuro più sano e più sicuro per tutti, poiché le vaccinazioni svolgono un ruolo vitale nel tenere sotto controllo la pandemia. Quando il sito raggiungerà la piena velocità, Community Health Center, Inc. somministrerà fino a 10.000 dosi di vaccino Pfizer a settimana nel sito di Pratt & Whitney. Tutte le vaccinazioni in Connecticut sono solo su appuntamento. “Vaccinare il maggior numero possibile, nel modo più efficiente possibile, è la chiave per porre fine alla pandemia qui in Connecticut e in tutto il mondo”, ha affermato Chris Calio, presidente di Pratt & Whitney. “Noi di Pratt & Whitney siamo felici di poter assistere in questo sforzo cruciale per aiutare la città di East Hartford e lo stato del Connecticut a rendere disponibile il vaccino”. Lo stato stima che 1,3 milioni dei suoi 3,5 milioni di residenti siano idonei per la prossima fase di distribuzione del vaccino. Più di 150.000 persone sono state vaccinate nella prima fase. I programmi di vaccinazione COVID-19 sono gestiti a livello statale e le forniture di vaccini e i piani di distribuzione variano da stato a stato.

IL SISTEMA RADIO HF DI LEONARDO SALE A BORDO DELLA FLOTTA DI VELIVOLI E-2D – Leonardo si è aggiudicata un contratto da parte di Northrop Grumman per fornire il suo nuovo sistema radio ad alta frequenza (HF) SRT-400 alla flotta di velivoli di sorveglianza E-2D Advanced Hawkeye della Marina statunitense. Leonardo è impegnata da decenni nello sviluppo e nella produzione di sistemi radio HF per applicazioni airborne. L’esperienza dell’azienda risale agli anni ’70, con la vendita a clienti di tutto il mondo di migliaia di prodotti della precedente generazione RT-170 (170W), RT-270 (200W) e RT-470 (400W). L’estensiva attività di ricerca e sviluppo nel campo dei dispositivi radio ad alta frequenza per piattaforme aeree ha portato alla progettazione e produzione del Single Side Band SRT-400, sistema HF allo stato dell’arte, disponibile sia per velivoli ad ala fissa sia rotante. La tecnologia di Leonardo diminuisce il consumo di energia di trasmissione del segnale (TX) di oltre il 40% rispetto ai design precedenti, riducendo la dissipazione del calore e migliorando notevolmente l’affidabilità. Entrambi i trasmettitori si possono interfacciare con più unità ATU (Antenna Tuning Units) corrispondenti a tutti i tipi di antenne esistenti. L’SRT-400 e la sua versione a più bassa potenza, l’SRT-200, combinano alta flessibilità e operazioni semplificate in un pacchetto di peso e dimensioni ridotti, ottenuto grazie a un design elettrico e meccanico innovativo. Le varianti dell’E-2 Hawkeye sono operative dall’inizio degli anni ’60. Il velivolo fornisce funzioni aviotrasportate di early warning e comando e controllo da nave o da terra in ogni condizione meteorologica, rilevando e tracciando obiettivi a grandi distanze in acque profonde, zone costiere e su terra.

ANA: MODIFICHE TEMPORANEE AL SERIVZIO – All Nippon Airways (ANA) cambierà temporaneamente le frequenze di volo per selezionate città a causa delle modifiche alle misure di quarantena recentemente istituite e della tendenza della domanda passeggeri. La compagnia ha modificato i suoi orari da febbraio a marzo per rotte selezionate. ANA continuerà a monitorare le restrizioni e le linee guida sulla quarantena, nonché le tendenze della domanda e la redditività dei viaggi, decidendo la frequenza dei voli e la ripresa di determinate rotte. Inoltre, ANA aderirà agli standard e ai protocolli stabiliti da “ANA Care Promise”, l’iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei. ANA continuerà a monitorare da vicino la situazione e adotterà le azioni appropriate quando necessario per fornire un ambiente pulito, sicuro e confortevole per i clienti e dipendenti. Per ulteriori informazioni: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

GULFSTREAM AMPLIA LA COMPLETION FACILITY AD APPLETON – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi che amplierà e rinnoverà le sue Appleton, Wisconsin, facility completions operations, migliorando ulteriormente la creazione e l’installazione dei pluripremiati interni dei velivoli Gulfstream. L’espansione alla fine creerà più di 200 nuovi posti di lavoro. “Questa espansione è un altro sforzo nel nostro piano a lungo termine per aggiornare e modernizzare le Gulfstream facilities, per supportare ulteriormente i nostri clienti”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Il miglioramento delle Appleton completions operations è in linea con la cultura del miglioramento continuo di Gulfstream e consentirà agli artigiani che creano gli interni dei pluripremiati aeromobili Gulfstream di sfruttare l’eccellenza che già offrono”. Le Appleton completions hangar expansion and renovation fanno parte di una partnership con Appleton International Airport (ATW) e aumenteranno lo spazio attuale di oltre 13.000 piedi quadrati, portando lo spazio totale a 126.500 piedi quadrati. Il progetto arricchirà sicurezza, qualità ed efficienza e include: upgraded furniture finishing shop per ospitare gli artigiani di Gulfstream e gli arredi fatti a mano che realizzano per ogni customer aircraft; consolidated completions backshops per migliorare l’efficienza del flusso di lavoro; funzionalità di spedizione e ricezione migliorate per aumentare la sicurezza, la capacità e l’efficienza; upgraded HVAC systems per operazioni più sostenibili. Il progetto dovrebbe essere completato nel terzo trimestre del 2021 e integra l’espansione della vicina Gulfstream Customer Support maintenance, repair and overhaul facility nel 2019.

ROLLS-ROYCE: ACCORDO PER LA VENDITA DI BERGEN ENGINE A TMH GROUP – Rolls-Royce ha firmato un accordo per la vendita del Bergen Engines medium speed gas and diesel engines business a TMH International, international branch of TMH Group, per un ricavo netto di circa 150 milioni di euro. TMH Group, con sede in Russia, è una società di ingegneria leader nelle rail transport technologies e il quarto fornitore mondiale di materiale rotabile ferroviario. L’acquisizione di Bergen Engines, con sede a Bergen, Norvegia, fa parte della strategia di TMH per diversificare le proprie attività commerciali, espandere il proprio portafoglio di prodotti e la presenza internazionale. Bergen Engines sarà gestita come attività autonoma da TMH International, con sede in Svizzera. TMH International opera già in Argentina, Cuba, Egitto, Germania, Ungheria, Israele e Sud Africa. L’accordo segue una revisione strategica da parte di Rolls-Royce di Bergen Engines annunciata a febbraio 2020. Warren East, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “Riteniamo che questo accordo sia un buon risultato per l’attività di Bergen Engines e per il suo personale. La vendita di Bergen Engines fa parte della nostra continua valutazione del portafoglio per creare un gruppo più semplice e più mirato e contribuisce al nostro obiettivo di generare almeno 2 miliardi di sterline dalle cessioni, come annunciato ad agosto”. Bergen Engines fa parte di Rolls-Royce dal 1999 e ha circa 950 dipendenti, la maggioranza con sede a Bergen, Norvegia. Nel 2019 l’attività ha generato ricavi per 239 milioni di sterline che sono stati consolidati nell’ambito dei risultati del Power Systems business. La transazione è stata approvata dai Boards di Rolls-Royce e TMH e dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2021.